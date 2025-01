Brutális támadás Szegeden: 10 millió forintot fizet a támadó áldozatának

Tízmillió forint sérelemdíjat fizetett egy szegedi férfi annak a lánynak, akit 2023 augusztusában, Szeged belvárosában támadott meg és vert félholtra, pusztán azért, mert nem állt vele szóba - hangzott el az ügy tárgyalásán hétfőn a Szegedi Törvényszéken.

A jelenleg 28 esztendős férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják. A korábban már életveszélyt okozó testi sértés miatt elítélt férfi a vádirat szerint 2023. augusztus 5-én, hajnal fél 6 körül Szeged belvárosában figyelt fel a hazafelé sétáló sértettre, aki mobiltelefonján beszélt. A férfi odalépett hozzá, és megszólította, majd miután a sértett nem válaszolt, utána indult.

Mivel a fiatal lány a későbbiekben sem reagált a közeledésére, őt hátulról, váratlanul, olyan nagy erővel tarkón ütötte, hogy a sértett eszméletét vesztette, és magatehetetlenül hanyatt a járdára zuhant.

A bíróságon hétfőn meghallgatott egyik szemtanú szerint a vékony testalkatú nő az ütéstől rongybabaként esett össze. A vádlott ezután váltott kézzel, ököllel ütötte őt, és felismerhetetlenségig összeverte az arcát. A magatehetetlen, erősen vérző nőt előbb karjaiba véve, majd a vállán átvette cipelte, végül egy templom utcáról nyíló imafülkéjébe dobta. A bántalmazásnak a szemtanúk szerint csak az vetett véget, hogy az egyikük megszólította a vádlottat.

A korábban többféle küzdősportot is űző vádlott a bíróság előtt nem tett vallomást, de a nyomozás során azt állította, az estét megelőző éjszakán sört és vodkát ivott. Szavai szerint bár a lány visszautasította, de nem viselkedett vele sem lekezelően, sem flegmán, úgy fogalmazott, semmi oka nem volt bántania őt. A férfi nem tudott magyarázatot adni tetteire, és azt is elismerte, a helyszínről magával vitte az áldozat telefonját és menekülés közben egy biciklit is ellopott. A tanúvallomásokra reagálva tagadta, hogy ököllel támadt volna rá, és azt is, hogy a szemtanúk érkezése miatt hagyott föl a bántalmazással.

A sértetthez a szemtanúk hívtak mentőt. A fiatal nő koponyaűri sérüléseket, agyzúzódást szenvedett, csaknem két hétig intenzív osztályon kezelték. Hosszú ideig nem nyerte vissza eszméletét, újra meg kellett tanulnia beszélni, elhúzódó látáskárosulás alakult ki nála, tanulási nehézségekkel, koncentrációs zavarokkal küzd.

Jelenleg is rehabilitációs és pszichológiai kezelésen kell részt vennie. A szakértők szerint maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás alakult ki nála. Élete csak azon múlott, hogy a perceken belül helyszínre érkező mentők megkezdték a mesterséges lélegeztetését.