Rengeteg magyar fiatal csúszhat le az ingyenmilliókról: ez már az utolsó roham a támogatásokért?

Ha a trend így folytatódik, simán lehet, hogy a 2021-es év új rekorder lesz a házasságkötések számát tekintve.Ezzel párhuzamosan rengetegen le is csaptak a babaváró támogatásra. A babaváró népszerűségét az elképesztően kelendő felújítási támogatás is növeli. De meddig tarthat ki a növekvő trend annak fényében, hogy egyre kevesebben férnek bele a határidőig a feltételekbe, és mennyire kell sietnie annak, aki még ilyen konstrukcióban szeretne hitelhez jutni?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen publikált adatai alapján a lakosság 49,65 milliárd forintnyi babaváró 37,27 milliárdnyi személyi hitelt, illetve 107,65 milliárd forintnyi lakáskölcsönt vett fel a bankoktól áprilisban. A márciusi számokhoz képest ez csak a lakáshitelek esetében jelent enyhe, 2,6 százalékos növekedést. Bár mindhárom hiteltípus jól teljesített az év negyedik hónapjában, a személyi kölcsönök 37,27 milliárdos és a babaváróhitelek 49,65 milliárdos folyósított összege is jelentős emelkedett éves összevetésben Persze az egy évvel ezelőtti adatokhoz való összehasonlításnál fontos szempont, hogy a járvány óta lényegesen megzuhant a babaváró kölcsönök felvétele.

A grafikonról is leolvasható, a pandémia alatt a babváró hitelek felvétele tartós visszaesést mutatott a járványt megelőző időszakhoz képest. Az eddigi két legerősebb hónap, a szeptember és az idei március sem volt olyan erős, mint 2020 márciusa - az utolsó hónap, amit még enyhébben érintett hitelek szempontjából a koronavírus-járvány. Azóta a "legjobb" hónapok is 18 százalékkal alacsonyabb számokat produkáltak. Így, bár idén áprilisban a 49,65 milliárd forintnyi folyósított babaváró 5.8 százalékkal meghaladta a tavaly áprilisi 46.89 milliárdos számot, ezzel idén először teljesítve jobban a tavalyi azonos hónaphoz mérve, a márciusi 53,78 milliárdos számhoz képest képest mégis történt egy 7,67%-os visszaesés.

Az éves összevetés pedig különösen nehézkes a babaváró hitel esetében, hiszen a konstrukció csak 2019 júliusától elérhető, és érthető módon a bevezetést követő hónapokban állandóan növekedett iránta az érdeklődés. Azonban mielőtt kiderült volna, hogy ha a kezdeti láz alábbhagy, hogy alakul a babaváró hitelek felvétele, máris bejött a képbe a pandémia. Most, a harmadik hullám lecsengése után, ismét megjöhet a lakosság kedve a hitelekhez, jelenleg már nem áll semmi a házasságkötés, a gyermekvállalás és adott esetben az ezekkel járó lakásvásárlás és felújítások útjába. Persze fontos faktor lesz az is, hogy szűkül azok köre, aki élhetnek a babaváró támogatással.

A hitelszerződést legkésőbb 2022.12.31-ig meg kell kötni, és emiatt sokan kifuthatnak az időből az életkori vagy a tb-jogviszonyt érintő kikötések miatt. A járvány okozta válságot kísérő felmondási hullám miatt ugyanis rengeteg magyar, köztük számos fiatal elveszítette a munkáját. Azok, akik rövidesen nem álltak újra munkába, már nem fognak eleget tenni a babaváró hitel igénylés egyik legfontosabb feltételének. Az érdeklődőknek több mint 16 százaléka ezért esik el a lehetőségtől.

Bár az, hogy egyre szűkül a jogosultak köre, hosszútávon is visszaesést hozhat, számos faktor dolgozik a lakossági hitelek mellett. Az otthonfelújítási támogatás bevezetése például, míg a lakáshitelek piacán direkt, a személyi kölcsönök és a babaváró esetében közvetett módon növelte a folyósított hitelek összegét. Ez, és a kilabálás a válságból pedig rövid távon is a kihelyezett babaváró támogatások összegének további növekedéséhez vezethet.

A személyi hitelek és a babaváró hitel is jól kombinálható ugyanis lakáshitelekkel, akár önerőként. A felújítási támogatás felvételéhez ezért nem feltétlenül mindenki választ lakáskölcsönt, a felújítási munkákat ugyanis a jogosultak személyi hitelből, vagy babaváró kölcsönből is ugyanúgy tudják előfinanszírozni. A babaváró hitelek negyedét pedig elemzők szerint lakásvásárlásra vagy építésre vették fel, így azok a járvány alatt nagyban (kb. 20%-al) hozzájárultak a lakáspiaci kereslet fenntartásához. A babaváró és a lakáshitelek teljesítménye tehát nagyban függ egymástól.

A babaváró népszerűsége pörgeti a házasságkötések számát

Bár azt nem tudhatjuk, hogy tavaly hányan kötöttek volna házasságot, ha nem éri el hazánkat is a koronavírus-világjárvány, az viszont tény, hogy 2020-ban még így sem csökkent az esküvők száma. Sőt, a lezárások, a válság, és fertőzésveszély ellenére 3,1 százalékkal többen kötöttek házasságot 2020-ban, mint 2019-ben. Ez a korábbinál enyhébb emelkedés, hiszen 2018-ról 2019-re 28,4 százalékkal ugrott meg az esküvők száma. Annyi viszont elmondható, hogy a válság sem okozott igazán drasztikus mélypontot, így a házasságkötések számának robbanásszerű növekedését is ennek tükrében érdemes összemérni a tavalyi helyzettel.

Az mindenesetre sejthető, hogy ha a pandémia nem tör be hazánkba, akkor a 2019-es rekordévet is nagyban túlszárnyalhatta volna a tavalyi évi házasságkötések száma. A grafikonon is látszik, milyen ív kezdett kirajzolódni tavaly az első negyedévben. Ha márciusban ez az ív nem törik meg, és áprilisban nincs visszaesés, egész más képet is mutathatna a 2020-as házassági hullám. Persze kérdés, hogy ez idénre milyen kihatással lett volna a házasságkötési adatokra. Azt szintén nem lehet utólag megbecsülni, hogy egy COVID-19 nélküli világban meddig folytatódott volna- a babaváró támogatások menetelése 2020-ban. Feltehetően egész másként alakultak volna a kihelyezett összegek és az idén januári mélypont is jóval enyhébb lehetett volna.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2021 áprilisában 6966 házasság köttetett, ami 77.65%-al haladta meg a 2020-as adatot (3921). Folytatódott tehát a tendencia, miután már 2021 márciusában 5135 házasság köttetett, több mint ezerrel meghaladva, a februári számokat. Főként annak tükrében magasak a számok, hogy a pandémia miatt még áprilisban sem lehetett lakodalmakat tartani.

A grafikonon az is látható hogy a járvány második hulláma ellenére elmaradt a korábbi években jellemző októbertől márciusig tartó visszaesés a házassági statisztikákban (2018 év végén, 2019 év elején ez még megfigyelhető volt). 2019 vége, 2020 eleje volt az első olyan időszak, amikor a hullámvölgy már nem ment olyan mélyre, és ez a tendencia idén is folytatódik.

Az áprilisi, sok éves havi csúcsot jelentő számokkal együtt kirajzolódó ívből pedigúgy tűnik, ha egy hirtelen válsághelyzet nem töri meg a lendületet, idén drasztikusan nőhet a házasodók száma, akár éves szinten is csúcsokat döntögetve. Május 28-tól pedig lakodalmak is tarthatók. Hiába tehát azok költségeinek durva drágulása, az igazi nagy emelkedés valószínűleg júlistól várható majd az esküvők számában.

Ezért maradnak le sokan a babaváróról, jó eséllyel végleg

A támogatás iránti fokozott érdeklődést mutatja, hogy a Bankmonitor babaváró hitel kalkulátorával márciusban és az azt megelőző öt hónapban csaknem kétszer annyian ellenőrizték a jogosultságukat, mint egy évvel korábban. Ennek során tízből hat (58,2%) érdeklődő kapott pozitív visszajelzést, míg a többiek (41,8%) az ellenőrzés időpontjába nem teljesítették a babaváró támogatás valamelyik - esetenként több - személyi feltételét.

A leggyakoribb probléma (16,9%) az volt, hogy a pár egyik tagja sem tudott legalább 3 év folyamatos tb-jogviszonyt (munkaviszony, vállalkozás vagy felsőoktatási intézményben nappali jogviszony) igazolni, ám az is sok esetben (15,8%) volt az akadály, hogy a pár nem házasodott még össze.

Gyakori elutasítási ok az is (12,7%), hogy a pár valamelyik tagja egy korábbi, nem teljesített hitele miatt szerepen a rossz adósokat nyilvántartó KHR adatbázisban (régi nevén BAR-lista). Akik már rendezték elmaradásukat, ám azóta nem telt el még legalább egy év, azok úgynevezett passzív KHR státuszúak lesznek, és bár a jogszabály nem zárja ki, hogy ők babaváró hitelt kapjanak, jelenleg csak kevés bank, nagyon szigorú feltételekkel hitelez ebben a helyzetben.

A babaváró jogosultsági korlátai esetében érdemes különbséget tenni az úgynevezett orvosolható, illetve a nem "javítható" okok között. Ez utóbbiakat vizsgálva azt látni, hogy a babaváró kalkulátort használók mindössze 3,1%-a esetében volt probléma az, hogy a feleség már betöltötte a 41. életévét.

Sokkal többeket érintő probléma, hogy mivel a babaváró támogatásra legkésőbb 2022. december 31-ig lehet szerződni, aki eddig nem tudott 3 éves tb-jogosultságot szerezni még pótolhatja - hacsak nem éppen a járvány alatt szakadt meg a folyamatos jogviszony. Szintén bajban lehet, aki még KHR-listán van, hiszen ha év végéig nem kerül le onnan, akkor már nem lesz rá egy éve, hogy a passzív listáról is lekerüljön.

A szigorú határidők miatt így egyre kevesebben lesznek, akik megfelelnek a babaváró felvételéhez szabott feltételeknek.

Az MNB elemzője Dancsik Bálint pedig a babaváró támogatásoknál az új kibocsátások csökkenését prognosztizálja középtávon, „a jogosult állomány fokozatos mérséklődése miatt”. Vagyis akik már megtehették, éltek a lehetőséggel, akik pedig még jogosultak, de nem igényelték, egyre kevesebben lesznek. A babaváró támogatásnak ugyan vannak olyan feltételei, amelyeket még lehet orvosolni, és megszerezni a jogosultságot, viszont sokan lehetnek, akik már sehogy sem fogják tudni határidőig teljesíteni azokat.

A jó hír, hogy a babavárón túl is vannak lehetőségek

Folyamatosan bővül a családtámogatások köre, amelyeket a szülők a születendő, vagy már meglévő gyermekeik után vehetnek igénybe. Így azoknak a pároknak sincs minden veszve, akik így vagy úgy, de lecsúsztak a babaváró támogatásról. Ezen a konstrukción túl is rengetegféle családtámogatási forma érhető el a csoktól kezdve az áfa-visszatérítésen át egészen az idén bevezetett otthonfelújítási támogatásig.

A legtöbb támogatást azok zsebelhetik be, akik legalább három gyereket vállalnak, azonban még ez sem kikötés. Azok számára, akik egy vagy két gyermeket szeretnének vállalni, szintén rengeteg lehetőség adódik.

A két gyermeket vállalók új építésű ingatlan építésére vagy vásárlására, illetve kistelepülésen lévő használt ingatlan vásárlására (felerészben) és bővítésére/korszerűsítésre (felerészben) felvehetik a 2,6 milliós CSOK-ot (normál vagy falusi) + az új felújítási hitelt és támogatást. A meglévő, időközben felvett lakáshitelből (ez lehet akár "CSOK-hitel" is) a második gyermek érkezésekor 1 millió forint elengedést lehet igényelni, és új elemként igénybe vehetik nettó 50 milliós új lakás esetén a 2,5 milliós áfa-visszatérítést, ha igénybe vették a CSOK-ot is. Továbbá ott van még az anya aktuális diákhitel-tartozása felének elengedése, amely a második gyermek születésével igényelhető.

Az egy gyermeket vállalók új építésű ingatlan építésére vagy vásárlására, illetve a kistelepülésen lévő használt ingatlan vásárlására (felerészben) és bővítésére/korszerűsítésre (felerészben) felvehetik a 600 ezer forintos CSOK-ot (normál vagy falusi). Szintén igénybe vehetik nettó 50 milliós új lakás esetén a 2,5 milliós áfa-visszatérítést, ha igénybe vették a CSOK-ot is. Ezt idén már kiegészíthetik az otthonfelújítási támogatással + kölcsönnel is.