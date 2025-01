Most közölte Nagy István agrárminiszter: ez a legveszélyesebb állat Magyarországon

Magyarország legveszélyesebb állata a kullancs Nagy István agrárminiszter szerint. A paraziták valóban olyan komoly betegségeket terjesztenek, mint a Lyme-kór és a vírusos agyhártyagyulladás.

Magyarország legveszélyesebb állata a kullancs - közölte TikTok videójában Nagy István agrárminiszter.

Érdemes tudni, hogy Magyarországon több kullancsfaj is megtalálható, melyek közül a legelterjedtebb a közönséges kullancs (Ixodes ricinus). Emellett előfordulhatnak a barna kutyakullancs (Rhipicephalus sanguineus) és a sünkullancs (Ixodes hexagonus) is. Ezek a paraziták főként erdős, füves területeken élnek, de parkokban, kertekben is gyakoriak lehetnek. Az enyhébb telek és a hosszabb nyári időszakok elősegítik szaporodásukat, így szinte egész évben aktívak lehetnek.

A kullancsok veszélyessége nem csupán vérszívó életmódjukban rejlik, hanem abban is, hogy különböző kórokozókat hordozhatnak és adhatnak át gazdaállataiknak, köztük az embernek. A fertőzést a csípésük során, a nyálmirigyükön keresztül juttatják a szervezetbe. Ezért is fontos, hogy a kullancsokat minél előbb eltávolítsuk, mivel az átvitel kockázata az idő előrehaladtával növekszik.

Magyarországon a kullancsok által terjesztett leggyakoribb betegségek közé tartozik a Lyme-kór, amelyet a Borrelia burgdorferi nevű baktérium okoz. Ez a betegség kezdetben bőrpírral, influenzaszerű tünetekkel jelentkezhet, kezeletlenül pedig ízületi, idegrendszeri és szívproblémákat okozhat. A kullancs-encephalitis (vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás) szintén jelentős kockázatot jelent, amely súlyos neurológiai károsodásokhoz vezethet, ha nem kezelik időben.

A kullancsok elleni védekezés kulcsfontosságú, hogy elkerüljük a fertőzéseket. Ajánlott kirándulások során zárt ruházatot viselni, kullancsriasztót használni, és hazaérkezés után alaposan átvizsgálni a bőrt. A kullancs-encephalitis ellen védőoltás is rendelkezésre áll, amely hatékonyan csökkenti a megbetegedés kockázatát. Az időben történő védekezéssel és a megfelelő ismeretekkel jelentősen csökkenthető a kullancsok által jelentett veszély.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA