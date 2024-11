Sorra vonják ki a hazai forgalomból az ilyen tablettákat: sokan szedik, pedig iszonyú káros lehet

A magyarországi az üzletekben kapható étrend-kiegészítőkről sokan gondolják, hogy bevizsgált, tesztelt termékekről van szó. Gyakran azonban nemhogy jótékony hatásuk nincs az egészségre, ahogy a csomagolás sugallja, hanem még károsak, egyenesen veszélyesek is lehetnek. Az étrend-kiegészítők forgalmazása ugyanis bejelentés köteles, előzetes vizsgálatokat viszont nem végeznek. Így a magyar gyógyszerhatóság nem győzi kivonni a gyanús termékeket a forgalomból és levetetni a boltok polcairól. 2024-ben is számos terméket tiltottak el a forgalomba hozataltól, ezek között viszont nem egy akad, amelyeket webáruházakból - külföldről - még könnyedén beszerezhetünk. Ezért érdemes résen lenni, mi is az pontosan, amit beszedünk: akkor is, ha csak ártalmatlan vitaminkészítménynek látszik.

2021-ben 155 terméket tiltott el a forgalomba hozataltól az OGYÉI (a mai NNGYK), melyből 136 kenderszármazékot (88%), a legtöbb esetben konkrétan CBD-t tartalmazott. 2022-ben 55 terméket vontak ki a forgalomból, ebből 36 volt CBD-tartalmú (65%), 6 pedig melatonint tartalmazott (11%). 2023-ban 27 terméket vontak ki, melatonint mindössze 3 tartalmazott (11%), CBD-t pedig 4 (15%). A többi készítménnyel szemben más kifogás merült fel, például a napi ajánlott bevitel maximumánál magasabb vitamintartalom, vagy tiltott összetevő. 2024-ben november végéig ugyancsak 27 terméket vontak ki, melatonint 4 tartalmazott ezek közül (15%), barátcserje tartalom pedig 5 esetben merült fel (19%).

Az NNGYK honlapján elérhető a folyamatosan frissülő lista a forgalomba hozataltól eltiltott termékekről. 2023 nyara óta pedig azt is feltüntetik, mi a kitiltás oka. A Pénzcentrum évente átböngészi a listát, hogy leszűrjük, milyen termékekre fordít különös figyelmet a gyógyszerhatóság. 2021-ben és 2022-ben a CBD-tartalmú szerek voltak a fókuszban, majd előtérbe került a melatonin, idén pedig a barátcserje az, amire az adatok alapján különösen ki van hegyezve az NNGYK.

Azonban számos terméket vontak ki azzal az indokkal is, hogy "új élelmiszernek minősülő összetevő tartalmaz". Ez azt jelenti, hogy a termék egyik összetevőjéről még nem derítették ki vizsgálatok, alkalmas-e emberi fogyasztásra. Ilyen például a

a StemForce Szarvas placenta kivonat étrend-kiegészítő kapszula

a StemForce Juh placenta kivonat étrend-kiegészítő kapszula

a Green Health Szarvas placentát, növényi és állati kivonatokat, valamint E-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő lágykapszula

a Green Health Szarvas placentát, növényi és állati kivonatokat, cinket és E-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő lágykapszula

a GreenHealth Szarvas Placenta 20.000 étrend-kiegészítő

a Green Health Juhplacentát, szójaolajat, Evitamint és növényi kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula

a Kalyanakam Kashayam Tradícionális ayurvédikus készítmény étrend-kiegészítő

a Tenmag DHM Forte Kínai szőlő tea-kivonat Étrend-kiegészítő

és a PROSTALINE gyógynövényekből készült étrend-kiegészítő kapszula

Úgy tűnik, a patások placentája az idei év egyik slágere. Akad azonban - ahogy szinte minden évben - túl magas ásványi anyag vagy vitamin hatóanyag-tartalmú termék, gyógyszerhatóanyagot tartalmazó termék, de például lepketapló gomba vagy az Eurycoma lonifolia tartalom is tiltásra adott okot.

Azt viszont érdemes látni, hiába veteti le sorra a polcról a gyógyszerhatóság az ilyen termékeket, mintha a hidrával küzdenének: egyet kitiltanak, máris 2-3 másik áll a helyébe, amivel hasonló probléma lehet. Az étrend-kiegészítők forgalomba hozatala előtt ugyanis nem szükséges a gyógyszerhatóság engedélye, csak bejelentéskötelesek. Így kitiltani csak utólag lehet a károsnak, veszélyesnek ítélt készítményeket, mikor sokszor már évek óta kint vannak a polcon.

Rengeteg étrend-kiegészítő lehet káros

Hogy szemléltessük a korábbi állítást, megnéztük, hogy kezdetektől hány CBD-t/kendert, melatonint, vagy más jellemzően problémás összetevőt tartalmazó terméket tiltottak el a forgalomba hozataltól és mennyi ilyen étrend-kiegészítőt jelentettek be valaha. CBD/kender tartalmú szerek közül 233 van most a tiltólistán, eközben bejelentés 558 ilyen termékről történt. Ez nem jelenti azt, hogy ebből az 558 termékből 325 veszélytelen lenne. Azóta persze több is lehet, amelynek a gyártását megszüntették, de sok olyan akadhat, amit még nem volt érkezése az NNGYK-nak megvizsgálni.

Manapság rengeteg CBD-tartalmú termékkel lehet találkozni, mondhatni felkapottá vált. Az viszont fontos, hogy ezek nagy része nem belsőleg alkalmazott termék, hanem például valamilyen krém, vagy más kozmetikum. Az, hogy étrend-kiegészítő formában fogyasztani káros lehet, már egy teljesen más kérdés. A Cannabis növénynemzetség minden faja szerepel évek óta az étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listáján. De ilyen például az aloe vera is, a közönséges orbáncfű, vagy akár a közönséges diófa levele. Nem érdemes megenni ezeket semmilyen formában, hiába lehet például az aloé külsőleg veszélytelen vagy akár még hasznos is.

Azt is érdemes tudni a CBD-tartalmú szerekről, hogy a jogszerűen forgalmazható termékek jelenleg az EU-ban kendermagot vagy kendermagolajat tartalmazhatnak, de szándékoltan hozzáadott CBD-t nem. A CBD jelenléte ezekben a termékekben csak szigorú határérték alatt megengedett, abban az esetben, ha a CBD jelenléte a gyártási folyamatból származik elkerülhetetlen szennyeződésként – mondta el korábban lapunknak a téma kapcsán a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete. Így már világosabb lehet, miért nem vonta már ki régen az NNGYK az összes CBD-s étrend-kiegészítőt.

A meltatonin viszonylag új kedvelt hatóanyag, 46 olyan terméket tartalmaz a bejelentési lista, amelynek a megnevezésében szerepel a melatonin. Ezt a hatóanyagot főként alvást segítő szerek tartalmazzák. Eltiltásra eddig 21 került. Az NNGYK (korábban: OGYÉI) álláspontja a melatonin kapcsán azonban világos: "A rendelkezésre álló adatok, a melatonin farmakológiai aktivitása, valamint a melatonin és bizonyos gyógyszerek közötti lehetséges farmakokinetikai és farmakodinámiás kölcsönhatások, továbbá a tapasztalt mellékhatások alapján nem állapítható meg olyan 4 minimális melatonin mennyiség, amely mellett étrend-kiegészítőkben (amely élelmiszer) hosszútávon biztonsággal, mellékhatások nélkül rendszeresen fogyasztható lenne. Ezért az OGYÉI álláspontja, hogy a melatonin étrend-kiegészítőként történő forgalmazása nem tekinthető biztonságosnak, az közegészségügyi kockázatot jelenthet."

Ez egyben azt is jelenti, hogy hiába nem került még eltiltásra 25 termék, attól az NNGYK még nem javasolná, hogy melatonin tartalmú készítményt szedjen valaki. Legfeljebb csak még nem jutottak oda, hogy minden forgalomban lévő készítményt betiltsanak.

A barátcserje már más tészta. Ezt az összetevőt mindössze 7 bejelentett készítmény tartalmazza, 5-öt már betiltottak. A barátcserje az árvacsalánfélék családjához tartozik, gyógynövényként nőgyógyászati panaszokra alkalmazták elsősorban. Azonban a barátcserje felkerült az étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listájára, az indok pedig, hogy az indikációs terület vagy alkalmazási mód nem felel meg az étrend-kiegészítő rendeltetésének - dopaminerg, hormonszerű hatás. Az említett listán számos olyan összetevő található meg, melyet gyógynövényként tartott számon a néphagyomány, illetve olyan alapanyagok, melyek külsőleg tényleg hasznosak, de fogyasztani nem javallott.

Idén nyáron érkezett a hír, hogy az EU is tiltólistára tenne 13 alapanyagot étrend-kiegészítőkben, melyek között volt például a kurkuma, a teafa, vagy a melatonin is. Valójában azonban ezek nagy része itthon nem is javasolt alkalmazásra, vagy már régen tiltott. A barátcserje ügye is hasonló.

Vigyázzunk, mit szedünk be!

Az étrend-kiegészítőkkel nem csak azért érdemes vigyázni, mert amik kikerülnek a magyar üzletek polcaira, nem biztos, hogy veszélytelen szerek. Az is egyértelmű, hogy hiába tiltotta el itthon a gyógyszerhatóság, külföldi webáruházból gyakran még könnyen be lehet szerezni. A webshopokról pedig első ránézésre nem is derül ki, hogy nem magyar oldalról van szó, mert le van fordítva a szöveg. Nézzük meg jól honnan és mit rendelünk!

A másik fontos tényező, főként a téli szezon alatt, hogy nem feltétlenül jó, ha túl sok vitaminkészítményt szedünk. Vannak persze vitaminok, amiből a többlet egyszerűen távozik a vizelettel, de vannak más hatóanyagok, amiket túl lehet adagolni. Egyébként sem érdemes marékszám szedni a vitamin anélkül, hogy tudnánk, mekkora az ajánlott maximális napi bevitel.

Az is megfontolandó, hogyha a gyógyszerhatóság kifejezetten küzd bizonyos alapanyagok használata - mint a CBD, vagy a melatonin, valamint újabban a placenta - akkor érdemes-e egyáltalán próbálkozni ezekkel a szerekkel. Bizonyos növények, összetevők okkal kerültek a nem javasolt, vagy egyenesen a tiltott listára. Az egészségünk érdekében érdemes kétszer meggondolni, mielőtt olyan étrend-kiegészítőt vennék, amelyek problémás összetevőket tartalmaznak.