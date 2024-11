Sokkot kaphatsz 2024-ben a faárusoknál: ennyi lesz a nordmann fenyő, ezüstfenyő, lucfenyő méterára

Lassan beindul a karácsonyfapiac, a Pénzcentrum információ szerint a tavalyi árakhoz képest idén várhatóan 10-15 százalékkal többet kell fizetni a fenyőfáért. Ennek oka az infláció, a drágább energia- és vegyszerárak, szállítási költségek, valamint az, hogy a tavalyi évhez képest több kerül az élőmunka.

A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szerint Magyarországon mintegy 3000-3500 hektár területen folyik kifejezetten karácsonyfa értékesítési célú fenyőtermesztés. A tevékenységet, beleértve a forgalmazást is, leginkább az ország nyugati (főleg Vas, Zala, Somogy) megyéiben 600 -700 családi gazdaság végzi.

A környező településekkel (Nemespátró, Belezna) együtt a Zala vármegyei Surd a magyar piac egyik nagyhatalma. A Pénzcentrum megkeresésére Kanász János, Surd polgármestere elmondta: erről a területről évi egymillió fenyőfa kerül a fogyasztókhoz. A magyar karácsonyi piac igénye mintegy 2-2,2 millió fenyőfa évente, ezt a hazai termelők kitudják szolgálni, ám a piaci mozgások ennél bonyolultabbak: Magyarországról is szállítanak külföldre fenyőfát, illetve külföldről is hoznak be a magyar piacra.

Kanász János rámutatott: a klíma, az agyagos föld kitűnő körülményeket biztosít a termelőknek, ezért nem véletlenül, valamilyen szinten mindenki foglalkozik fenyőfával, mellékállásban még az is, aki egyébként bejár Nagykanizsára, vagy Zalaegerszegre dolgozni. De vannak nagy gazdaságok, ahonnét évente 50-100 ezer fenyőfa is kikerülhet.

Ebben az időszakban sok ember kell, így ezen a környéken a december mindig is örömteli időszaknak számított a családok számára. A bérezés megállapodástól függ, általában 15-20 ezret szoktak fizetni egy napi munkabérre, és az emberek enni-inni kapnak, sőt, aki nem tudja megoldani a munkába járást, azt elhozzák és haza is viszik - tette hozzá Kanász János, amelyek alapján, bár egészen pontosan nem lehet jósolni, ám nagy valószínűséggel az alábbiak szerint lehet kalkuilálni az idei karácsonyfa árakról:

a nordmann fenyő métere 8-10 ezer forint

az ezüstfenyő métere 7-8 ezer forint

a lucfenyő métere 5 ezer forint lesz az idén.

Érdekes módon a lucfenyő tartja a tavalyi árakat; 2023-ban a lucfenyőt 5, az ezüstfenyőt 6, míg a nordmann fenyőt 8 ezer forint körüli méterenkénti áron kínálták az utcai és piaci standokon megjelent alkalmi fenyőárusok. A 2024-es emelkedés okai közt szerepel az infláció, a szállítási, a vegyszer és energia költségek megdrágulása, valamint az élőerő is többe kerül. Korábban a Pénzcentrumnak hasonlóképp nyilatkozott Boross Dávid, az Oázis kertészet vezetője, aki szerint a nordmann fenyők darabja jó eséllyel 10 ezer forint felett lesz.

Surd polgármestere hangsúlyozta: kezdenek az utcákon megjelenni a kamionok, és most kezdik vágni a nordmann fenyőt, azért korábban a többinél, mert ennek a fajtának óriási előnye, hogy hónapokig sem hullajtja a levelét. Hasonlóan korai időpontban kell foglalkozni a földlabdás fenyőkkel, ennek szintén egyszerű az oka: a nagyobb fagyok beköszönésekor már nem tudják kiszedni azokat a földből. A tűleveleit jobban hullajtó lucfenyőt csak két hét múlva kezdik vágni.

A Pénzcentrum információ szerint lesznek olyan területek, ahol az árak emelkedésével szemben nem igazán lesz változás. Például a vásárlók 50 százaléka kivár, és csak az utolsó héten kerül karácsonyi hangulatba és ekkor vásárolja meg a fát. Abban sem igazán várható változás, hogy a nordmann fenyő toronymagasan vezet, a piacra kerülő fák 50 százalékát teszi ki. A műfenyővel kapcsolatban a statisztikák már arról árulkodnak, hogy a vásárlók mintegy negyede ezt választja, akik jelentős része környezetvédelmi szempontokkal indokolja választását, ugyanakkor ezzel nem mindenki ért egyet.

A Klímapolitikai Intézet szerint az élőfenyő egész évben foglalkozást igényel: trágyázás, locsolás, permetezés, metszés. Összességében évente 10-11 hónap a munka egy fenyőfával, melynek megfelelő méretre való növekedéséhez 8-15 évre van szükség. Ezzel szemben a műfenyőt (PVC, PE és fém kombinációja) üzemekben, legtöbbször fosszilis energiát felhasználva futószalagon gyártják.

Egy műfenyő legalább tíz év alatt hozza be az élő fenyőnek ezt az előnyét. A fenyőfa lebomlása során szén-dioxid képződik. Amennyiben a hulladék fenyő megfelelő helyen és módon kerül újrahasznosításra (például komposztálással), szinte karbonsemlegesnek mondható, hiszen csak az a szén-dioxid kerül vissza a légkörbe, amit a növény élete során fotoszintézissel megkötött.

A karácsonyfavilág.hu szerint azért szeretik az emberek az igazi karácsonyfákat, mert életben tartják az ünnepi családi hagyományokat. Szerintük a fenyőfa kiválasztása szórakoztató családi tevékenység, nem mellesleg a valódi fenyőnek csodálatos az illata. Hozzáteszik azt is, hogy az igazi fenyők biológiailag lebonthatók és újrahasznosíthatók. Sőt, megvásárlásukkal támogatjuk a helyi kisvállalkozásokat. Ráadásul gyakran olcsóbbak, mint a műfák.

Na persze kiemelik azt is, hogy vannak, akiknek mégis érdemes műfenyőt venni: "A modern, városi embereknek, akik nem feltétlenül akarnak fenyőfát faragni kisbaltával. Cégeknek, vállalkozásoknak, akár üzleteik dekorációjaként. Akik nem akarnak szúrós tüskék között a karácsonyi dekorációval bíbelődni. Azoknak, akik igazán takarékos szemléletűek. Illetve azoknak, akik nem akarnak a lehulló fenyőtüskékkel küszködni" - fogalmaznak.

Karácsonyfa-piaci furcsaságok

Kanász János szerint egészen érdekes piaci jelenségek is megfigyelhetők. Maga is furcsállotta, de Romániából érkeztek hozzá vásárlók, akik nordmann fenyőt vittek, mindez azt bizonyítja, a romániai vásárlók egy része már képes megfizetni ezt a minőségi fát. Sopron környékén pedig osztrák vállalkozók vásároltak földeket és telepítésekbe kezdtek. Ennek már jó pár éve, és ezek a fák most kerültek vágható állapotba. Talán kevesen tudják, de a hároméves csemetéket elültetésüket követően 7-10 évig kell nevelni. Ám a Sopron környéki telepítések nem kerülnek a magyar piacra, azokat az osztrák vállalkozók Ausztriába és az Olaszországba viszik.

A magyar piacra külföldről is hoznak fenyőfát, például Dániából, amire Surd polgármestere kérdésünkre azt mondta, egyáltalán nem érti, hogy az egyébként is megnövekedett szállítási költségek miatt hogyan éri meg az érintett vállalkozóknak, ráadásul ezeket a fákat nem egyszer hűtőházakban tárolják, amely köztudomásúan nem olcsó mulatság.

Kanász János szerint azt is érdemes tisztázni, hogy a fenyőfákkal egész évben gond van. Telepítéshez szántani kell, trágyázni, az elültetett három éves csemetéket 7-10 évig kell nevelni, a füvet rendszeresen kaszálni körülöttük, évente négyszer-ötször permetezni és az utóbbi években rendszeresen nyírják is a fákat - mintha azok csak fenyőfa-fodrászhoz járnának.