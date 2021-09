Már nem is akkora biznisz 2020 slágerbefektetése: komolyan el kell gondolkodni a kockázatokon

Biztosan sok fiatal párnak eszébe jutott, hogy a Babaváró hitel befektetési célokra is használható. A kamatok emelkedése azonban rontja a helyzetet, hiszen minél drágább a hitel, annál alacsonyabb a befektetők nyeresége. A Bankmonitor szakértői kiszámolták, lehet-e még nyerni a babaváró és az állampapír kombinálásával.

A Babaváró hitel sikeres igénylését követően a hitelösszeg megérkezik a fiatal házaspár bankszámlájára. A hitel teljesen szabad felhasználású, azaz nincs megkötés arra vonatkozólag, hogy mit kell tenni a kapott összeggel. Akár be is lehet fektetni az egészet Magyar Állampapír Pluszba, ami (kamatkörnyezettől függően) jelentős nyereséget eredményezhet, még akkor is, ha időközben nem születik gyermeke a házaspárnak! A stratégia lényege, hogy mind a hitel kifutása, mind a befektetés alakulása előre megjósolható, és a hitelre kevesebbet kell visszafizetni, mint amennyit a kötvény hoz.

A dolog pontos menete, hogy először felvesszük a Babavárót, majd az egész összeget befektetjük állampapírba. Ezt követően 5 éven keresztül törlesztjük a hitelt, végül az 5 év elteltével felvesszük az állampapírban lévő összeget, és előtörlesztjük belőle a teljes fennálló tartozást.

Mennyit kell visszafizetni, ha nem születik gyermek?

Az első 5 évben a Babaváró hitel mindenképpen kamatmentes. Ha ebben az időszakban megérkezik az első vállalt gyermek, akkor pedig a kamatmentesség a futamidő végéig meghosszabbodik. Ha azonban gyermekáldás nélkül telik el az első 5 év, akkor az addig kapott kamattámogatást egy összegben kell visszafizetni. Az összeg nagysága függ attól, hogy mikor vettük fel a Babaváró hitelt: minél magasabb kamat szerepel a szerződésünkben, annál több kamattámogatást kapunk az első 5 év során. A Babaváró kamatának múltbeli alakulását, és az ebből megállapítható kamattámogatás összegét az első ábra szemlélteti (10 millió forintos hitelösszeg esetén).

Látható, hogy a Babaváró kamata hónapok óta folyamatosan emelkedik, aminek oka a referenciaként szolgáló 5 éves állampapírhozam növekedése. A kamatemelkedés következtében a kamattámogatás is mind több lesz: akik 2021. szeptemberében veszik fel a Babavárót, ők csaknem rekordösszegű, 2 millió forintot meghaladó támogatást kapnak az első 5 évre! Ez tehát az az összeg, amelyet a gyermekáldás elmaradásakor vissza kell majd fizetnie a házaspárnak.

Mennyit hoz ezzel szemben az állampapír?

A kamattámogatás összege azonban még így is alacsonyabb, mint a Magyar Állampapír Plusz által – azonos mennyiségű tőke befektetésekor – biztosított hozam. Az államkötvény átlagos hozama 5 évre évi 4,95%, tehát az időszak elteltével 10 millió forintról 12,7 millió forintra hízik a befektetésünk. Ebből a nyereségből pedig könnyedén kifizethetjük a kamattámogatást, valamint előtörleszthetjük a hitelt: a végén fennmaradó összeg adja a projekt nyereségét.

Mennyi pénzt lehetett nyerni ezzel a módszerrel?

A Babaváró kamatának változásával az így megnyerhető összeg is folyton változott az utóbbi két évben. Bevételi oldalon szerepel az állampapírból felvehető összeg, kiadási oldalon pedig a felvett hitelösszeg, a hitelhez kapcsolódó állami kezességvállalás díja és a visszafizetendő kamattámogatás összege. A második ábra bemutatja, mekkora garantált nyereségre lehet így szert tenni, attól függően, hogy ki mikor vette fel a Babaváró hitelt.

Akik a mostani körülmények között, tehát 2021. augusztusban vágnak bele a projektbe, ők kb. 554 000 forintot tudnak nyerni ezzel a módszerrel. Szeptembertől már némileg magasabb lesz a Babaváró kamata, így a gyermekvállalást nem teljesítő pároknak több pénzt kell majd visszafizetniük a „meg nem érdemelt” kamattámogatás rendezésére. De még így is kb. 506 000 forint garantált nyereség ütheti a markukat, azaz 60 hónapra elosztva nagyjából havi 8 000 forint ingyen pénzre tudnak szert tenni.

Ezek alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a kamatemelkedés hatása még közel sem annyira erős, hogy megakadályozza az ilyen jellegű pénzszerzést. (Ugyanakkor elméletileg eljöhet az a jövőbeli időpont, amikor olyan magasra emelkedik a babaváró kamata, hogy már nem lesz értelme belevágni ebbe a projektbe.)

Mit tehetnek a Babaváróra nem jogosultak?

Biztosan olyanok is vannak, akiknek megtetszett a lehetőség, viszont valamilyen okból kifolyólag nem jogosultak a Babaváróra. Jó hír, hogy számukra is elképzelhető egy hasonló megoldás: Babaváró hitel helyett például szabad felhasználású jelzáloghitellel is működhet a mutatvány.

A havi törlesztőrészlet azonos összegű hitel esetén így valószínűleg magasabb lesz, mint a Babaváró 46 000 forintos induló törlesztője, de végül nagyságrendileg megegyező mértékű hozamra lehet szert tenni az állampapír segítségével. De közben ne feledkezzünk meg az előtörlesztési díjról sem: ha kedvezőtlen feltételekre szerződünk a bankkal, akkor az 5 év elteltével számottevő költség szakadhat a nyakunkba, ez pedig a remélt nyereség jelentős részét felemésztheti.

Összefoglalás

Láthattuk, hogy a Babaváró hitel felvételével, valamint az állampapírba befektetéssel a házaspárok jelenleg is hatszámjegyű összeget nyerhetnek, mégpedig garantált módon. A kamatemelkedési trend következtében viszont ez az összeg már jóval alacsonyabb, mint amit kb. másfél évvel ezelőtt, a legszerencsésebb időszakban lehetett tapasztalni. Fontos még, hogy a havonta megnyerhető pénz most nagyjából 8 000 forintra jön ki, cserébe pedig 10 milliós adósságot vállal magára a fiatal pár. Döntés előtt ezeket a szempontokat is mérlegelni kell, hogy ne csak az 500 000 forintnyi ingyen pénz lebegjen a szemünk előtt.