Egy köpésre van a kispénzű magyarok síparadicsoma: brutálisan fogynak a helyek, rengeteg a foglalás

Van olyan iroda, ahol a síutak 80 százalékát már eladták a 2023/2024-es téli szezonra, holott az árak idén is emelkedtek, átlagosan 10, más irodák szerint inkább 20, de van, ahol 50 százalékot is. Utazási irodák segítségével azt jártuk körül, melyek most a legjobb ajánlatok a piacon, és meddig lehet kedvezményesen lefoglalni a családi téli sítúrát.

A téli sportok, köztük a síelés, a snowboard meglepően népszerű téli elfoglaltság a magyarok körében, annak ellenére, hogy hazánk földrajzi adottságai nem igazán alkalmasak, hogy hosszú ideig és főleg hosszan élvezzük a pályákat. Az utóbbi pár szezonban a kemény telek is elmaradtak, az is ritkaságszámba ment, hogy tartósan mínuszok voltak decemberben vagy januárban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! De nem csak Magyarország, egész Európa küzd ezzel a problémával: szeptember közepén egy újabb francia sípálya jelentette be, hogy erre a szezonra már nem nyit ki - számolt be a CNN. Szembe kell nézniük ugyanis a valósággal: nincs már elég hó. a La Sambuy, a francia Alpokban, a Mont Blanc közelében található családi síterep, úgy döntött, hogy leszereli a sífelvonóit, mivel a globális felmelegedés miatt a síszezon mindössze néhány hétre zsugorodott, ami azt jelenti, hogy már nem kifizetődő nyitva tartani őket. És a tudósok, klímakutatók úgy látják, egyre több pálya kényszerül majd erre a jövőben, hiszen bolygónk felszíni hőmérséklete egyre magasabb. Elég csak ránézni a hőmérő higanyszálára így október közepén... Ettől függetlenül azért a szezon idén még nem marad el, a magyarok is aktívak, jellemzően már augusztus közepétől kezdik keresni a síajánlatokat. Az előfoglalási kedvezmények, ahol vannak, jellemzően szeptember-október végéig elérhetők. A legjobb ár-érték arányú síajánlatok többségében el is kelnek az előfoglalási időszakban – tudtuk meg Pál Orsolyától, a Travelteam senior project managerétől. Az idei síszezon előkészületei már szeptemberben megkezdődtek; mostanra az Invia látóterében lévő, a témában az egyik legnagyobb múlttal rendelkező partnerirodánál az előre meghirdetett csoportok kb. 80 %-a feltöltésre került, illetve az egyéni utasok által a szilveszteri időszakra és január első hetére leadott foglalások is közel teltházat eredményeztek. A főszezon további heteire az egyéni foglalások kb. 30 %-ot tesznek ki, ezek maradéka jellemzően az indulás előtt 1-2 héttel kel el. Ez egy évek óta jellemző trend, melynek fő oka az utazás időpontjának időjárás általi meghatározottsága: akinek valamilyen személyes ok miatt nem kiemelten fontos a tervezhetőség, az örömmel igazodik inkább az aktuális hóhelyzethez. Ausztria, Szlovákia, Franciaország Ausztria és Szlovákia a legkeresettebb a Travelteamnél, de elsősorban a jó ár-érték arány miatt sok magyar síelő utazik Franciaországba és Szlovéniába is. Szlovákia az elmúlt években történt sok szlovák síterep- és szállásfejlesztésnek köszönhetően újra egyre keresettebb, itt Chopok, Jasná és Donovaly síterepe a legnépszerűbb úti cél. Ausztriában Karintia legnagyobb és legjobb síterepe, a március végéig hóbiztos Nassfeld a favorit, de nagyon sok magyar síelő választja Murau-Kreischberg, Lachtal, Gerlitzen vagy Schladming-Dachstein sípályáit is. Ausztriában főleg a Budapesttől kb. 600-700 km-es távolságban lévő síterepeket keresik a magyarok, ennél messzebbre kevesen utaznak. Nagyon keresettek a pályaszállások, egyre inkább trend, hogy a magyar síelők is kizárólag sípálya melletti szállásokat keresnek, aztán persze az árakat látva sokan lemondanak erről a kényelemről vagy beérik egy kisebb sítereppel, rövidebb tartózkodással, mint eredetileg tervezték. - ismertette Pál Orsolya. Hasonló kép rajzolódik ki az Inviánál: a mindenévi TOP 3 (osztrák, szlovák, és váltásban vagy olasz-, vagy franciaországi) opció közül továbbra is Ausztria a legnépszerűbb desztináció a síelők körében; jellemzően rövidebb, 4-5 éjszakás turnusokat választanak az ide utazók. A 10%-os drágulás az a minimum Átlagosan kb. 10%-ot drágultak a szállás- és síbérlet árak az előző szezonhoz képest. Átlagosan kb. 10%-ot drágultak a szállás- és síbérlet árak az előző szezonhoz képest. Vannak helyek, ahol már tavaly jelentősen emelkedett az ár, ott az idei áremelés szerényebb volt, és van fordítva is, azaz aki tavaly emelt kevesebbet az áron, az - a tavalyi jó szezonra való tekintettel - idén bátrabban emelte az árait. Itt is az látszik, hogy - az egyre nagyobb keresletre való tekintettel - a sípálya mellett fekvő szállásoknál nagyobbat emelkedtek az árak, a sípályáktól autós távolságra lévő helyek kedvezőbbek maradtak. A tarifaemelés ellenére az összes síterep biztatóan tekint a szezon elé, a szálláshelyek előzetes foglalásaival az üzemeltetők elégedettek. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 8,52% a THM; a K&H Banknál 8,57%; a Raiffeisen Banknál 8,72%, az Erste Banknál 9,02%; míg az OTP Banknál 9,3%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Akciós ajánlatok keretében már 37-38 ezer forinttól vannak szállások egy főre éjszakánként, például egy osztrák hotelben Nassfeld Sonnleitn részén, a pálya mellett, vagy a kelet-szlovéniai Roglában egy 2-6 fős bungallóban. Napijegyek A tavalyi áremelés után az idén is egyre mélyebben kell a pénztárcába nyúlniuk a síelőknek az osztrák síterepek kasszáinál. A legtöbbet a nyugat-ausztriai Ski Arlberg kér majd egy napijegyért, itt 75 eurót kell majd leszurkolni érte. Nem sokkal marad el tőlük Sölden karácsonykor és síszünet idején (74,50), valamint a Zillertal Area (72,50), Kitzbühel (72) és Ischgl (72). Természetesen napijegyet ritkán vásárolunk egy hétvégi síelés alkalmával, de a napijegy árak összehasonlítása jelzi a síterep árszínvonalát a többi bérletkategóriában is. Érdekesség, hogy Obertauern megtartotta „relatíve” olcsó napijegyét, a tavalyi 53 euró után idén 59-re emeltek. Kreischbergen az idén főszezonban 62 eurót kérnek, míg a szomszédos Lachtalon 55-öt. Karintia legdrágább síterepei 62 eurós napijegyet vezetnek be, ennyiért lehet Nassfeld, Bad Kleinkirchheim, Mölltal és Gerlitzen pályáin síelni. Katschbergen 60,50 eurót, Heiligenbluton 56,50 eurót kérnek. Kisebb síterepeken olcsóbban lehet síelni, mint pl. Goldeck (51), Klippitztörl (43) vagy Petzen (45,50) pályáin - írja a sielok.hu Négy fő is elfér egy franciaországi miniaparmanban, amit a Travelex kínálatában napi 9 euróért is elérhető, igaz 2 csillagos a hotel. A sielok.hu-n Szlovéniában 2 éjszaka szállás 2 főre kétágyas szobában félpanziós ellátással 279 euró. Fiatalok körében népszerűek a buszos sítúrák Franciaországban: a siutak.hu szervezésében már 285 euróért el lehet jutni egy hétre Islolába egy hétre, ahol 6 fős apartmanban szállásolják el a sportolni vágyókat. A repjegyek után már a síbérletek is dinamikusak Egyre több sípálya üzemeltető vált át dinamikus árazásra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ahogy közeledik a tervezett síelés napja, úgy csökkennek az online síbérlet vásárlása során elérhető kedvezmények. Szándékuk ezzel a módosítással többek közt az, hogy az üzemeltetők számára a tervezéssel optimalizálható erőforrások érdekében lehetőség szerint minél többen gondoskodjanak helyszíni vásárlás helyett a síbérletek előzetes beszerzéséről. A szállásárak, valamint a kiegészítő, helyszíni szolgáltatások, mint amilyen például az előzőekben említett síbérlet is, ezzel együtt átlagosan az Invia szerint 15-20 %-al magasabb áron érhetőek el 2024-ben, mint az előző szezonban. A kimagasló szolgáltatásaikról híres, kifejezetten exkluzív, 4-5 csillagos hotelek ennél jóval magasabb áron, idén a tavalyihoz képest 30-50 %-al drágábban foglalhatók. Nagy Viktória az iroda marketing menedzser szerint mint minden évben, idén is akadnak kivételek; az Invia kínálatából pont tegnap fogyott el egy buszos, szilveszteri, 5 napos, 4 éjszakás karintiai síút 24.000 Forintos alapáron: ezért véleményünk szerint az idén jellemzően emelkedő árak mellett különösen érdemes lehet szakértők segítségét kérni a választásban.

