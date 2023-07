Mi a koleszterin jelentése, mit jelez az LDL koleszterin és a HDL koleszterin a vérképben?

A koleszterinszintről, azaz a vérzsír szintjéről valószínűleg már mindannyian hallottunk, azonban az érelmeszesedés esélyét növelő magas koleszterinszinten túl jóval több mindenről árulkodnak a laboreredményben a koleszterin értékek. Járjunk utána, mi az LDL koleszterin és mi a HDL koleszterin, illetve mi a non HDL koleszterin jelentése, mikor magas a koleszterin értéke a vérben, mikor okoz az alacsony HDL koleszterin problémát és milyen koleszterin értéknél kell gyógyszert szedni vagy változtatni az életmódunkon!

Cikkünkben a laborvizsgálatokon mért koleszterinszinttel kapcsolatban nyújtunk általános tájékoztatást olvasóinknak: tudd meg, mit jelent az összkoleszterin, mi az a HDL koleszterin (mit jelent az, ha a HDL koleszterin alacsony, vagy ha a HDL koleszterin magas) és mi az LDL koleszterin (mit jelent az LDL koleszterin magas vagy alacsony értéke)! Mi a non HDL koleszterin jelentése? Milyen koleszterin csökkentő lehetőségek vannak, mikor szükséges a koleszterin diéta bevezetése és milyen koleszterin értéknél kell gyógyszert szedni? Amellett, hogy megtudhatod, mi az a koleszterin, avagy mi a koleszterin jelentése, azt is eláruljuk, miért magas a koleszterin, mikor magas a koleszterin valakinek a vérében!

Mi a koleszterin?

A koleszterin egy olyan vegyület, ami minden sejtünkben megtalálható, részben táplálkozásunkkal visszük be a szervezetünkbe, nagyobbrészt pedig a májban képződik. A koleszterin egy, az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen anyag, amely kulcsszerepet tölt be a hormonháztartásunkban, a sejtmembrán felépítésében és az epesavak előállításában, éppen ezért a laborvizsgálatokon minden esetben ellenőrzik a koleszterinszintünket.

Amit a koleszterinszint mérésről tudni érdemes

A laborvizsgálatokon a koleszterin három típusát szokták ellenőrizni: ez az összkoleszterin, a HDL koleszterin és az LDL koleszterin. Fontos, hogy a laboreredmények kiértékelése során a többi paraméterrel együtt vizsgáljuk ezeket a koleszterin értékeket, hiszen a kontextusból kiragadva, önmagában egyik koleszterinszint ismeretével sem lehet átfogó következtetéseket levonni egészségügyi állapotunkról. Nézzük, mi a koleszterin jelentése az összkoleszterin, a HDL koleszterin és a LDL koleszterin esetében!

1. Mi a HDL koleszterin?

Elsősorban tisztázzuk, hogy mi az a HDL koleszterin! Nos, a HDL koleszterin (high density lipoprotein), avagy nagysűrűségű lipoprotein a köznyelvben a „jó koleszterin”, ami felveszi a szervezetünkben lévő, a sejtek által fel nem vett koleszterint, visszaszállítja a májba, ennek egy része pedig az epével kiválasztódik. A HDL koleszterin a véráramunkban keringő felesleges koleszterin mellett felveszi az érfalakon lerakódott koleszterint is, ezzel hozzájárul az érfalak védelméhez.

Abban az esetben, ha a HDL koleszterin magas, nincs probléma, ugyanis, ha megfigyeljük laboreredményeinket, ennél a paraméternél az alacsony értékek jelentenek problémát (a HDL koleszterin kívánatos értéke >0,9 mmol/l).

Alacsony HDL koleszterin esetén nő az érelmeszesedés kockázata, éppen ezért, ha a HDL koleszterin szintje a kívánatosnál kevesebb, mindenképpen érdemes odafigyelnünk a kiegyensúlyozott táplálkozásra és a mozgásra.

2. Mi a LDL koleszterin?

Az LDL koleszterin (low density lipoprotein), másnéven az alacsony sűrűségű lipoprotein esetében beszélünk a koleszterin májból a sejtek irányába történő szállításáról. Habár az LDL koleszterin nagyobb részét a koleszterint igénylő sejtek veszik fel, illetve visszakerül a májba, hogy az epével távozzon, az LDL koleszterin egy része lerakódik az érfalakon vagy beépül az érfalba, hosszú távon pedig érszűkületeket alakít ki a szervezetünkben (ezt nevezzük érelmeszesedésnek). Ugyanúgy, ahogy a HDL koleszterin, az LDL koleszterin jelenléte is szükséges szervezetünk normál működéséhez, feltéve, ha a koleszterinszint a normál tartományban van – ellenkező esetben, ha az LDL koleszterin magas értéke tartósan fennáll, egy bizonyos koncentráció felett igenis káros jelenségről beszélünk.

Ha az LDL koleszterinszint alacsony a vérképben, az (bizonyos koleszterintermelési rendellenességeket leszámítva) egészségesnek számít (3,4 mmol/l alatt normális), a vérképünkben rendszerint a magas LDL koleszterin jelenti a problémát.

Abban az esetben, ha az LDL koleszterinszint magas (4,2 mmol/l-tól), mindenképpen oda kell figyelnünk egészségügyi állapotunkra, mert a „rossz koleszterin”, mivel érelmeszesedést okoz, hosszú távon hozzájárul (számos más szív- és betegség mellett) a magas vérnyomás kialakulásához, ami szívinfarktushoz, stroke-hoz vezethet! Ilyenkor mindenképp szükséges valamilyen koleszterin csökkentő tevékenység végzése, koleszterin diéta alkalmazása.

3. Összkoleszterin

A HDL koleszterin és az LDL koleszterin mellett a laboreredményben fontos az összkoleszterin (HDL+LDL), avagy a totál koleszterin értéke is (az összkoleszterin célértéke 5,2 mmol/l alatti, az LDL koleszteriné 3,4 mmol/l alatti). Az összkoleszterin értékében 5,2 mmol/l-től kell figyelemmel kísérni a koleszterinszintünket, 6,6 mmol/l-től fokozott kockázatot jelent a koleszterinszintünk egészségügyi állapotunkra.

Miért magas a koleszterin?

A laboreredményeket látva mindannyiunkban felmerülhet a kérdés, miszerint mikor magas a koleszterin és miért magas a koleszterin, mi okozhatja ezeket a kóros eltéréseket a vérképünkben. Nos, a magas koleszterin okai közé leggyakrabban valamilyen életmódbeli tényezőt sorolunk (helytelen, zsíros táplálkozás, túlzott alkoholfogyasztás, mozgáshiány, elhízás), de a magas koleszterin visszavezethető a szervezetünk működési rendellenességeire is (pl. a máj nem megfelelőképpen állítja elő a koleszterint, a koleszterin nem megfelelőképpen oszlik szét a szervezetben stb.).

A trigliceridre is figyeljünk!

A vérzsírszint paraméterei között mindenképpen érdemes megemlítenünk a triglicerid szintet is (rutin laborvizsgálati eredményben feltüntetik), ugyanis a vérzsírok a fehérjékhez kötődve keringenek a véráramunkban (2 mmol/l alatt normális). A trigliceridek nem tartoznak a koleszterinvegyületek közé, egy glicerinmolekula és különböző telítettségű zsírsavak vegyületeiről beszélünk, azonban ők is fontos szerepet játszanak a zsíranyagcserében. Magas összkoleszterin és magas trigliceridszint esetén fokozott figyelmet kell fordítani a diétára, ugyanis ezek hozzájárulhatnak a zsírmáj kialakulásához is.

Mi a non HDL koleszterin?

Szintén gyakori kérdésként merül fel a koleszterin témakörében a non-HDL koleszterin jelentése is. A non HDL koleszterin (non-high density lipoprotein), azaz nem nagy sűrűségű lipoprotein kifejezés a koleszterinállományunk azon értékeire vonatkozik, amit az összkoleszterinből kivont HDL koleszterin után kapunk.

A koleszterin csökkentése: hogyan diétázzunk?

A HDL koleszterin alacsony szintje, az LDL koleszterin magas szintje és az összkoleszterin emelkedett értékei egyaránt azt jelzik, hogy szervezetünk koleszterinháztartásának működése hagy némi kívánnivalót. Érdemes a diétát és az életmódváltást már akkor elkezdeni, amikor a laboreredményben feltüntetett koleszterinszint a türelmi zónába esik. A koleszterin csökkentő diéták lényege, hogy kerüljük a magas telített zsírsavtartalmú ételeket (pl. olajban sült élelmiszerek, magas zsírtartalmú húsok, cukor, különféle sós és édes nassolnivalók), helyettük növeljük táplálkozásunkban a rostban gazdag zöldségek és gyümölcsök, a többszörösen telítetlen zsírsavak, a hüvelyesek és a sovány húsok, halak arányát.

A koleszterin diéta egyik legfontosabb komponense a kielégítő és rendszeres testmozgás. Orvosaink, dietetikusaink nem győzik elégszer hangsúlyozni, hogy szervezetünk normális és egészséges működéséhez elengedhetetlen, hogy (lehetőleg minden egyes nap) legalább egy egészségügyi sétát megtegyünk, illetve, ha életkorunk és egészségügyi állapotunk ezt megengedi, intenzívebb kardio gyakorlatokat is végezzünk, melyek hozzájárulnak a „rossz” koleszterin csökkentéséhez.

Mikor szükséges koleszterin gyógyszer szedése?

Amennyiben sem a koleszterin diéta, sem a rendszeres testmozgás nem mutat koleszterin csökkentő eredményeket (az életmódterápia esetében általában három hónapos próbaidőt adnak meg – ennyi idő alatt, ha ténylegesen betartjuk a koleszterin diéta szabályait és ügyelünk a mozgásra, kimutathatónak kellene lennie a változásnak a vérképben is), kezelőorvosunk gyógyszeres terápiát is előírhat. Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni azonban, hogy a koleszterincsökkentő gyógyszerek nem váltják ki az egészséges életmódot, a gyógyszer mellett is szükséges a diéta és a testmozgás!