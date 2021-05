Orbán Viktor újabb családtámogatási elemeket lengetett be: így ösztönözné a párokat

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjút, melyben beszélt arról is, hogy Magyarországon tovább kell növelni a családtámogatásokat.

Orbán Viktor miniszterelnök szokásához híven a Kossuth Rádiónak adott interjút péntek reggel. Főként a járványügyi korlátozásokról és az oltási program alakulásáról volt szó, ám beszélt jövőbeli támogatásokról.

A miniszterelnök kitért arra is: tovább kell növelni a családtámogatásokat, a gyermekek után adókedvezményt és egyéb támogatásokat is kell adni ahhoz, hogy egy család anyagilag is kiszámíthatóan jobban járjon, ha több gyermeket vállal, mint ha nem:

Még mindig nem mondhatom, hogy aki gyermeket vállal, az a havi költségvetése szempontjából is jobban jár, mint aki nem. Tehát további kedvezményeket és támogatásokat kell adni,

- szögezte le a miniszterelnök.