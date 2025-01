Sokk a vidéki korcsolyázóknak: olvadnak a jégpályák, változik a szezon

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Látszólag már a természetnek is elege van a télből. Január végére szinte a semmiből tavaszias meleg lett, ám nem mindenki örül ennek a hírnek. Nem egy vidéki jégpálya felszíne – a hűtés ellenére is – elkezdett olvadni, vizesedni. Mielőtt korcsolyázni indultok, ezért is érdemes lesz tájékozódni!

"Szeretnénk értesíteni a tisztelt lakosságot és minden korcsolyázni vágyót, hogy a lőrinci jégpálya ezen a héten hétfő és péntek között csak délelőtt vehető igénybe az előre bejelentkezett intézményeknek, 14 órától a pálya nem nyit ki." - írta a Lőrinci Hírei közösségi oldalán. A Lőrinci jégpálya felszíne, a hűtés ellenére is elkezdett olvadni, vizesedni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Február 1-én és 2-án viszont a jégpálya a megszokott nyitva tartás szerint várja a közönséget 8-tól 20 óráig, illetve február 1-én, a farsangi rendezvény ideje alatt 22 óráig – közölték. Rossz hír jött a balatoni jégpályákról A hirtelen felmelegedő időjárás miatt sorra zárnak be a Balaton környéki műjégpályák is. Balatonfüreden január 27-én már nem nyitott ki a jégpálya, a január 28-ról aznap reggel hoznak döntést. Fonyódon január 27-én és 28-án már biztosan nem nyitnak ki: a tervek szerint szerdától azonban újra a szokásos nyitvatartás szerint várják a vendégeket. Siófokon szintén ideiglenesen zárva tartanak. Szigligeten ugyan nem zártak be, de Facebookon közölték: “a várható meleg időjárás miatt a jég felület minősége romolhat napközben, de mindent megteszünk, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk számotokra.”

Címlapkép: Getty Images

