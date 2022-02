Ketyeg az óra: aki nem siet, könnyen lecsúszhat az ingyenmilliókról

Új erőt kapott növekedés Magyarországon a házasságkötések számát tekintve. A tavalyi év így újabb rekordot állított be a lagzik számában. Talán nem véletlen, hogy a decemberi felívelés egybe esett a babaváró kereslet újabb felfutásával. A kölcsön népszerűségét jelentős részben az azzal jól kombinálható, elképesztően népszerű felújítási támogatás pörgetheti. A szakértők szerint viszont a babaváró közelgő kivezetését megelőző hajrá is rengeteg ember szemében teheti vonzóvá a már nem sokáig elérhető, rendkívül kedvező babaváró támogatásokat. Mutatjuk, mennyire kell sietnie annak, aki még szeretne élni a kedvező hitellel.

Az MNB által frissen publikált adatok szerint decemberben a bankok 41,1 milliárd forintnyi összegű babaváró hitelt utaltak ki lakossági ügyfeleiknek. Ez a szám, bár még mindig elmarad a konstrukció első két évének statisztikáitól, a novemberi mélypont után emelkedést jelent, talán a kölcsön iránti kereslet utolsó felfutását előre jelezve annak idén esedékes kivezetése előtt.

A kifizetések összege ugyanis 9,5 százalékkal haladja meg a novemberben kifizetett 37,59 milliárd forintot. Ettől függetlenül a hitelforma továbbra is (az egyébként a válság legmélyét jelentő) 2020-as év összes hónapjánál gyengébben teljesített. Az egy évvel korábbi számtól a 2021. decemberi kifizetések 8,5 százalékkal maradtak el. A babaváró iránti érdeklődés ettől függetlenül augusztus óta az először az év utolsó hónapjában nem csökkent.

A másik két népszerű lakossági hitelforma iránti érdeklődés eközben esésnek indult. Hiába tehát a magyarok hitelfelvételi kedvének csökkenése, a babaváró pozíciója, annak kivezetése előtt még akár erősödhet is a hitelpiacon.

Sietni is kell az igénylőknek. A jogosultak köre ugyanis fokozatosan csökken, ez pedig természetes módon okozott hosszabb távú visszaesést a babaváró hitelek összegeiben. Ettől függetlenül úgy látszik, a babaváró relatív népszerűsége továbbra is fennmaradt és az utolsó hónapokban még egy kisebb roham is megindulhat a hitelek iránt.

Továbbra is elérhető ugyanis a lakásfelújítási támogatás és hitel, ami, míg a lakáshitelek piacán direkt, a babaváró esetében közvetett módon növelheti tovább a kifizetett hitelek összegét.

A Duna House Pénzügyek ügyfelei körében végzett kutatás eredményei szerint pedig 2021 január-decembere között a babaváró legnépszerűbb felhasználási módja nem meglepő módon épp a lakásvásárlás volt, az igénylők 72,5 százaléka költötte erre a kölcsönt. Aránya több mint 10 százalékponttal szárnyalta túl az egy évvel korábbi statisztikát.

Január végén az OTP Ingatlanpont is megerősítette, hogy az ügyfelek jellemzően lakásvásárlásra, bővítésre, felújításra veszik igénybe a Babaváró támogatást, sokan pedig önerőként, induló tőkeként használják fel a kölcsönt, amelyet egyre többen kapcsolnak össze más jelzáloghitel termékekkel, hogy a lehető legmagasabb összeggel vágjanak bele az ingatlanvásárlásba.

Ennek hatása középtávon is látható volt a babaváró hitelek kihelyezett összegeinek alakulásában. És simán elképzelhető, hogy még hónapokon keresztül sikeresen tartja fent a kivezetés dátuma felé közeledő kölcsön iránti érdeklődést. Rövidtávon pedig, mint azt a decemberi statisztikák is igazolják, a hitelezések száma és összegei is növekedhetnek még.

A házasodási kedvnek is új lökést adott a babaváró?

A KSH februárban publikált statisztikái végleg világossá tették, 2021 újabb rekordévet jelent a házasságkötések számát nézve. Az év végi összesített eredmény sokaknak meglepő lehet, hisz bár 2020-ban menyegzők tömkelegét halasztották a következő évre, a lagzik nagy részét már nyáron megtartották, így ősszel-télen (a babaváró iránti kereslet csökkenésével párhuzamosan) egészen az év utolsó hónapjáig nem volt szignifikáns emelkedés a házasságkötések számában éves összevetésben.

Ahogy grafikonunkon is látszik. a házasságkötések száma is a nyár végén indult meredek esésnek. A lagzik alacsonyabb száma persze részben betudható lenne a szezonális hatásoknak, annak üteme és nagysága viszont nagyobb az elmúlt években megszokottnál.

Egyrészt már augusztusban, az őszi holtszezon előtt beindult, másrészt a visszaesés akkora mértékű, hogy a menyegzők száma novemberben már nem sokkal haladta meg a 2020-as év statisztikáját sem. Mint ismeretes, tavaly előtt pedig éppen ez volt a kijárási tilalom visszavezetésének hónapja. 2021 decemberében ezzel szemben 4320 lagzit bonyolítottak le, ami éves szinten nem kevesebb, mint 30 százalékos emelkedés, a 2019-es rekordév statisztikájához képest pedig még nagyobb, 34 százalékos a növekedés.

A tavalyi évben így az összesített statisztikák szerint 72 000 pár kötött házasságot, ez 7,3 százalékkal, 4905-tel több az egy évvel korábbinál. A házasságkötések száma utoljára 1986-ban volt ilyen magas. Január–februárban 7,0, augusztus–októberben 13 százalékkal kevesebb, márciusban 5,2, április–júliusban 33, november–decemberben 18 százalékkal több frigyet regisztráltak, mint 2020 azonos hónapjaiban.

Igyekeznie kell a babaváróra pályázóknak

Alig több, mint 10 hónapja maradt a jelenleg érvényben lévő kondíciókat tekintve azoknak a családoknak, akik szeretnék felvenni a babaváró támogatást. A babaváró támogatásról szóló kormányrendelet szerint ugyanis a kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31-éig köthető meg.

Bár a rendeletet akár még módosíthatják is, és kitolhatják a határidőt, aki biztosra akar menni, az pár hónapon belül elintézi az igénylést. Ez könnyen eredményezheti, hogy tovább élénkül majd a bankok hitelkereslete, illetve az ingatlanpiacon is tovább pöröghet az érdeklődés. Sokak számára viszont a közelgő határidő azt jelenti, hogy esélyük sincs megfelelni a feltételeknek. A két tényező úgy látszik, hónapról-hónapra felváltva érvényesül a hitelek iránti keresletben.

Bár a babaváró iránti kereslet a decemberi adatok szerint éppen felfutóban van, nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az ezt megelőző hónap a hitel egyik mélypontját jelentette. Sokat mondó, hogy a hitelforma a tavalyi év utolsó hónapjában kifizetett összegei 29 százalékkal maradnak el a 2019-es rekordév decemberében kifizetett 58 milliárd forintos teljes hitelösszegtől.

Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője viszont a Pénzcentrum megkeresésére nemrég azt hangsúlyozta, hogy időbeli korlátja csak a kölcsön felvételének van, felhasználásának viszont sem időben, sem cél szerint nincs. Egyedül a gyermek megszületésének van egy határideje, méghozzá a kölcsön felvételétől számított 5 éven belül kell teljesülnie ennek a feltételnek.

A szakértő szerint ellenben annyi biztos, hogy akinek ténylegesen ingatlancél miatt van szüksége erre a kölcsönre, az hamar el is fogja költeni, így nem csak 2022-ben, de még 2023 első felében is aktívabb ingatlanpiac várható.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője pedig úgy látja, több ezer olyan olyan fiatal lesz 2022-ben, aki nem szeretné a véletlenre bízni, hogy meghosszabbodik-e a program vagy sem, ezért inkább elébe mennek a problémának és már az év első felében igénylik a Babavárót.

Ettől függetlenül több mint valószínű, hogy akik már megtehették, éltek a lehetőséggel, akik pedig még jogosultak, de nem igényelték, egyre kevesebben lesznek. A babaváró támogatásnak ugyan vannak olyan feltételei, amelyeket még lehet orvosolni, és megszerezni a jogosultságot, talán a decemberi felívelés is ennek köszönhető. Viszont sokan lehetnek, akik már sehogy sem fogják tudni határidőig teljesíteni azokat. Lehet, hogy a júliusi adatokban is ennek hatása látszott már. De kétségbe esni azért nem kell. Új támogatási formák is megjelentek ugyanis a tavalyi évben, amik a babaváró népszerűségére is kihatással vannak.

Számos alternatíva vár, ha nem lennénk jogosultak

2021-ben elsősorban az év elején bevezetett otthonfelújítási támogatás és hitel határozta meg a lakosság hitelfelvételi kedvét - ez a lakáskölcsön kifizetésekben egyértelműen meglátszik. Október 4-től pedig megjelent a Zöld Otthon Program keretében az új zöld CSOK-hitel is. Ennek segítségével akár 70 millió forint kedvezményes, 2,5%-os kamatozású hitelhez is juthat egy család, akár még gyermek nélkül is. A bankokban már a zöld hitel bevezetését megelőzően nagy volt az érdeklődés a lakosság részéről.

Az energia-hatékony, újépítésű ingatlanokra igényelhető hitelhez azonban meg kell felelni a bankok feltételeinek, emellett önerőre is szükség lesz. A babaváró hitel népszerűsége részben épp abban áll, hogy a segítségével - önerőként felhasználva - olyan családok is hitelhez juthattak, akiknek nem volt elég önerejük akár egy kedvezményes lakáshitelhez sem.

A zöld hitel bevezetése tehát adhat egy újabb lökést a babaváró hiteleknek is, azonban olyan érdeklődés már valószínűleg nem lesz, mint a konstrukció bevezetésekor.

A zöld hitel ugyanis jól kombinálható más családtámogatásokkal, vállalt vagy már megszületett gyermekek esetén is a CSOK-kal, CSOK-hitellel, babaváróval, a jelzálog-hitel elengedés kihasználásával, lakásáfa-visszaigényléssel, és az illetékmentességgel is. Több tízmilliónyi vissza nem térítendő támogatást, és kedvezményes hiteleket kaphatnak így a családok az otthonteremtésre.