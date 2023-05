Újra felült a hullámvasútra a forint: mikor érdemes eurót váltani a nyaralásra?

Az utóbbi hónapok folyamatos forinterősödését gyakorlatilag egyetlen pillanat alatt tette semmissé az amerikai dollár hirtelen erősödése, és nagy kérdés lett hirtelen, hogy vége lehet-e ezzel a forint diadalmenetének? És egyáltalán: mit csináljunk, ha most indulunk nyaralni és küldföldi devizára van szükségünk?

Hónapokon át büszkélkedhetett Magyarország a saját devizájával: nemhogy a régióban, de még világszinten is, ha az erősödést nézzük, a legjobbak közé tartozott a forint. Persze volt is honnan visszajönnie, a tavaly őszi pánik súlyos károkat okozott, és akkor mindenki abban bízott, hogy az uniós források megérkezése végre gatyába rázhatja kicsit a magyar pénzt. Fél év elteltével az uniós forrásoknak még mindig se híre, se hamva, viszont a forint még így is szép tavaszi hadjáratot indított – ez viszont tegnap összeomlani látszott, a dollár erősödésével megjött az idei mélypont. Mi várható most a pénzpiacon, és mit csináljon az, aki nyaralni készül, most érdemes-e devizát váltani? Szakértőket kérdeztünk.

Mi folyik a piacokon?

Egész évben szépen teljesített eddig a forint a dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben is, ám tegnap délutánra valami megváltozott. A forint a dollárral szemben elérte idei mélypontját, és csak lassan tudott visszakapaszkodni, ma reggelre pedig az a remény is elveszett, hogy még pénteken, piaczárásig visszaálljon.

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője a Pénzcentrum kérdésére azt mondta: nem javasolja, hogy aki nyaralni indul, az most váltson devizát: némi pánik támadt a pénzpiacon, és ilyenkor ez nem szerencsés.

A FED kamatcsökkentése, valamint az adósságplafon vitája Amerikában mind olyan tényezők voltak, melyek erősíteni tudták a dollár pénzpiaci pozícióit. Ennek köszönhető, hogy a dollár ennyire megerősödött, ráadásul a mikropánikban, amit ez okozott, a befektetők várhatóan zárni fogják a forintos pozíciókat, ami még egy pici további forintgyengülést hozhat a dollárral szemben. Ha valakinek dollárra lenne szüksége, az ne most váltson: általánosságban elmondható, hogy pánikban sosem szabad pénzt váltani vagy abba fektetni, mert elég kiszámíthatatlanok a pozíciók

- mondta lapunknak Trippon Mariann. Hozzátette azonban azt is, hogy

semmi ok nincs pánikra, a forint az ő várakozása szerint vissza fog mászni az idén korábban látok szintek közelébe.

Gyengül tovább, mégpedig hamarosan

Némileg máshogy látja a helyzetet Beke Károly, a Portfolio elemzője. Szerinte még mindig lehet devizát váltani, persze szerencsésebb lett volna kicsit korábban, de azt is elmondta, hogy aki most távolságot tartana a devizabefektetésektől, hová fordulhat helyette.

A forint erősödését egyértelműen a 18%-os irányadó kamat támogatta elsősorban az utóbbi hónapokban, most a kamatcsökkentési várakozások erősödésével indult gyengülésnek a magyar deviza amellett, hogy a dollár is erősödni kezdett. A forint erősödését bármilyen magyar befektetéssel ki lehet aknázni, én a mostani inflációs helyzetben elsősorban a lakossági állampapírokban látok fantáziát. Elsősorban a külföldiek szempontjából van annak jelentősége, hogy a magas kamatszint megdrágítja a forint elleni spekulatív pozíciók felvételét, a kisbefektetők esetében ez nem igaz

- mondta Beke Károly. Azt is hozzátette: súlyos pánik nincs a piacon, de arra azért fel kell készülni, hogy a forint hosszabb távon is gyengülni fog.

Én azt gondolom, hogy most egy időre láttuk az erősödés végét 368 környékén, egyelőre az elmúlt két nap is ezt támasztja alá, hiszen hirtelen 10 egységgel került feljebb az euró-forint árfolyam. Drámai összeomlásra nem számítok a forint esetében, de visszatérhetünk a 380 körüli tartományba a korábbi 370 helyett. Rövidtávon az MNB keddi döntése lesz meghatározó, hogy elkezdődik-e az irányadó kamat csökkentése, hosszabb távon szerintem inkább a forint gyengülésére lehet számítani, a jelenlegi szint fundamentálisan sem indokolt és az export számára is kedvezőtlen.