Mennyi most a havi törlesztőrészlete 10, 20, 40 és 80 millió forint lakáshitelnek? (x)

Egy 20 millió forint összegű, 20 éves futamidejű és végig fix kamatú lakáshitel havi törlesztőrészlete az egy évvel korábbiakhoz képest csaknem 30 százalékos drágulást mutat. Megnéztük, hogy mire számíthat az, aki most venne lakáshitelt.

Az elmúlt időszak egyértelműen a magas inflációról, az ár- és kamatemelkedésekről szól, ami természetesen a lakáshitelek havi törlesztőrészleteiben is meglátszik. Az, hogy a bankok milyen kamattal adnak hitelt, nagymértékben függ az úgynevezett bankközi kamatlábaktól, amit némi egyszerűsítéssel a pénz beszerzési árának tekinthetünk, amire a bankok ráteszik hasznukat, a kamatfelárat.

A lakáshitelesek szempontjából legérdekesebb a 10 és a 20 éves BIRS, ami azt mutatja meg, hogy a bankok 10, illetve 20 éves futamidőre milyen kamattal adnának egymásnak hitelt. A 10, illetve 20 éves BIRS jelenleg (2022.09.13.) 9,47, illetve 9,3 százalék, miközben egy évvel ezelőtt még 2,95, illetve 3,26 százalékon álltak ezek a mutatók.

A kamatemelkedés természetesen begyűrűzött a végfelhasználói kamatokba is, még ha nem is teljes mértékben, így egy ugyanakkora összegű lakáshitel havi törlesztője most több, mint például egy esztendővel ezelőtt volt.

Egyre kedvezőbbek a végig fix kamatozású hitelek

Érdekesség, hogy míg korábban a hosszabb idejű BIRS kamata volt magasabb, jelenleg a 10 éves kicsivel drágább, mint a 20 éves, ennek következtében jelentősen csökkent a különbség a 10 éves kamatperiódusú és a végig fix kamatú lakáshitelek árai között.

Például 20 millió forint hitelösszegnél – 20 éves futamidő, 500 ezer forint nettó jövedelem és 40 millió forint értékű ingatlanfedezet esetén – kicsivel több mint 1000 forint közöttük a differencia, miközben egy éve még 10 ezer forint felett volt ugyanez az érték.

A trend azért érdekes, mert a jelenlegi bizonytalan pénzügyi és gazdasági környezetben különösen fontos lehet a kamatok és a havi törlesztőrészletek kiszámíthatósága, a végig fix kamatú kölcsönök fizetnivalója pedig a futamidő alatt nem módosulhat.

Egy 10 éves kamatperiódusú, 20 éves futamidejű hitel esetében egy alkalommal változhat a kamat a hitelszerződés szerinti, úgynevezett kamatváltoztatási mutató alapján, aminél általában az állampapír-hozamok vagy a BIRS mutató szolgál referenciamutatóként. Azt, hogy ezek éppen hogy állnak majd egy évtized múlva, megjósolni is képtelenség.

Mennyit kell fizetni havonta a hiteltörlesztésre?

Az, hogy milyen kamattal kapunk lakáshitelt, több tényezőtől is függ. Rendkívül fontos például a megfelelő bank kiválasztása, ugyanis a pénzintézetek nagyon különböző kamatokkal dolgoznak, így például egy 20 millió forintos, 20 éves futamidejű és végig fix kamatú lakáshitel törlesztője 161 ezer forint és 192 ezer forint egyaránt lehet, ami több mint 7 millió forint különbséget jelent teljes visszafizetésben.

Egy bank azonban nem mindenkinek ugyanazon feltételekkel ad kölcsönt: számít például a nettó igazolt jövedelem és az igényelt hitelösszeg nagysága, a futamidő, az ingatlanfedezet értéke és az is, hogy az igénylő ügyfél-e már, mert ez egyéni kamatkedvezményt érhet. A hitel kamatperiódusa is számít, általában minél hosszabb időre van bebetonozva a kamat – ezzel együtt pedig a havi törlesztőrészlet – annál drágább a kölcsön, ám ahogy a képen is látható, viszonylag kicsi már a kiszámíthatóságért fizetendő felár.

Az általunk vizsgált hitelösszegek esetében azt látjuk, hogy a Bankmonitor lakáshitel kalkulátor három legjobb ajánlatának átlaga alapján egy 20 éves futamidejű, 10 millió forintos lakáshitel havi törlesztője alig különbözik 10 éves kamatperiódus és végig fix kamat esetén, ám 80 millió forintos hitelösszegnél már 18 ezer forint a differencia, ami 2,7 millió forintra hízik két évtized alatt.

Mekkora jövedelemmel rúghatunk labdába?

Ez azt jelenti, hogy 50 százalékos JTM – jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóval számolva - egy 20 millió forint összegű jelzáloghitel felvételéhez – a korábban már leírt paraméterekkel – legalább 324-326 ezer forint nettó igazolt jövedelem szükségeltetik, ám reálisan ennél magasabb elvárással érdemes számolni, ugyanis a bankok többsége valamekkora megélhetési költséggel is kalkulál, a hiteltörlesztőnek pedig az ezzel csökkentett jövedelem 50, illetve 60 százalékán belül kell maradnia. (A jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatóról itt olvashatsz részletesen.)

Ahogy emelkednek a hitelkamatok, úgy szükségeltetik mind nagyobb jövedelem ugyanazon hitelösszeg felvételéhez, amit az elmúlt egy évben csak részben tudott kompenzálni az átlagbérek szintén dinamikus növekedése.

Persze egyáltalán nem biztos, hogy valakinek ilyen mértékben változott a jövedelme, mint ahogy az sem mindegy, hogy milyen típusú jövedelemmel rendelkezik valaki. A külföldi, a készpénzes vagy éppen a vállalkozói jövedelmek elfogadhatóságában ugyanis jelentős különbségeket láthatunk az egyes bankok között, de az úgynevezett másodlagos jövedelmek - mint amilyen például az ingatlan bérbeadásból származó bevétel, vagy éppen a GYES és a GYED - kezelésében is eltérések vannak.

