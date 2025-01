Győr új szenzációja: fekete malacot fotóztak a Lidl parkolóban - Gazdáját keresik!

Elkóborolt a család fekete báránya, pontosabban fekete malaca, amely most gazdáját keresi Győrben. Vasárnap délután épp az Újváros Lidl parkolóban látták. Nem hiányzik valakinek a megárvult sertés?

A fekete malacot még vasárnap látták Győr újvárosi részén, lencsevégre is kapták, amint átment egy úttesten, aztán a Lidl parkolóban kóricált. A Kisalföld információi szerint az eltévedt állatot végül a Xantus János Állatkert fogadta be ideiglenesen. Az állatkert azonban nem tartja meg a malacot végleg, így továbbra is keresik a gazdáját.

Talán valakinek hiányzik ez a fekete bárány, akarom mondani jószág. Senkinek sem ismerős?!