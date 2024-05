Fillérekért kapható a szezon csodanövénye: kevesen tudják, szörp, lekvár is készíthető belőle

Nem véletlen tartják a rebarbarát a májusi szezon egyik legkülönlegesebb zöldségféléjének, elvégre nem csak finom, hanem egészséges alapanyagul is szolgáló gyógynövényről van szó – írja a HelloVidék.

Nem csak az eper megvásárlására érdemes gondolni az évnek ebben a szakaszában, elvégre ilyenkor van szezonja a finom és egészséges rebarbarának is, amely kiváló gyógynövény az emésztőrendszeri problémák kezelésére. A portál ezúttal összeszedte, hogy mi minden készíthető a növényből, illetve azt is bemutatja, hogy mindezt hogyan is tehetjük meg: hogyan tegyük konyhakésszé, illetve hogyan zárjuk üvegbe?

Ha érdekel a teljes folyamat, kattints a HelloVidék cikkére!