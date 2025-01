Győztek a tokaji UFO-k: két rangos nemzetközi díjat is bezsebelt az extravagáns pincészet

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A BORD Építész Stúdió közösségi oldalán jelentette be, hogy a Sauska Tokaj Borászat épülete két kategóriában is elnyerte a Silver Winner elismerést az International Design Awards (IDA) versenyen. A díjat a Hospitality-Leisure és a Landscape kategóriákban is megkapta.

„Idén rendkívül erős volt a mezőny, és közel 80 országból érkeztek pályamunkák, így igazán nagy megtiszteltetés ez az elismerés” – közölte BORD Építész Stúdió a közösségi oldalán. A posztban megjegyezték, hogy a Sauska Tokaj épülete az UNESCO által védett Tokaji Borvidék iránti tiszteletet tükrözi, ötvözve a modern építészet eszközeit és a táj időtlen szépségét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A tokaji tájba simuló pincészetet tervezett a BORD A Sauska Borászat Mádtól néhány kilométerre, Rátkán, Tokaj-Hegyalján található, és bár a BORD Építész Stúdió tervezte borászat nem a hagyományos értelemben vett ház, a távolból mégis két szoborszerű tál formájában tűnik fel, mintha a szőlőben úszna. A hegytetőn elhelyezett két lencse alakú forma, mint kíváncsi szempár tekint ránk – ahogy sokan írják róla, „életre kel a hegy lelke, a Padi Manó”. "A koncepció szerint a borászat a hegy déli lejtőjének tetején épül. A két, egyenként 36 méter átmérőjű tál formájában a látogatók által bejárható területek, borbíráló és kiállító terek kaptak helyet, míg a technológiai részek teljesen a földbe süllyesztve találhatók" – írta róla a Bordstudio.hu. A vendégek az épülethez a főút felől, északkeleti irányból érkezhetnek. A borászat tágas előterében jobbra a vinotéka, balra pedig a két tál alakú forma egymást metsző terei várják őket. A bejárattal szemben íves lépcső vezet a hordós érlelés terébe, ahol betekintést nyerhetünk a borkészítés folyamatába. Belépve a hatalmas, tálszerű terekbe, a látványkonyha és a csodálatos panoráma fogad bennünket. A különleges pincészetről azt is olvashatjuk, hogy a tervezés során kiemelt szerepet kapott az épületből való rálátás a környezetre, valamint a természettel való szoros kapcsolat. Az épületek területe összesen 4002 négyzetméter.

Címlapkép: Getty Images

