Agyad eldobod: ennyi pénzt keresnek a jegyellenőrök a BKK-nál, 8 általánossal lehet jelentkezni

A BKK folyamatos toborzást tart a jegyellenőri és utaskoordinátori pozíciókra. A rugalmas munkavégzés ígérete mellett egy jegyellenőr havonta 385 000 forintot kaphat,végzettség nélkül, de vállalni kell a pótdíjazással járó kellemetlenségeket is.

„Fontos számodra a kiszámítható munkaidő, a stabilitás, a korrekt bérezés és juttatási csomag? Csatlakozz hozzánk, és érezd Budapest pulzusát! Várunk csapatunkba!” – ezekkel a mondatokkal toboroz jegyellenőrző és utaskoordinátor pozícióba embereket a BKK. De mennyit fizetnek és milyen juttatásokat biztosítanak a hosszas és időnként igen kényelmetlen jegyellenőri pozícióért a BKK-nál? Erre a kérdésre kereste a Pénzcentrum a választ.

Mennyit keresnek a jegyellenőrök?

A jegyellenőri munkakör sokszor jár atrocitásokkal. Előfordul, hogy a huzatban kell ügyelni és ellenőrizni az utasok jegyeit, és az sem ritka, ha olyan kellemetlen szituációkat is meg kell oldani, mint amikor valakit meg kell büntetni. A BKK karrier honlapján a jegyellenőrző és utaskoordinátor pozíciók közé tartozik a jegyellenőr, utaskoordinátor és külön a hév-jegyellenőr. A fizetések és egyéb juttatások mellett megvizsgáltuk, hogy melyik pozíció milyen tudást igényel és milyen feladatokat foglal magába.

Először nézzük meg azt, mi a különbség a jegyellenőr és utaskoordinátor feladatai között. A betöltési elvárásokat illetően nincs eltérés a kettő között, egyik sem kér feltétélen középfokú végzettséget (de előnyt jelent), már 8 általánossal betölthető a pozíció, és az előzetes szakmai tapasztalat sem feltétel. Elvárások között szerepel még a több-műszakos beosztás vállalása, melyet műszakpótlékkal díjaznak, a jó kommunikációs készség és a problémás helyzetek könnyed kezelése, valamint a büntetlen előélet. Az angol nyelvtudás szintén előnyt jelent mind a két munka esetén, de nem elvárás.

A két pozíció között alapvetően az a különbség, hogy a jegyellenőr feladatai között szerepel a pótdíjak kiszabása is amellett, hogy segítőkészen és udvariasan tájékoztatja az utasokat és segíti és ellenőrzi a szabályos közlekedésüket. Az utaskoordinátor nem szabhat ki pótdíjat, azonban ellenőrzi a jegyek és bérletek érvényességét, és segíti az utasokat. Ugyan ez apróságnak tűnik, mégis számít, mert fizetésben is láthatunk némi differenciát. A jegyellenőr kezdő fizetése bruttó 385 000 forint, míg az utaskoordinátori pozíció kezdő fizetése bruttó 375 000 forintot vihet haza.

A hév-jegyellenőr pozíció annyiban más, mint a sima jegyellenőri pozíció, hogy az előnyök előtt között szerepel, ha közel lakik a jelentkező az egyik hév megállóhoz, de ezen kívül más eltérés nincsen. A bér is ugyanaz, kezdő havi bruttó 385 000 forint. Annyival egészíthetőek még ki a jegyellenőri pozíciók bérére vonatkozó adatokat, hogy ha valaki már tapasztalattal tölti be a pozíciót, akkor havonta bruttó 400 000 forintot is hazavihet.

Egyéb juttatások

Az egyéb juttatások terén egyezést láthatunk a munkák terén. Mind a három pozícióban jár jutalék, valamint műszakpótlék. Ezeken felül még évi 420 000 Ft-os cafeteriával, Budapest-bérlettel és egyéb juttatások, amelyek nem kerülnek az oldalon részletes kifejtésre. Ezen felül még kiszámítható havi munkaidő-beosztás ígérnek, és alapos betanítást a próbaidő alatt, olyat, amellyel később magabiztosan tudják a jelentkezők ellátni a pozíciójukat.