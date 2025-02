Katasztrofális a helyzet: óriási bajban a hazai fecskék, rajtad is múlik a megmentésük

Döbbenetes tény, de az ezredforduló után több mint 50%-kal csökkent a hazai fecskeállomány, így ma már minden második fecske eltűnt az ereszek alól. Mit tehetünk, hogyan óvjuk a fecskéket?

A magyarországi füsti fecske, molnárfecske és partifecske állományok az elmúlt két évtizedben eltérő mértékben, de folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. A két legfontosabb kiváltó okot: az élőhelyek nagymértékű átalakítását és a klímaváltozást az egyes ember nem tudja befolyásolni, ehhez globális összefogásra és beavatkozásra van szükség, fecskevédelmi eszközök alkalmazásával viszont hozzájárulhatunk, hogy több fióka repülhessen ki. Az alábbi oldalakon bemutatjuk, hogy mik ezek az eszközök és mit tehetünk, ha fecskékkel kapcsolatos problémáink adódtak.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közleményben hívja fel a figyelmet a tavaszi fecskevédelmi időszak fontosságára, amelyben kulcsszerepet játszik a lakosság és az önkormányzatok közreműködése. Az ezredforduló után ugyanis sajnos több mint 50%-kal csökkent a hazai fecskeállomány, így ma már minden második fecske eltűnt az ereszek alól. A helyzet megfordítása közös érdekünk, hiszen a fecskék nemcsak a rovarok számának csökkentésében játszanak fontos szerepet, hanem a környezetünk védelmében is.

A tavasz közeledtével még van lehetőség a megfelelő intézkedések megtételére, mint például műfészkek kihelyezése, fecskebarát falfelújítás tervezése és sárgyűjtőhelyek elhelyezése. Az MME emellett kisfilmekkel is segíti a madárbarátok felkészülését az idei szezonra, bemutatva a műfészkek és azokhoz szükséges sablonok készítését.

A fecskék védelme nemcsak a madarak számára fontos, hanem az egész környezetünk számára is, hiszen egy fecske évente akár 1 kilogramm rovart is elfogyaszthat, beleértve a káros rovarokat és betegségeket terjesztő légyfajokat. Ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon akár kétmillió fecske is hiányozhat, évente legalább kétezer tonna kártevő maradhat a környezetünkben.