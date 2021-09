Heteken belül megszűnik a moratórium: de mi lesz azzal, aki nem tudja fizetni a részleteket?

A hitelmoratórium előreláthatóan jelen formájában megszűnik szeptember végén. De mire számíthatnak az adósok, mi fog történni októbertől? A Bankmonitor.hu szakértői megvizsgálták a lehetőségeket.

Közeleg a törlesztés szüneteltetésének, azaz a hitelmoratórium a vége. (A járványhelyzet miatt 2020. március 18-tól a hitelek törlesztőrészletét nem kell megfizetni. Szeptember végével a hatályos jogszabály szerint lejár a moratórium: az eddigi tapasztalatok alapján azonban arra is gondolni kell, hogy a szüneteltetést meghosszabbítják. Egyáltalán nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen döntés születik majd, a szüneteltetésnek ugyanis már most jelentős a hatása van a moratóriumban lévő hitelekre. Bár a havi törlesztőrészletek a moratórium miatt nem emelkedhetnek a - kivéve, ha nőne a hitel kamata -, a futamidő azonban akár több évvel is megnyúlhat, ennek határára pedig a teljes visszafizetendő összeg átlagosan 5-10 százalékkal nőhet egy lakáshitel esetében.

Mi fog történni a moratóriummal szeptember végén?

A jelenleg érvényes szabályok alapján a moratórium szeptember végével lejár. Elképzelhető azonban, hogy valamilyen formában továbbra is érvényben marad a hitelek törlesztési szüneteltetése. (Ellentétes véleményekről, nézetekről lehet hallani a témában, de mik is a lehetőségek?) A moratórium ténylegesen lejár október elején: elképzelhető, hogy ténylegesen lejár a moratórium a hónap végén. Ebben az esetben minden adósnak készülnie kell arra, hogy a hitelét a továbbiakban fizetnie kell. Biztonság kedvéért mindenkinek érdemes ezzel kalkulálnia a következő havi családi költségvetés megtervezésénél.

A szüneteltetés változatlan feltételekkel tovább folytatódik: elképzelhető az is, hogy minden érintett adós számára meghosszabbítják a moratóriumot. (Akár az is elképzelhető, hogy a szüneteltetés még egy évig velünk marad.) Ebben az esetben nem kell semmit tennie az adósoknak, a szüneteltetés továbbra is érvényben marad. Ugyanakkor érdemes lehet elgondolkodni a kilépésen minden olyan adósnak, aki tudná fizetni a törlesztőrészletét. A szüneteltetés miatt ugyanis a futamidő jelentős mértékben meghosszabbodhat.

Egyes társadalmi csoportok számára lesz elérhető a továbbiakban a törlesztési felfüggesztése: a szüneteltetés változatlan hosszabbítása ellen szól a gazdaság sikeres újraindulása és az alacsony munkanélküliség.

Ugyanakkor lehetnek olyan társadalmi csoportok, akiknek a fizetési kötelezettség újraindítása komoly terhet jelentene. Ez utóbbi tény viszont az ellen szól, hogy mindenkinek megszüntessék a moratórium lehetőségét.

Éppen ezért könnyen elképzelhető, hogy a hitelmoratóriumot meghosszabbítják, de csak bizonyos veszélyeztetett társadalmi csoportok számára. Ilyen terv volt tavaly év végén is, de végül akkor a teljes hosszabbítás mellett döntöttek. Érdemes azonban megjegyezni, hogy mely csoportok számára lett volna elérhető a "szelektív" moratórium 2020. év végén: munkanélküliek, közmunka programban foglalkoztatottak, nyugdíjasok, gyermeket nevelő, vagy váró családok, nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások. Ha nem lesz mindenki számára elérhető a szüneteltetés, akkor elképzelhető, hogy hasonló módon határozzák majd meg a jogosultak körét. Amennyiben ezen megoldás mellett döntenének, akkor várhatóan az érintetteknek maguknak kell jelezniük, hogy benne kívánnak maradni a moratóriumban.

Milyen hatása lenne a moratórium megszűnésének?

A törlesztési szüneteltetés szeptember végi lejáratával az adósok 18 hónapig mentesülnének a fizetési kötelezettségük megfizetése alól. Ennek pénzügyi hatását nézzük meg egy lakáshitel példáján keresztül. A moratórium kezdetekor az adós 10 millió forint összegű, 15 éves hátralévő futamidejű 4,5 százalékos kamatozású kölcsönnel rendelkezett. A törlesztőrészlet 115 ezer forint volt.

A 1,5 év szüneteltetést követően a a havi fizetési kötelezettség összege nem emelkedne meg, de 13 darabbal - összesen 193 - több részletet kellene megfizetni. Emiatt a teljes visszafizetendő összeg is megemelkedne 7 százalékkal. (20,6 millió forintról 22,1 millió forintra nőne a visszafizetendő összeg.)

Tehet valamit az adós a teljes visszafizetés növekedése ellen?

A jelenlegi elvárások alapján az adós kérheti a moratórium alatt felhalmozott kamat díjmentes előtörlesztését, sőt szerződésmódosítás keretében kezdeményezheti az eredeti futamidő visszaállítását is. (Ez utóbbi esetében a közjegyzői okirat díját meg kell fizetnie az adósnak.) Ezen lépésekkel a teljes visszafizetendő összeg emelkedése jórészt kivédhető. Fontos tudni, hogy a futamidő csökkentést a bank csak abban az esetben engedélyezi, ha a kérelmező aktuális jövedelme elbírja a havi törlesztőrészletet.

Mit tehet az, akinek nem tudja fizetni a részleteket?

Természetesen lehetnek olyan adósok is, akik számára a fizetés újraindulása komoly gondot okozhat. Nekik érdemes minél előbb felvenni a kapcsolatot a bankjukkal, még azelőtt, hogy a moratórium tényleges jövőbeni sorsáról döntenének. A pénzintézet pedig remélhetőleg talál olyan megoldás, ami megfelelően mérsékli, átütemezi az adós fizetési kötelezettségeit legalább arra az időszakra, amíg anyagi helyzete rendeződik.