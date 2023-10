Komoly szigorítás jöhet a jogosítványoknál: nem lesz kibúvó, rengeteg idős magyar bukhatja a jogsit

Mozgalmas hét áll mögöttünk: miközben a világ, az orosz-ukrán hábórú mellett, most izraelre figyel, itthon sem állt meg az élet, főként, ha a magyar gazdaság állapotát nézzük. Kiderült például, hogy a kanyarban előzött Románia, és már előttünk vannak az egy főre jutó GDP-ben. Továbbá fontos téma volt az is, hogy megint terítékre kerültek az idősek jogosítvány-hosszabítására vonatkozó szabályok. Illetve foglalkoztunk azzal is, hogy temérdek pénzébe kerül a magyaroknak az ún. árnyékoktatás, így az sem csoda, hogy egyre többen vállalnak diákmunkát. Azahriah pedig megcsinálta a lehetetlent, triplázik a Puskás Arénában. Illetve, akkor arról még nem is beszéltünk, hogy már elérhető a Pénzcentrumon a 2023-as nyugdíjemelés kalkulátor, amivel könnyedén kiszámítható a novemberi nyugdíjemelés pontos összege. És ez tényleg csak néhány az érdesebb híreink közül, ami idefért a bevezetőbe. Alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük neked a 41. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról.

Szigorodhatnak az idősek jogosítvány-hosszabbításának szabályai

"Sok idős magyar bukhatja a jogosítványát: súlyos szigorítás jöhet, nem lesz kibúvó alóla" - ezzel a címmel jelent meg a 41. hét legolvasottab cikke a Pénzcentrumon. Mint írtuk, újra terítékre került az idősek jogosítvány-hosszabbítása, és az ahhoz kötött alkalmassági vizsgálat is. Az Európai Unió ugyanis növelni kívánja a közlekedés biztonságát az utakon, ezért többek között a jogosítványok reformját is tervezik, amelynek keretében figyelemmel kísérik az idősebb vezetőkre vonatkozó szabályokat is. A tervek szerint nem csak orvosi vizsgálat, hanem valamiféle KRESZ-teszt is eleme lehet az új rendszernek.

Az német autóklub emlékeztet, hogy számos európai országban él már most is hasonló rendelet, de az uniós tervezet mindenhol kötelezővé tenné az ötévenkénti felülvizsgálatot, illetve a tudásfrissítő tanfolyamok bevezetését is lehetővé tenné. Magyarországon a 60 év felettieknek amúgy is gyakrabban kell orvoshoz járniuk a jogsi miatt. Az ADAC viszont azt is leszögezte kommentárjában, hogy az idős sofőrök nem okoznak több balesetet, mint a fiatalabbak. Cikkünkben szavazást is indítottunk a kérdésben, amelynek eredményeiről külön cikkben számolunk majd be:

Filléres vadászkést a diszkontból?

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban is a túrázás, vadkempingezés, vagy akár csak annak a kipróbálása, hogy vajon bírná-e a jórészt városi, mondhatni jóval kényelmesebb életmódhoz szokott ember azt, ha egy vagy akár több éjszakát a vadonban kell töltenie. Ehhez a tevékenységhez viszont egészen biztosan szüksége lesz többféle késre, hiszen nyársat faragni, fát vágni de akár még a tüzet begyújtani is használhatjuk ezeket.

Videoblogunk, a CashTag Simon Jánost, a Magyar Késes Közösség alapítóját, elismert szakértőt kérte meg arra, hogy tesztelje a diszkontok, illetve nagyobb sport- és barkácsáruházak saját márkás bicskáit, amelyek jóval olcsóbbak a profi késeknél. Joggal merülhet fel ezekkel a filléres darabokkal kapcsolatban a kérdés, vajon alkalmasak-e a túlélőknek a vadonban vagy hamar elvéreznek egy éles bevetésen. Lássuk a szakmai ítéletet.

Sok fiatal vállal a tanulás mellett is diákmunkát: ennyit kereshetnek

Részletes elemzést közöltünk a héten arról, hogy hiába indult el az őszi szemeeszter, továbbra is sok tanuló jelentkezik diákmunkára. Mint azt "Hiába nem teljes állás, rakat pénzt adnak érte: heti 8 óra munkáért 96 ezer forintot is fizetnek itthon" címmel megjelent cikkünkben írtuk, idén közel 30%-kal nőtt a felsőoktatásba felvett diákok száma. Ezzel párhuzamosan évről-évre egyre több diák vállal ősszel munkát a tanulás mellett. Az IT gyakornoki pozíciókban akár bruttó 3000 forintos órabért is hazavihet egy gyakornok, de a végzettséget nem igénylő fizikai és hosztesz munkák is erősen közelítik ezt az értéket.

Az év végi hajrában az áruházi munkák is előtérbe kerülnek, ahová középfokú tanulmányokat folytató diákok is be tudnak kapcsolódni: ezek közé tartoznak például az árufeltöltői, pénztári, bolti eladói munkák. Az ilyen rugalmas, alkalmi jellegű diákmunkákban akár pár hetet is lehet vállalni, nem kell hosszabb távra elköteleződni

– fejtette ki a Mind-Diák Szövetkezet elnöke, Göbl Róbert.

Ezek mellett az őszi szezon elindulása fellendíti a gyakornoki munkák piacát is, sokan az egyetemen a kötelező szakmai gyakorlatot is gyakornoki pozíciók betöltésével teljesítik. Az Atlasz Csoport üzletágvezetője, Lovas Liza hozzátette, hogy

a nyári időszak után az egyetem kezdetével párhuzamosan újra előtérbe kerülnek a szakmai, gyakornoki munkák, melyek általánosan minimum 20 órát igényelnek és akár szakmai gyakorlatot is igazolnak egyben. Az egyetemisták körében ezek az irodai munkák a népszerűek ősszel, illetve ezzel párhuzamosan az éjszakai munkák is előtérbe kerülnek, amelyek főként fizikai jellegűek

– mondta az üzletágvezető.

Itt a friss 2023-as nyugdíjemelés kalkulátor

Azoknak, akik nem akarnak bonyolult számításokba bocsátkozni kockás papíron, a Pénzcentrum idén is elkészítette a nyugdíjkalkulátort, amivel könnyedén kiszámítható a novemberi nyugdíjemelés pontos összege. Fontos tisztázni, hogy alapesetben novemberben háromféle juttatás érkezne: 1. az emelt nyugdíjösszeg, 2. a visszamenőleges nyugdíjkorrekció, és 3. a nyugdíjprémium. Először is: nyugdíjprémium idén nem lesz, mivel a GDP-növekedés 2023-ban garantáltan nem haladja meg a 3,5 százalékot ilyen gazdasági válság közepette. Így tehát a már megemelt nyugdíjösszeggel és a visszamenőleges egyösszegű kompenzációval lehet tehát számolni novemberben. Miután múlt héten csütörtökön megtörtént a hivatalos bejelentés, most pedig meg is jelent a rendelet a nyugdíjemelés mértékéről, már könnyedén kiszámító, milyen összeg várható novemberben.

A 41. hét további fontos cikkei a Pénzcentrumon

A fenti anyagokon túl számos elemzés, exkluzív interjú, és megannyi fontos kishír is megjelent még a Pénzcentrmon a 41. héten. Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül ezek közül szemezgettünk heti hírösszefoglalónkban:

EZ IS ÉRDEKELHET Nem csak a határokat zárták le: nagyon nehezen költözhetnek a magyarok Szlovákiába Jelenleg nagyjából 420 ezer magyar-szlovák kettős állampolgár él Szlovákiában. Számuk folyamatosan csökken, melyen nem segít, hogy a szlovák állampolgárság megszerzése bonyolult.

EZ IS ÉRDEKELHET Temérdek pénzébe kerül a magyaroknak az árnyékoktatás: megéri ennyit költeni rá a szülőknek? Hogy mit nevezünk árnyékoktatásnak, miért érdemes mélyebben is foglalkozni a témával, ezekről kérdeztük a téma hazai szakértőjét.

EZ IS ÉRDEKELHET Egy köpésre van a kispénzű magyarok síparadicsoma: brutálisan fogynak a helyek, rengeteg a foglalás Van olyan iroda, ahol a síutak 80 százalékát már eladták a 2023/2024-es téli szezonra, holott az árak idén is emelkedtek.

EZ IS ÉRDEKELHET Megdőlt a nagy okostelefon-tévhit: ezt rengeteg szülő elrontja, súlyos árat fizethetnek érte Tényleg az a megoldás, hogy ha tiltjuk a gyerekeinket a közösségi oldalaktól és az internettől? Tényleg kártékonyak ezek az oldalak? Ennek járt utána most a Pénzcentrum.

EZ IS ÉRDEKELHET Küszöbön a sírig tartó munka: nincs mese, újra munkába kell állnia rengeteg magyar nyugdíjasnak Jelentősen nőtt a magyar nyugdíjasok gazdasági aktivitása az elmúlt három évben, így minden eddiginél közelebb kerültünk a halálunkig történő munkavégzéshez.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem lehet tovább odázni: tényleg jöhet az 50 és 100 ezer forintos bankjegy Magyarországon? A jelenleg legnagyobb 20 000 forintos címlet bevezetése óta jelentősen romlott a forint vásárlóereje. De várható-e új, még nagyobb címlet bevezetése?

EZ IS ÉRDEKELHET Itt az alig ismert uniós paktum: megtudtuk, erre készül Brüsszel a magyar vidékkel A Vidéki Paktum a területi megközelítések előmozdításának az egyik eszköze lehet, ami arra ösztönözhet hogy helyi szinten fogadjanak el vidéki „menetrendeket”, cselekvési terveket.

EZ IS ÉRDEKELHET Szinte hihetetlen! Ennyit kaszálhat Azahriah a tripla Puskás Aréna koncerttel Konkrét számokat nem lehet tudni az esemény pénzügyi részleteiről, ez alapján is meg lehet azonban saccolni, mennyit kaszál az Azahriah-produkció a tripla Puskás Aréna koncertekkel.

EZ IS ÉRDEKELHET Közel az összeomlás: így marad egyedül idős korára rengeteg magyar, senkire sem számíthatnak Az összes olyan háztartást nézve, ahol él(nek) nyugdíjas korúak - ez közel 1,5 millió magyar háztartást jelent - 41,3 százalékában az idősek egyedül élnek.

EZ IS ÉRDEKELHET Hiába a nyugdíjemelés, durván megdrágult az idős magyarok élete: jókor jön a korrekció A megszokott módon októberben is tíz alapvető élelmiszer átlagárán keresztül vizsgáljuk meg, mennyi ételre futotta régebben az átlagnyugdíjból, és mennyire most.

EZ IS ÉRDEKELHET Kanyarban előz Bulgária, Románia: szorult helyzetben a hazai gazdaság, már biztos a recesszió Kiderült, mire számít a Nemzetközi Valutaalap a kelet-közép-európai régió és a legerősebb uniós országok gazdasági teljesítménye kapcsán. Az eredmény meglepő.