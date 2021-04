Kinek éri meg a CSOK 2021-ben? Mire kell figyelni?

2021-ben dübörög a CSOK, hosszabb nevén a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, a gyermekek után igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, mely kétségtelenül az Otthonteremtési Program egyik sztárja. A támogatás mértéke függ a gyerekek számától és attól, hogy új vagy használt ingatlanról van-e szó. A CSOK-kal most nagyon sokan jól járhatnak, hiszen meglévő gyermekek esetén, akár önerőhöz is felhasználható egy lakáshitelnél. Ebben a cikkben megtudhatod, hogy megéri-e neked ez a támogatás, és felhívjuk a figyelmed a leggyakoribb buktatókra, amire érdemes figyelned.

1. Ki veheti fel a CSOK-ot?

Meglévő gyerek(ek)nél: szinte bárki. Élettársak, gyermeküket egyedül nevelő szülők és házaspárok is igénybe vehetik. Meglévő gyermek esetén a szülők életkorára nincs előírás.

Vállalt gyerek(ek)nél: azok a fiatal házaspárok jogosultak a támogatásra, ahol a házaspár legalább egyik tagja (a férj vagy a feleség) 40 éves életkor alatti. Figyeljetek ennél a pontnál, mert az életkort kizárólag a kérelem beadásakor vizsgálják.

2. Ki után vehető igénybe a CSOK?

Meglévő gyerek(ek)nél: 12 hetes magzati kortól egészen 25 éves életkorig. A nagykorú gyermeknek nem kötelező iskolába járnia elég, ha 25 év alatt van.

Vállalt gyerek(ek) esetében: az igényléskor még csak tervezett később születendő gyerekek, akiknek az érkezésére határidőt is vállalnak a szülők. Új ingatlancél esetében maximum 3 gyermek vállalható, használt ingatlancéloknál maximum 2.

3. Milyen ingatlanra lehet igényelni a CSOK-ot?

A támogatás ingatlancélra, vagyis vásárlásra, építésre és bővítésre fordítható, de pontosan megfogalmazva az alábbiak valamelyikére:

olyan új lakás vagy lakóház építésére, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkezik

olyan új lakás vagy lakóház vásárlására, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkezik

használt lakás vagy lakóház vásárlására

meglévő lakás vagy lakóház bővítésére

Mindezeken felül az ingatlannak még az alábbiakkal kell még rendelkeznie:

minimum 12 m2 szoba, fürdővel, wc-vel és főző helyiséggel

közmű által bevezetett villamos energia szolgáltatás

egyedi fűtés rendszer (központi vagy távfűtés is megfelelő)

egyedileg megoldott vagy közmű általi szennyvízelvezetés

közmű általi ivóvíz szolgáltatás, vagy ivóvíz minőségű kút az ingatlanhoz

Érdemes figyelni ezekre a pontokra, mert a visszautasítások leggyakoribb oka az, hogy maga az ingatlan nem felel meg a leírt feltételeknek.

Ilyen eset például, kisebb ingatlanok esetében a nyári konyha kérdése, mely ha nem a főépületben található, már vissza is utasították a kérelmeteket.

Gyakori buktató az is, ha a kazán egy melléképületben található, ami adott esetben még a térképmásolaton sincs megjelenítve. Ilyenkor ez is sajnos rögtön elutasítást jelent, hiszen a CSOK-kal vásárolt ingatlanoknál elvárás, hogy legyen megfelelő fűtés kiépítve, és ha az nincs feltüntetve a térképmásolaton, az sajnos olyan, mintha nem is létezne.

4. Mennyi támogatás jár a CSOK-kal?

A kapható támogatás összegét 3 tényező befolyásolja. Az első a már meglévő vagy a vállalt gyermekek száma, a második az, hogy új vagy használt lakásra szeretnétek fordítani az összeget, a harmadik tényező pedig az, hogy mekkora az ingatlan mérete.

Az összegek röviden összefoglalva:

1 gyerek után új vagy használt ingatlannál is 600.000 Ft a támogatás összege minimum 40 nm alapterület esetén

2 gyerek után új ingatlannál 2,6 MO Ft, használtra 1,43 MO Ft a támogatás minimum 50 nm alapterület esetén

3 gyerek után új ingatlannál 10 MO Ft, használtra 2,2 MO Ft a támogatás minimum 60 nm alapterület esetén

több gyerek után pedig új ingatlannál 10 MO Ft, használtra 2,75 MO Ft a támogatás minimum 60 nm alapterület esetén új ingatlannál és 70 nm alapterület esetén használt ingatlannál

Érdemes meggyőződni róla, hogy ténylegesen megfelelő méretű legyen a kiválasztott ingatlan, hiszen CSOK-ot, csak a hasznos alapterületre lehet igényelni!

Gyakori hiba lehet, hogy az ingatlanhirdetések hasábjain beleszámolják az alapterületbe az erkély méretét is. Ez sajnos a CSOK esetében nem számít hasznos alapterületnek, így biztosan elutasítják a kérelmeteket, ha nem figyeltek oda erre eléggé.

5. Milyen esetekben kell visszafizetni a CSOK-ot?

A leggyakoribb eset, amikor valamiért mégsem születik meg a vállalt gyerek. Ebben az esetben sajnos vissza kell fizetni a támogatást késedelmi kamattal együtt. A késedelmi kamat a maximális 10 MO forintos támogatás esetében 4,5%, míg a többi esetben 0,9%.

Sajnos ugyanez az eset akkor is, ha a gyermek(ek) válás miatt nem születnek meg. Ilyenkor is számolni kell a visszafizetés mellett a késedelmi kamattal. Az pedig, hogy milyen részarányban történik a kifizetés már csak a bíróságon múlik.

Lehetnek speciális körülmények is, amikor részben vagy egészben elengedhetik az összeg egy- vagy teljes részét. Ezek az esetek például, ha elhalálozik az egyik leendő szülő vagy megváltozott munkaképességű lesz, ha halva születik a gyermek vagy fogyatékosságban szenved. Extra speciális helyzet, ha meddőség miatt nem teljesül a vállalt gyermek, ez esetben elengedik a késedelmi kamatot és „csupán” a támogatást kell visszafizetni.

6. Kérj szakértői segítséget!

Bár már fellelhető az interneten számos olyan CSOK kalkulátor, amivel pillanatok alatt megvizsgálhatjátok CSOK jogosultságotokat érdemes szakértő segítséget kérni az eredmény értelmezésében és az esetleges kizáró feltételek orvoslásában. A bankok eljárásrendje, folyamatai és kezdeti költségei, illetve a konstrukciók kínálta lehetőségek is sokban különböznek, így annak érdekében, hogy a legjobbat tudd kihozni pénzügyeidből javasolt konzultálni egy bankfüggetlen hitelszakértővel.

(x)