Pokoli szenvedést hozhatnak a nyári viharok kétmillió magyarnak: jobb, ha erre felkészülnek

A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan a közepes - magas tartományban alakulhat - írta legfrissebb pollenjelentésében az NNGYK. A pázsitfűre érzékeny allergiásoknál jelentkezhetnek allergén tünetek, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek.

A pollenszezon átmeneti időszakában fokozatosan emelkedik a lágyszárúak, elsősorban a pázsitfűfélék pollenjének mennyisége, ugyanakkor még egyes allergén fák virágpora is megtalálható a levegőben - írták. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége is jellemzően a közepes - magas tartományban alakulhat, míg az útifű virágporának koncentrációja jellemzően alacsony - közepes szintet érhet el, míg a lóromé, a libatopféléké, a kenderféléké, a gyékényé, a sásféléké, illetve az ernyősvirágzatúaké jellemzően alacsony.

A fák közül a hárs és a szelídgesztenye pollenkoncentrációja országosan az alacsony - közepes tartományban alakulhat, a bálványfáé, a fenyőféléké és a bodzáé jellemzően alacsony. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma jellemzően közepes – magas, az Epicoccumé alacsony - közepes szintet érhet el.

Magas pázsitfű pollenkoncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, s ezek a részecskék kis méretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben.

Az allergiások és az asztmások számára javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren és az ablakokat zárják be!

Millióan is élhetnek allergiával

Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek egyes becslések szerint. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése, mely szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved - orvos által diagnosztizált - pollenallergiában, más becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka érintett. Arra is vannak tanulmányok, hogy az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, mely szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől.

Bár a parlagfűszezon még messze van, rengetegen tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket a korán virágzó bokrok, fák, növények miatt március elejétől.

Általánosságban igaz, hogy sokan csak későn kapnak észbe, mikor már nagyon kínozza őket az allergia, és akkor rohannak a patikába gyógyszerért. Az ilyen "rohamok", még időszakos termékhiányt is okozhatnak az allergia elleni szerek esetében! Ezért a szakemberek szerint érdemes időben gondoskodni a gyógyszerkészletek feltöltéséről.

Nagy probléma lehet az orrsprayfüggőség

Egy kutatás szerint csak a magyarok 40%-a használja tudatosan pár napig az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket, és csak minden második magyar tudja, hogy 5-7 napos alkalmazás után rájuk lehet szokni. Minden 20. magyar allergiaszezonban is az ilyen orrspray-khez nyúl, és nem tart a rászokástól, holott ezeket célzottan nátha, influenza stb. esetén a bedugult orr gyors kidugítására szabad csak alkalmazni maximum egy héten át, ahogyan ez a tájékoztatójukban is szerepel.

Sok magyar táskájában, éjjeliszekrényén van az allergiaszezonban ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray, amit, ha nem használna rendszeresen, akkor nem kapna rendesen levegőt, mert már hozzászokott a használatához. A kutatás alapján a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig jelenleg is az. Ez pedig azon túl, hogy bosszantó lehet, komoly egészségügyi mellékhatásokat is okozhat; a felesleges pénzkidobásról nem is beszélve!