Hagyd a drága bolti italokat: ez a Raffaello likőr fillérekből elkészülhet

Ezt a Raffaello likőrt pillanatok alatt összedobhatod, ha valami vendégváró italra lenne szükséged, esetleg te mész vendégségbe és ajándékot szeretnél vinni. Az alapanyagok mellett azt is szabályozhatod, mennyi alkoholt szeretnél tenni az italodba, így annak erősségét is be tudod állítani. Nézzük is a receptet!

Az elmúlt évek során folyamatosan csökkent Magyarországon az alkoholfogyasztás a friss adatok szerint. Habár az italra fordított összeg növekszik, ez nem éri el az alkoholos italok inflációjának mértékét. De a csökkenő tendenciát a befolyó jövedéki adó mértéke is jelzi. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A magyarok több mint 550 milliárd forintot költöttek alkoholtartalmú italokra a 2024. júliusával végződő 12 hónapban. A legtöbb ital jellemzően az év végén fogy a karácsonyi és a szilveszteri időszakban, a legkevesebb pedig január és március között - írja a Portfolio. Hozzáteszik, a költések mérsékelten nőnek és negyedévről-negyedévre alulmúlják az alkoholok átlagos inflációját. Ez különösen akkor volt igaz, amikor a fogyasztói árak növekedése nagyon magas volt itthon, vagyis 2023-ban. Mint írják, az alkoholos italok drágulása 2014-ben kezdődött, de az igazán meredek emelkedés 2022-ben kezdődött. A 2014-es bázisévhez képest idehaza közel 60 százalékkal kerülnek többe 2024-ben, míg az EU-s értékek csak valamivel kevesebb, mint 30 százalékos emelkedést mutatnak. Közeleg az ünnep, készíts valami finomat és olcsót Ezt a Raffaello likőrt pillanatok alatt összedobhatod, ha valami vendégváró italra lenne szükséged, esetleg te mész vendégségbe és ajándékot szeretnél vinni. Az alapanyagok mellett azt is szabályozhatod, mennyi alkoholt szeretnél tenni az italodba, így annak erősségét is be tudod állítani. Nézzük is a receptet!

