Új hitelprogramot hirdetett a kormány: itt vannak a legfontosabb tudnivalók

A kormány korábbi bejelentése alapján Széchenyi Kártya Program MAX néven folytatódik a hazai kkv-szektor versenyképességének elősegítését és tartós növekedési feltételeinek megteremtését szolgáló államilag támogatott hitelprogram. Konkrét hitelkérelmek benyújtására várhatóan e hét közepétől lesz lehetőség a KAVOSZ Zrt. országos lefedettségű regisztráló irodahálózatában.

A Széchenyi Kártya Program keretében a kis- és középvállalkozások kedvező feltételrendszerű, támogatott finanszírozási forrásokhoz jutásának folyamatos biztosítására van lehetőség. Annak érdekében, hogy a kkv-szektor továbbra is a legalacsonyabb kamatok mellett juthasson forráshoz, a kormányzat a program összes hiteléhez - a vonatkozó hatályos kormányhatározat szerint - továbbra is kamattámogatást, illetve garanciadíj-támogatást nyújt és az eddigi mértékű kezelési költségtámogatást biztosítja a vállalkozások számára - tudtuk meg a KAVOSZ közleményéből. Ennek eredményeként az SZKP MAX hitelei továbbra is a teljes futamidő alatt fix kamatozással, évi 0,5 – 3,5% nettó kamatszinten, a Program Üzletszabályzatában rögzített egyéb díjtételek mellett érhetőek el.

A KAVOSZ Zrt. honlapján 2022. július végén közzétették a Széchenyi Kártya Program konstrukcióinak az aktuális piaci környezethez igazított igénylési feltételeit és kondícióit tartalmazó üzletszabályzatát, illetve az igényléshez szükséges dokumentumokat is.

Ezek értelmében a hitelkérelmek benyújtására várhatóan e hét közepétől lesz lehetőség a Széchenyi Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban. További információk és a részletes igénybevételi feltételek a weboldalon érhetők el.

A Széchenyi Kártya folyószámlahitelhez a következőket fontos tudnod:

Az igényelhető hitelösszeg max. 250 millió forint

A hitel maximális futamideje akár 3 év is lehet (1, 2 vagy 3 évre igényelhető)

A hitel nettó kamata évi fix 3,5%.

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX keretében - annak többlettámogatott hitelrészeként -bevezetésre került a Széchenyi Energiakártya, amely az energiaválság által érintett vállalkozások által igényelhető 1 éves futamidővel, és a normál folyószámlahitelrészhez képest még kedvezőbb, évi fix 1% nettó kamattal.