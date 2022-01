Óvatosan az állami szuperhitellel: csúnya bírságot kaphatnak a magyar lakásvásárlók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Népszerű most a zöld hitel, ugyanis ennél kedvezőbb lakáshitel talán nincs is a piacon jelenleg. Az év végéig fix 2,5 százalékos kamat minimum 2 százalékkal alacsonyabb a jelenleg elérhető piaci konstrukcióknál, azonban fontos megjegyezni, hogy itt is lehetnek buktatók.

A szuperolcsó zöld hitelnél nincs jelenleg kedvezőbb lakáshitel a piacon, hiszen a végig fix 2,5 százalékos kamat minimum 2 százalékkal alacsonyabb a jelenleg elérhető piaci konstrukciókénál.Azonban van néhány olyan feltétel, ami ha nem teljesül, akkor akár 33,6 millió forint bírságot is ráverhetnek az adósra, nem beszélve arról, hogy a hitel meg is drágul a hátralévő időszakra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az MNB Zöld Otthon Programján belül elérhető zöld hitel lesz nagy valószínűséggel a 2022-es év slágere a hitelpiacon, hiszen tavaly három hónap alatt a 200 milliárd forintos teljes keret mintegy 20 százalékával megegyező összegű igénylést fogadtak be a bankok, 22 milliárd forint értékben pedig már a hitelszerződés is aláírásra került. Így jó esély van rá, hogy aki nyár végéig nem él a lehetőséggel, az lemarad róla. Azért is annyira kapós a konstrukció, mert az igénylésnek nem feltétele a házasság. Két fontos dolgot kell szem előtt tartanunk, legalább 10 évig a megvásárolt ingatlanban kell élni, valamint a megvásárolt új építésű ingatlannak legalább BB energetikai minősítésűnek kell lennie, miközben az épület primer energiafelhasználása nem haladhatja meg a 90 kWh/m2/év értéket. Fontos a körültekintés Az utóbbi feltétellel érdemes vigyázni, hiszen, amikor szerződést kötnek a vevők, gyakran az épület még épül, így előfordulhat, hogy mire befejezik az építkezést, nem teljesülnek az elvárt paraméterek. Amennyiben pedig nem teljesülnek a zöld hitel energetikai feltételei, úgy pénzügyi követekzményekkel kell számolnia annak, aki felvette a hitelt. A teljes felvett hitelösszegre vonatkozóan büntetőkamatot kell fizetni, ami az aktuális jegybanki alapkamat duplája, azaz jelen állás szerint 4,8 százalék volna. A büntetőkamatot annyi évre kell számolni, amennyi évig “jogtalanul” vette igénybe az adós a kedvezményt. Vagyis, ha 10 év után derült csak ki, hogy az adott ingatlan műszaki paraméterei nem megfelelőek, akkor bizony 10 évre kell az aktuális alapkamat duplájának megfelelő összeget visszafizetnie az adósnak. Ez pedig annak, aki 70 millió forintot vett fel – vagyis maximálisan kihasználta a rendelkezésére álló lehetőséget – bizony 33,6 millió forint büntetést jelentene a mostani kamatszinten. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 646 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,28%), de nem sokkal marad el ettől a Sberbank 40 150 forintos törlesztőt (THM 7,66%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A bírság mértéke azonban több dologtól is függ, például a felvett hitel összegétől, attól, hogy mennyi idő után derül ki a probléma. Ezen kívül pedig függ az aktuális jegybanki alapkamat értékétől is.Amennyiben nem teljesül a zöld hitel valamelyik elvárása, akkor az egyszeri bírságon kívül arra is számítanunk kell, hogy a szuperolcsó kölcsön piaci kamatozásúra változik, ami magasabb kamatot és havi törlesztőket jelent. A kölcsön kamata a megszűnés napján hatályos, az adott hónapot megelőző hónap utolsó munkanapját megelőző 15. munkanapon érvényes ÁKK referenciahozam értékét veszi alapul, vagyis arra jön rá a 3,5 százalékos kamatfelár. Bonyolítja ugyanakkor a helyzetet, hogy a bankok egy részénél a piaci hitel 5 éves kamatperiódusú, míg máshol 10 éves kamatperiódusú lesz, emiatt valahol az 5 éves, míg máshol a 10 éves ÁKK referenciahozammal számolnak. A Bankmonitor számításai szerint, ha most történne a példánkban szereplő 70 millió forintos zöld hitel piaci kamatozásúra váltása, mégpedig 5 éves kamatperiódusra (10 év telt el a hitel igénylésétől számítva, a hátralévő futamidő pedig ugyancsak 10 év), akkor 7,8 százalék (a december 17-én érvényes 4,3 százalékos referenciahozam+3,5 százalék kamatfelár) volna az új, 39,4 millió forint fennálló tőketartozás induló kamata. Ez pedig 474 ezer forintos induló havi törlesztőt jelentene a korábbi 371 ezer forint után.

Címlapkép: Getty Images

