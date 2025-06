Súlyos járvány ütött fel a fejét Magyarországon: több településen elrendelték a hatósági zárlatot

Súlyos méhpusztulás rázta meg Somogy megyét: a nyúlós költésrothadás, a méhészetek egyik legpusztítóbb betegsége ütötte fel a fejét. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal megerősítette, hogy a fertőzés miatt öt méhcsaládot kellett megsemmisíteni, és négy települést is zárlat alá vontak: Kaposfüredet, Toponárt, Somogyaszalót és Orcit.

2025-ben a magyar méhészet jelentős kihívásokkal küzd, melyeket az akácméz termelésének visszaesése, a méhpopuláció pusztulása, a kedvezőtlen időjárási körülmények, valamint az importméz térnyerése is súlyosbít. A helyzetet tovább nehezíti, hogy április végén Mezőkeresztes térségében súlyos betegség jelent meg: a méhek nyúlós költésrothadása. A méhészetek egyik legpusztítóbb betegsége most Somogy megyében is felütötte a fejét. A Vármegyei Kormányhivatal megerősítette, hogy a fertőzés miatt öt méhcsaládot kellett megsemmisíteni, és négy települést is zárlat alá vontak: Kaposfüredet, Toponárt, Somogyaszalót és Orcit.

A fertőzés forrása egy somogyi méhészet volt, ahol a hatóságok azonnali beavatkozással próbálják megakadályozni a betegség terjedését. A zárlatot az érintett állomány öt kilométeres körzetében rendelték el - írta a Sonline.hu.

A nyúlós költésrothadás, más néven amerikai költésrothadás, olyan spórás baktérium által terjesztett kór, amely szinte kizárólag a fiatal lárvákat támadja meg. A fertőzés az egész méhcsaládot elpusztíthatja – ha nem lépnek időben. „A betegség megelőzése a legfontosabb, mert ha egyszer megjelenik, nincs más lehetőség, mint a teljes család és a lépek elégetése” – közölte a hivatal. Elsősorban a fiatal lárvákat támadja, amelyek a spórákkal szennyezett táplálékon keresztül fertőződnek meg. A baj onnantól kezdve válhat komollyá, amikor a méhek megpróbálják eltávolítani a fertőzött sejteket – ezzel ugyanis akaratlanul szétterjesztik a kórokozót az egész családban. Innen már csak idő kérdése a teljes kaptárelhalás.

A Paenibacillus larvae baktérium spórái rendkívül ellenállóak, évekig fertőzőképesek maradhatnak, így a zárlat idején fokozott higiéniai előírásokat vezettek be. A zárlat alá vont öt kilométeres körzetben a méhészeknek szigorú szabályokat kell betartaniuk: nem vihetnek ki méheket, méhészeti eszközöket vagy mézet a területről, és kötelező a rendszeres állatorvosi ellenőrzés. Az érintett méhcsaládokat – kaptárral, lépekkel együtt – meg kellett semmisíteni.

Ahogy írták, a betegség elleni egyetlen hatékony védekezés a megelőzés: rendszeres ellenőrzések; fertőtlenített eszközök; és az új méhcsaládok körültekintő beszerzése kulcsfontosságú. Mivel a betegség nemcsak a méheket, hanem a méhészetek jövőjét és a méhészeti termékek biztonságát is veszélyezteti, a hatóságok az érintett térségben továbbra is fokozott figyelmet és ellenőrzést tartanak fenn.