Itt a hivatalos dátum: ekkor nyithat újra a tavaly leégett Miskolctapolcai Barlangfürdő

A 2024. szeptember 6-án keletkezett tűz következtében a Miskolctapolcai Barlangfürdő jelentős károkat szenvedett, gyakorlatilag használhatatlanná vált az európai hírű fürdőkomplexum. Csöbör Katalin miskolci képviselő most konkrét dátumot közölt a Barlangfürdő újranyitásához.

Ahogy a Pénzcentrum is írt róla, még tavaly szeptember 06-án lángra kapott a Miskolctapolca Barlangfürdő Aquaterápia részlegének teteje. A tűz később átterjedt a fürdő főépületére is, ami miatt jelentős károk keletkeztek a tetőszerkezetben. Sajnálatos módon, emiatt a fürdőszolgáltatás és a gyógykezelések jelenleg is szünetelnek.

A tűz okát vizsgáló jelentés szerint több elektromos hiba együttesen vezetett a balesethez, beleértve a kapcsolók műszaki hibáit, szerelési problémákat és a karbantartás hiányát.

A fürdő újjáépítése érdekében a városvezetés és a kormány is támogatást ígért

Az azóta eltett hónapokban Nagy Márton miniszter - a minél gyorsabb és hatékonyabb újjáépítés érdekében - kezdeményezte egy helyreállítási munkacsoport életre hívását. A munkacsoportban az érintett helyi képviselők, a minisztériumok, a hatóságok és a szakmai szervezetek képviselői vesznek részt.

A munkacsoport tagja Csöbör Katalin miskolci képviselő is, aki hétfőn egy háttérbeszélgetésen szólt a Miskolctapolca Barlangfürdő újjáépítéséről - írta cikkében a Boon.hu



Olyan állapotot szeretnének kialakítani, hogy a tűz után a barlangfürdő rész használható legyen. A vízgépészeti berendezéseket egy külső konténerben helyeznék el ideiglenesen, és ezáltal a fürdő egy része újra látogathatóval válik

- közölték.

A megyei lap információi szerint már 2025. június 30-ig újranyílhat a fürdő.

Címlapfotó: MTI/Vajda János