Ijesztő felfedezés a vidéki tónál: újabb invazív ragadozó bukkant fel, indul a verseny az idővel

Tatabánya egyik legkedveltebb pihenőhelyén, a Csónakázó-tóban egy újabb idegenhonos teknősfaj, a kínai háromélű teknős (Mauremys reevesii) jelenlétét észlelték. Ez a ragadozó nemcsak a tó ökoszisztémáját fenyegeti, hanem az őshonos mocsári teknősök állományát is veszélyezteti.

Igazi teknősparadicsommá vált a tatabányai Csónakázó-tó: újabb egzotikus faj bukkant fel a vízben. A kínai háromélű teknőst a helyi „teknősvadász”, Petrovics Milán azonosította. Mint kiderült, ez a teknősfaj, bár békés természetű, hosszú távon komoly ökológiai problémákat okozhat: ugyanazokat a sekély, iszapos élőhelyeket kedveli, mint a hazai mocsári teknős, így versenyez vele az élelemért és a térért is - számolt be róla a Kemma.hu.

„A legtöbb egzotikus teknős házi kedvencként került be az országba, majd felelőtlen gazdáik egyszerűen szabadon engedték őket. Ez most a Csónakázó-tónál csapódik le” – magyarázta az önkéntes, aki immár 12 biztosan előfordult teknősfajt tart nyilván a tónál. Petrovics Milán egyébként a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság önkénteseként, a tatabányai önkormányzat engedélyével figyeli és gyűjti össze a tóban élő egzotikus teknősfajokat. Az akció célja, hogy kiszűrjék azokat a nem őshonos állatokat, amelyek veszélyt jelenthetnek az őshonos élővilágra.

Ahogy közölte, a vörösfülű ékszerteknősök például nemcsak agresszív természetükkel, hanem méretükkel is dominálnak: gyakran kiszorítják a kisebb testű őshonos fajokat, sőt, stabil szaporulatuk is kialakult a tónál – ez már a természetvédők számára is vörös jelzés.

Milán célja idén száz példány eltávolítása – ez több, mint tavaly, amikor a nemzeti park szakemberei 60 egyedet fogtak be. A cél nem más, mint megtisztítani a csónakázótavat az invazív teknősöktől, mielőtt azok visszafordíthatatlan károkat okoznának az ökoszisztémában.

A természetvédelmi szakértők és a helyi önkormányzat is egyetértenek abban, hogy hosszú távon az ismeretterjesztés, a lakossági felelősségvállalás és az aktív csapdázás lehet a kulcs. Addig azonban marad a kézi gyűjtés és a rendszeres ellenőrzés.