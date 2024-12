Tömegével szedik magyarok ezt a csodaszert: szakértők állítják, nekik van igazuk

Ha lemaradtál volna róla: ezek voltak a 48. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a képes ajánlókra!

Rengeteg magyar szedi most ezt a csodaszert: szakértők állítják, nekik van igazuk

A természetes egészségkozmetikumok iránt egyre nő a kereslet, a gyártóknak és kereskedőknek pedig rengeteg különféle vásárlói igényeknek kell megfelelnie. A legújabb trendekről az egészségkozmetikumok piacán a Dr.Kelen szakgyógyszerésze, Dr. Kelen Ákos, illetve a szektor legaktuálisabb kihívásairól a cég marketingvezetője, Kelen Réka nyilatkozott lapunknak.

A két tulajdonos arról is beszélt, milyen termékekben bízhatnak meg nyugodt szívvel a betegek és hogy milyen fontos ennek a bizalomnak a felépítése és megtartása a márkák számára is ebben az ágazatban.

Figyelem! Mérgeket találtak a Temu slágertermékeiben: ha ilyet vettél, nehogy használd

Komoly egészségkárosító hatása is lehet bizonyos szépségápolási termékeknek, melyeket a híres internetes piactéren, a Temun szerzünk be - ezt egymástól függetlenül mondta a Pénzcentrum videoblogjának, a CashTagnek egy bőrgyógyász, illetve egy fogszakorvos. Mint kiderült, a bőrápolásban a gyanúsan olcsó termékek még sokat ronthatnak is a helyzeten, a fogfehérítő csodaszer pedig konkrét zománcvesztéssel járhat. De miért engedik mégis ezeket a termékeket Magyarországra, és mi az, aminek rögtön gyanússá kell válnia, ha ilyen termékekkel találkotunk? Erről beszéltek a Pénzcentrum videoblogjának legújabb adásában.

Minimálbér-emelés 2025: így változik a GYED, GYES, a táppénz és az álláskeresési járadék összege jövőre

2025-ben a minimálbér 9%-kal, 266 800 forintról 290 812 forintra, a garantált bérminimum pedig 7%-kal, 326 000 forintról 348 820 forintra emelkedik, amitől a nettó bérek is növekednek: a minimálbér nettója 193 390 forint, a garantált bérminimumé pedig 231 965 forint lesz. A béremelések hatására számos juttatás, például a gyed, a gyod és az álláskeresési járadék összege is nő. Az infláció és a gazdasági mutatók alakulása miatt a megállapodás újratárgyalható. A változások közel egymillió ember bérét érintik közvetlenül, de a minimálbér emelése a hitelfelvevők számára is kedvezőbb feltételeket teremthet.

Működik az óriási Magyar Államkincstár befektetés: így pár nap alatt 26 százalékos hozamot lehet elérni

Ajánlási programot hirdetett a Magyar Államkincstár, amely részeként az új ügyfelek és az ajánlók is fejenként 20 000 forintot kaphatnak, amennyiben az új ügyfél legalább 100 000 forint névértékű állampapírt vásárol.

Óriási bajban vannak ezek a nyugdíjasok: sokan csak az utolsó pillanatban eszmélnek, lépni kell

Az időskori boldogság kulcsa az egészség és az anyagi stabilitás, amelyek kéz a kézben járnak. A jó egészségi állapot nemcsak aktív, önálló életet tesz lehetővé, hanem kevesebb pénzt is emészt fel orvosi ellátásra, miközben több időt tölthetsz a szeretteiddel, vagy élvezheted a kikapcsolódást és utazást. Ugyanakkor az anyagi biztonság legalább olyan fontos, hiszen a jóllét fenntartásához ez is elengedhetetlen. Cikkünk végén egy rövid, boldogságról szóló kutatás van: töltsd ki, és oszd meg velünk a véleményedet, hogy közösen deríthessük ki, mi járul hozzá leginkább a boldog évekhez!

Kiderült a méregdrága tejföltitok: rengeteg pénzt bukik, aki ezeket az árukat veszi a magyar boltokban

Egy kiló tejfölön akár 1000-1600 forintot is bukhat az a magyar vásárló, aki márkázott terméket választ a boltok sajátmárkás termékei helyett - amik egyébként gyakorlatilag mindenhol ugyanannyiba kerülnek -. Ezek a különbségek óriásiak, a márkázott termékek gyakorlatilag 100-150 százalékkal drágábbak, mint a sajátmárkások, pedig utóbbiak is ugyanúgy magyar tejből készülnek. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint sokaknak lehet bomba-biztos tejfölválasztása, viszont akinek nincs, az az egységárak-különbségek láttán akár sokkos állapotba is kerülhet. A végső fogyasztói árakról persze a láncok döntenek, és a szakértők szerint igazából van érthető stratégiai az árazási politika mögött, mutatjuk is, hogy mi az.

Sokkot kaphatsz 2024-ben a faárusoknál: ennyi lesz a nordmann fenyő, ezüstfenyő, lucfenyő méterára

Lassan beindul a karácsonyfapiac, a Pénzcentrum információ szerint a tavalyi árakhoz képest idén várhatóan 10-15 százalékkal többet kell fizetni a fenyőfáért. Ennek oka az infláció, a drágább energia- és vegyszerárak, szállítási költségek, valamint az, hogy a tavalyi évhez képest több kerül az élőmunka.

Milliókat fizetnek ki a jobb élet reményében ezek a magyarok előre: rengetegen vannak, bejöhet nekik?

Még az "olcsóbb" önköltséges egyetemi képzések is 200-300 ezer forintos díjat jelentettek a jelentkezőknek a 2024-es felvételi időszakban, míg más szakokon ennek akár a négyszeresét is elkérhették a diákoktól az egyetemek. Azoknak pedig, akik művészeti vagy angol nyelvű gazdasági képzést szeretnének végezni, és nem részesülnek állami ösztöndíjban, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk.

Brutál áron mennek a lakások a nagyvárosok elitutcáiban: Debrecen, Győr, Veszprém a toplistá

Debrecen volt a legdrágább megyeszékhely 2023-ban, és a nagyvárosok legdrágább utcáját is itt találtuk meg, ahol több mint 1,2 millió forintot fizettek átlagosan egy lakóingatlanért tavaly. A KSH adatai alapján megkerestük a legolcsóbb utcát is, amely Salgótarjánban van, itt egy négyzetméternyi ingatlan átlagosan 41 ezer forintos (!!) áron kelt el. A legdrágább települések listájából pedig az derült ki, hogy a balatoni városok immáron kiszorították Budapest luxuskerületeit a nyeregből, 2 millió feletti négyzetméterárral is csak a magyar tengernél találkozhattunk. A legolcsóbb településeken ellenben már húszonezres négyzetméteráron is kapni ingatlant.

Vallottak a szakértők: közelít a lakáskatasztrófa Magyarországon, erre még nagyon ráfázhatunk

Az elmúlt évek gazdasági nehézségei mellett a megfizethető lakhatás hiánya az egyik legsúlyosabb probléma Magyarországon. Az albérletárak és a lakásárak az egekben, a szociális támogatások elértéktelenedtek, és a fiatalok nagy része számára szinte elérhetetlen a saját ingatlan. A Habitat for Humanity legfrissebb jelentése ismét rámutatott: rendszerszintű változások nélkül a helyzet tovább romlik. De milyen megoldásokat javasolnak a szakértők? A szervezet jelentésének utolsó fejezetéből többek között ez is kiderül - az ezt bemutató sajtótájékoztatón a Pénzcentrum is ott volt.

Fusi melók, amivel még részmunkaidőben is rommá keresheted magad most télen

Az év végi hajrában egyre többen fordulnak alkalmi vagy részmunkaidős állások felé, hogy enyhítsék a karácsonyi kiadások és a januári hónap anyagi terheit. A kiskereskedelem, logisztika és rendezvényszervezés területén a legnagyobb a kereslet, ahol akár bruttó 2 000–3 500 forintos órabérek is elérhetők, egyes pozíciókban pedig még ennél magasabbak is. A 25 év alatti munkavállalók kedvezményezett helyzetben vannak, mivel számukra a keresetük nettóként realizálódik, így egy háromhetes időszak alatt akár 120 000–210 000 forintot is megkereshetnek. A fővárosi és nyugat-magyarországi pozíciók fizetései kiemelkednek, míg vidéken alacsonyabbak az órabérek, de rugalmas munkalehetőségek így is bőségesen akadnak. A szezonális állások nemcsak diákok, hanem másodállást vállalók számára is vonzó megoldást nyújtanak az év végi pénzügyi kihívások kezelésére.

Erről a legtöbb dolgozó nem is tud: megváltható, illetve átvihető jövő évre a ki nem vett szabadság?

Sokan tévesen azt gondolják, hogy a ki nem adott szabadságot a munkavállaló év végén pénzben megváltathatja. Ez azonban nem igaz, a munkáltató kizárólag a munkaviszony megszűnésekor ki nem adott arányos szabadság megváltására köteles. Az apasági és szülői szabadság esetében pedig a megváltásra ebben az esetben sincs lehetőség. Ugyanakkor a magyar munkajog bizonyos esetekben módot ad a ki nem vett szabadság jövő évre történő átvitelére.

Jó gulyást a fülöp-szigeteki vendégmunkás is főz: óriási bajban a legendás magyar éttermek

A hazai vendéglátás komoly változások előtt áll: a gazdasági környezet, a fogyasztói szokások átalakulása és a szakemberhiány mind jelentős kihívásokat jelentenek az éttermek számára. Harmath Csaba gasztronómiai szakértő, a Gault&Millau étteremkalauz magyarországi szakmai vezetője, azaz a chief investigatora a magyar éttermi kultúra fejlődési irányairól, az innováció szükségességéről és az étteremkritika szerepéről beszélt. Az interjú apropóját a Gault&Millau étteremkalauz magyarországi visszatérése adta.

Ijesztő hírt kaptak, akik fával fűtenének 2024 telén: erről a legtöbb háztulaj nem is tud

A tűzifacsalások által leginkább veszélyeztettek az idős emberek, ezért vásárláskor érdemes óvatosnak lenniük, és a fiatalabb családtagok segítségét kérni – mondták el a Pénzcentrum megkeresésére erdészeti szakértők, erdőgazdálkodók, akik arra is figyelmeztetnek, hogy a falopás, illetve az illegális faanyag kereskedelem két különböző témakör. Összeállításunkból az is kiderül, igazából nem is a mélyszegénységben élő emberek érintettek ebben a tevékenységben, számukra például sokat segített a szociális tűzifaprogram, hanem egy zárt, jól szervezett személyi kör keres milliókat. Nagyon nehéz megmondani, milyen volumenben folyik az illegális fakereskedelem, de olyan félmillió és egymillió köbméter közé lehet saccolni a mennyiséget.

Így utazhatsz szuper olcsón télből a nyárba: nem úri huncutság, mindenkinek elérhető

Ahogy a hideg tél beköszönt, a hosszú sötét órák és a mínuszok elől sokan vágynak napsütötte, meleg helyekre. A „télből a nyárba” utazás az utóbbi évek egyik legnagyobb trendje, köszönhetően az egyre könnyebben elérhető, megfizethető úti céloknak. Budapestről közvetlen járatokkal megközelíthetőek egzotikus szigetek, történelmi városok és csodálatos tengerpartok, ahol a 20-30°C közötti hőmérséklet garantált. Ebben az összeállításban bemutatjuk a 2024/2025-ös szezon legkedvezőbb lehetőségeit.