Milliókat fizetnek ki a jobb élet reményében ezek a magyarok előre: rengetegen vannak, bejöhet nekik?

Még az "olcsóbb" önköltséges egyetemi képzések is 200-300 ezer forintos díjat jelentettek a jelentkezőknek a 2024-es felvételi időszakban, míg más szakokon ennek akár a négyszeresét is elkérhették a diákoktól az egyetemek. Azoknak pedig, akik művészeti vagy angol nyelvű gazdasági képzést szeretnének végezni, és nem részesülnek állami ösztöndíjban, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk.

A felsőoktatás előtt álló diákok számára a választás mindig nagy dilemmát jelent. A megfelelő szak kiválasztása nemcsak a jövőbeli karriert, hanem a jövőbeli pénzügyi helyzetet is alapvetően befolyásolhatja. Az önköltséges képzések, amelyek egyre nagyobb teret nyernek, komoly anyagi terhet róhatnak a családokra. Egy-egy önköltséges képzés árai között gyakran jelentős különbségek vannak, ezért érdemes alaposan tájékozódni a költségekről.

Ezek voltak 2024 legnépszerűbb alap- és osztatlan képzései a magyar egyetemeken

Az idei felsőoktatási felvételi statisztikákban nem volt sok meglepetés abban a tekintetben, hogy az első helyezett szakok nem változtak jelentősen az azt megelőző évhez képest. A lista második felében azonban az elmúlt évek legnépszerűbb szakjainak sorrendje módosult. A legfrissebb statisztikák alapján idén összesen 120 990 diák jelentkezett valamelyik egyetem alap-, osztatlan- vagy mesterképzésére.

A nappali és levelező tagozatos, állami ösztöndíjas és önköltséges elsőhelyes jelentkezők számait összesítve az idei felvételi legnépszerűbb alap- és osztatlan képzései a következők:

Gazdálkodási és menedzsment (6801)

Pszichológia (4948)

Jogász (4178)

Ápolás és betegellátás (3641)

Kereskedelem és marketing (3581)

Mérnökinformatikus (3271)

Óvodapedagógus (3531)

Gyógypedagógus (2944)

Gépészmérnök (2656)

Általános orvos (2428)

Pénzügy és számvitel (2320)

Kommunikáció- és médiatudomány (2293)

Programtervező informatikus (2286)

Nemzetközi gazdálkodás (2159)

Csecsemő- és kisgyermeknevelő (2039)

Mint látható, a legnépszerűbb szak az idei évben is a gazdálkodási és menedzsment alapképzés volt, amelyre 6801 jelentkezés érkezett. Az előző évekhez hasonlóan ezt követték olyan népszerű képzések, mint a pszichológia, a jogászképzés, az ápolás és betegellátás, valamint a kereskedelem és marketing.

Az idei év meglepetése, hogy a pedagógusképzések iránti érdeklődés emelkedett, és már nemcsak a középmezőnyben, hanem a legnépszerűbb képzések között találhatók. Az óvodapedagógus és gyógypedagógus szakok is a top 15-ös listán szerepelnek, míg a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés a tavalyi évben 13. helyen szereplő gazdaságinformatika alapszakot szorította ki a listáról.

Fontos megjegyezni, hogy az Oktatási Hivatal statisztikái nem tüntetik fel az egyes képzésekre összesen jelentkezők számát, csak az elsőhelyes jelentkezők adatait mutatják. Így bár a gazdálkodási és menedzsment alapképzésre összesen 31 725 jelentkezést adtak le (figyelembe véve, hogy egy diák akár több jelentkezést is leadhat ugyanarra a szakra más egyetemekre vagy képzési formákra), a gyógypedagógia szakra például 8856 jelentkezés érkezett.

Rengeteg a méregdrága önköltséges képzés

A magyar nyelvű nappali tagozatos képzések esetében a tandíj általában félévente 200-300 ezer forint között mozog, ami egy 6 féléves képzés végére összesen körülbelül 1,8 millió forintot jelent. Azonban számos képzés, különösen a művészeti és gazdasági szakok, ennél magasabb árat kérnek, akár 1,5 millió forintig is. Az alábbiakban bemutatjuk az idei év legdrágább egyetemi alap- és osztatlan képzéseit:

Orvosi képzések

Az állatorvosi képzés az országban egyedüli intézményben érhető el, és ez a legdrágább egyetemi képzés is. Az állami finanszírozott helyek beteltével a hallgatóknak félévente 1 450 000 forintot kell fizetniük. Mivel a képzés 11 féléven át tart, az összköltség 15 950 000 forintot jelenthet a diákoknak, ha nem kapnak ösztöndíjat vagy egyéb tandíj-támogatást.

Az általános orvosi képzés ára az állatorvositól csak alig marad el. A hallgatóknak félévente 1 350 000 forintot kell fizetniük, és mivel a képzés 12 féléven át tart, a teljes költség 16 200 000 forintra rúg.

Nem meglepő, hogy a fogorvosi képzés ára is 1 350 000 forint félévenként, de itt csak 10 félévet kell elvégezni, így a teljes költség az orvosi szakok között a legalacsonyabb: 13 500 000 forint.

Gazdasági képzések

Bizonyos egyetemeken az angol nyelvű gazdasági képzések féléves költsége majdnem eléri az egymillió forintot. A Budapesti Corvinus Egyetemen tavaly 900 000 forint volt a tandíj, idén azonban 990 000 forintra emelték azt. A 7 féléves gazdálkodási és menedzsment, valamint a 8 féléves nemzetközi gazdálkodás képzésre jelentkezőknek félévente 990 000 forintot kell fizetniük.

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskolán ezekért a képzésekért 950 000 forintot kérnek el félévente. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy azok a hallgatók, akik sikeresen elvégzik a képzést, a magyar diploma mellé automatikusan megkapják a brit University of Buckingham diplomáját is.

Színművész képzés

A Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész képzését kizárólag államilag finanszírozott formában indítja. Az önköltséges képzésre egyedül a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen van lehetőség, ahol a kaposvári campuson 10 féléves képzést kínálnak, melynek féléves tandíja 950 000 forint.

Cirkuszművész képzés

Az egyedüli cirkuszművészeti képzés Magyarországon a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskolán érhető el. A 6 féléves képzés féléves költsége 900 000 forint, ugyanilyen áron elérhető a főiskola táncművész (kortárstánc) önköltséges képzése is.

Képző- és zeneművészeti képzések

A művészeti képzések is borsos áron elérhetők. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen grafikát, festést vagy animációt tanulni önköltséges formában félévente 950 000 forintba kerül, és mivel ezek 5 éves, azaz 10 féléves képzések, a teljes költség 9 500 000 forint. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen fotográfia, tervezőgrafika és animáció képzések elérhetők, ahol a féléves tandíj 800 000 forint. A Budapesti Metropolitan Egyetemen az animáció 910 000, a tervezőgrafika 800 000, a fotográfia pedig 770 000 forintba kerül.

Az idei évben is jól látható, hogy a felsőoktatási képzések ára az önköltséges helyeken különösen magasra emelkedett, főként az orvosi, állatorvosi, gazdasági és művészeti területeken.

Van egy, ami még ezek közül is kiemelkedik

Az idei felvételi legdrágább önköltséges képzése több mint 30 millió forintba kerül. A Milton Friedman Egyetem és az Óbudai Egyetem közreműködésével indított 7 féléves repülőmérnök alapszakot kizárólag önköltséges formában lehet elvégezni, és idén sem lesz elérhető állami ösztöndíjas lehetőség. A képzés féléves díja 4 300 000 forint, így a teljes költség összesen 30 100 000 forintot tesz ki.

A képzés során a hallgatók hivatásos pilótadiplomát és két, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) által elismert nemzetközi tanúsítványt szerezhetnek. A program célja, hogy a hallgatók a legmodernebb európai standardoknak megfelelő elméleti és gyakorlati repülőgépvezetői képzésben részesüljenek. A tanulmányok során a diákok leteszik a repülős szakszolgálati engedély megszerzéséhez szükséges hatósági vizsgákat, és megismerkednek a légi közlekedés technológiai folyamataival. Az egyetem weboldalán a következő részleteket közölték a képzéssel kapcsolatban:

a legfejlettebb európai standardnak megfelelő elméleti és gyakorlati repülőgépvezetői kiképzést kapnak;

a képzés során leteszik a repülős szakszolgálati engedélyük megszerzéséhez szükséges hatósági vizsgákat;

megismerkednek a légi közlekedési ágazatnak a repülőgép-vezetéshez kapcsolódó technológiai folyamataival;

a budapesti helyszín adottságait kihasználva közvetlen tapasztalatot szereznek egy nemzetközi repülőtér üzemeléséről, a nagygépes karbantartás műveleteiről és a nemzetközi forgalmat lebonyolító légtér irányításáról;

megismerik a repülést lehetővé tevő természeti jelenségek és műszaki megoldások összefüggéseit;

elsajátítják a járműmérnöki alapismereteket;

a vállalatgazdálkodási, menedzsmenti és a szűkebb, repülésbiztonságon túlmutató minőségbiztosítási ismereteket kapnak;

átfogó kompetenciafejlesztő tréningeken vesznek részt

A felvételi ponthatár 248 pont volt.

Ezt az anyagi támogatást vehetik igénybe a diákok

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) még a nyáron javaslatot tett a Diákhitel 1 kamatstopjának meghosszabbítására, és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2024 második fél évére vonatkozó kamattervezetét. A minisztérium célja, hogy a diákok továbbra is a piaci szintnél kedvezőbb, 7,99 százalékos kamattal vehessék igénybe ezt a konstrukciót. A közlemény szerint a kamatstop fenntartása elengedhetetlen a hallgatói hitelezés kedvező feltételeinek biztosításához. A Diákhitel 2, amely az önköltséges képzések díjának fedezésére szolgál, továbbra is kamatmentesen elérhető marad.

A Diákhitel 1 esetében a kamatstopot eredetileg 2023-ban vezették be, reagálva a Covid-járvány utóhatásaira és a háborús helyzet gazdasági hatásaira, amelyek kedvezőtlenül befolyásolták a hitelkamatokat. A kormány célja az volt, hogy megakadályozza a 10 százalékot meghaladó kamatok hátrányos hatásait, ezért bevezette a kamatplafont a hallgatói hitelezés területén. A kamatstop révén a Diákhitel 1 jelentősen kedvezőbb feltételeket kínál, mint a kereskedelmi bankok szabad felhasználású, fedezetlen lakossági hitelei.

Az NGM terve szerint a hallgatói hitel kamata és az ügyfelek által fizetendő 7,99 százalékos kamat különbözetét továbbra is az állam fedezi a központi költségvetés terhére.

Összegzés

A magyar felsőoktatásban számos önköltséges képzés közül lehet választani, és ezeknek az ára rendkívül széles spektrumot ölel fel. A legdrágább szakok, mint az állatorvosi és orvosi képzések, 15-20 millió forintot is kóstálhatnak, míg a legolcsóbbak, mint a pedagógusképzés, gyakran elérhetők 1-2 millió forintból. A választás előtt érdemes alaposan mérlegelni a költségeket, a várható kereseti lehetőségeket, és figyelembe venni azt is, hogy az egyes szakok piaci kereslete milyen jövőt kínál a végzettek számára. A döntés során nemcsak a pénz, hanem a személyes érdeklődés és hosszú távú karriertervek is meghatározó szerepet kell, hogy kapjanak.