Rég láttunk ilyet a magyar bankokban: így szabadulna meg most rengeteg magyar gyötrő hitelétől

Bizonyos életkörülmények között egy nagyobb lakás vagy autó megvásárlása nem várathat magára, még akkor sem, ha ehhez viszonylag magas kamatozású hitelre is szükségünk van. A gazdaság ciklikussága miatt azonban viszonylag rövid távon előállhat olyan helyzet, melyben már a korábbinál sokkal kedvezőbb kamatok mellett kaphatunk kölcsönt, ezért célszerű a régi hitelt lecserélni egy új, kedvezőbb konstrukcióra. Mivel napjainkban ehhez hasonló folyamatok zajlanak a hitelpiacon, az MBH Bank szakértői összefoglalták, mikor érdemes kiváltanunk régi hiteleinket.

Hitelfelvétel szempontjából most, 2024 májusában kedvező a helyzet, hiszen a gazdasági élet helyre állásával, a pénzügyi válság lecsengésével azt látjuk, hogy lassan egy éve csökkennek a hitelkamatok. Míg 2023. elején a lakáshitel kamatok 8-9% körül mozogtak, azok mára 6-7% körüli szintre mérséklődtek. De hasonló kamatesést figyelhettünk meg ezen távon a fogyasztási hitelek esetében is. Igaz, a kamatszint még mindig nem tért vissza a 2022-ben látott 4-5%-os mértékre a jelzáloghiteleknél, személyi kölcsönök esetében pedig szintén nem 8% a legkedvezőbb elérhető kamat, de a trend jól láthatóan csökkenő; pénzügyi elemzők is hosszú távon további mérséklődést prognosztizálnak a hozamszintekben. Mindez azt jelenti, hogy jó eséllyel láthatunk majd a mainál is vonzóbb banki hitelkondíciókat.

Tényleg megéri?

Mindezek tükrében joggal merülhet fel a kérdés minden olyan ügyfélben, akinek úgy hozta az élet, hogy magas kamat mellett vett fel lakáshitelt vagy fedezetlen személyi kölcsönt, hogy mikor érdemes egy új hitellel kiváltani a meglévőt. A hitelkiváltás valóban segítség lehet a havi költségvetésünk javítása szempontjából, hiszen a törlesztőrészlet csökkenésén megtakarított összeget számos egyéb hasznos dologra is felhasználhatjuk. De mit is kell számba vennünk, amikor egy ilyen döntést szeretnénk meghozni? Mennyi lesz a havi megtakarítás? Milyen költségek merülnek fel a tranzakció során? Mennyi ideig fog ez tartani?

A döntésünk megalapozásához elsősorban számolnunk kell. Kézenfekvő megoldás, hogy első lépésben felkeressük azt a bankfiókot, ahol anno a hitelt felvettük, és a hiteltanácsadó segítségét kérjük, vagy tájékozódjunk a jelenleg elérhető kamatokról az interneten elérhető információk segítségével. A jelenleg igényelhető hitelek kondíciói alapján tájékoztatást kaphatunk, hogy milyen induló díjakkal kell számolnunk, milyen akciók vannak, valamint végső soron mekkorák lennének a kiváltó hitel havi törlesztőrészletei a mai kamatok mellett.

A még hátralévő futamidőhöz képest opcionálisan hosszabb futamidőt is választhatunk, aminek köszönhetően tovább redukálható a havi teher, de ezzel több hitelkamat fizetését is vállalnunk kell. Tehát ha például 13 év van már csak hátra, akkor a hitelkiváltás során választhatunk 13 éves futamidőt, de akár 15 vagy 20 éveset is. Fontos tudni, hogy mi a minimális hossza a hitelnek, mert ha annál kevesebb van hátra, akkor ugyanolyan lejáratot nem választhatunk. Természetesen személyi kölcsönök esetében jelentősen alacsonyabb a futamidő és a hitelösszegek is, de így is komoly összegeket takaríthatunk meg, vagy akár ugyanakkora törlesztőrészlet mellett extra felhasználható összeghez juthatunk.

Figyeljünk a költségekre!

A döntésünknél fontos mérlegelendő tényező, hogy a meglévő jelzáloghitelünktől milyen módon tudunk megválni. Ha az MBH Banknál vagy jogelőd intézményénél három éven belül vettük fel a kölcsönt, a kapott induló díjkedvezményeket (például értékbecslési díj, közjegyzői díj, földhivatali díj visszatérítés) vissza kell fizetnünk. Szerencsére bankon belüli hitelkiváltásnál jellemzően a hitelt nyújtók nem számítják fel az előtöresztési díjat, de ha más bankhoz fordulnánk, úgy a még fennálló tartozás 1-1,5%-át is ki fogják számlázni nekünk. A lakáshitel jelzálogjoggal fedezett termék, így az ennek biztosítására bejegyzett jog törlésének földhivatali eljárási illetékét is le kell még rónunk (jelenleg 6.600 Ft). Ezen felül kell figyelembe venni a kiváltó hitelnél felmerülő díjakat és költségeket - írják.

Az elérhető megtakarítás és a felmerülő ráfordítások számbavételéhez nyújt segítséget az alábbi példa. Az eredeti hitel összeg 15.000.000 Ft, futamidő 20 év, a jelenlegi kamat 8,74%. Az új hitel 6,79%-os kamaton érhető el, a futamidő megegyezik a most hátralévővel, azaz 18 év. Figyelembe vették, hogy a tartozás időközben már 610.000 Ft-tal csökkent:

Ebből megállapítható, hogy közel 2%-kal alacsonyabb kamat mellett már érdemi törlesztőrészlet csökkenés érhető el, hiszen havonta közel 17.000 Ft-tal több marad a pénztárcánkban. A régi hitel lezárási, míg az új hitel igénybevételi díjai azonban magasak, előre 213.300 Ft-ot kell kifizetnünk a cseréért. Csökkenthetjük a ráfordításainkat, ha megvárjuk azt az időszakot, amikor már nem merül fel a jelenleg futó hitelnek az induló átvállalt díj visszatérítése, ez bankonként jellemzően 3-4 év között mozog. A példánál maradva, a második évtől hitelfelvevői aspektusból nézve már pozitív egyenlege lesz a tranzakciónak.

Folyamati szempontból a taglalt banki tranzakció a legegyszerűbbek közé tartozik, tehát a hitelkérelem benyújtásától a hitel folyósításáig rövid, nagyjából 3-4 hetes átfutási idővel számolhatunk – míg ugyanez személyi kölcsön esetében még rövidebb, általában maximum 1-2 nap.