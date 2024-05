Szívszorító, ami kiderült Michael Schumacher elárverezett luxusóráiról: ezért voltak különlegesek az F1-legenda számára

Michael Schumacher több egyedi svájci órája, melyek közül sok személyes elemeket tartalmazott, összesen mintegy 1,7 milliárd forintért cserélt gazdát egy árverésen, ahol különleges luxusmárkák kerültek kalapács alá. A magyar óraszakértő szerint nem mindennapi esemény, amikor egy gyártó egyedi órát készít valakinek; ezt a folyamatot egyfajta privilégiumnak nevezte.

A hétszeres Forma-1 világbajnok, Michael Schumacher tulajdonában lévő nyolc különleges, többnyire egyedi svájci órát árvereztek el, melyek összességében mintegy 1,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát. Az InfoRádió által megkérdezett óraszakértő, Lakatos Zsolt szerint ezek az órák jellemzően egyedi darabok voltak, sok esetben személyes motívumokkal vagy üzenetekkel ellátva.

Az aukción legmagasabb összeget elérő darab egy F.P.Journe modell volt, de több Rolex és Audemars Piguet óra is új tulajdonosra talált. Ezek a márkák a svájci luxusórák elitjét képviselik. Lakatos Zsolt kiemelte, hogy nem mindennapi esemény, amikor egy gyártó egyedi órát készít valakinek; ezt a folyamatot egyfajta privilégiumnak nevezte. Példaként hozta fel Tom Brady amerikaifutball-játékos esetét, akinek szintén készített egyedi modellt az Audemars Piguet.

A szakértő szerint Schumacher karóráinak értékét jelentősen növelte a tulajdonos hírneve és tragikus sorsa. Egy korábbi példa erre Elton John óraárverése volt, ahol a tárgyak piaci értéküket jóval meghaladó áron keltek el. Schumacher esetében még ennél is magasabb volt az árverési árak szorzója; bizonyos darabok akár öt-tízszeres áron keltek el a reális kereskedelmi értékükhöz képest. Lakatos Zsolt arra is kitért, hogyan igazolható egy adott óra hírességhez való kötődése. Elmondása szerint ezek az adás-vételek jól dokumentáltak szoktak lenni, és a gyártótól is beszerezhető a megfelelő dokumentáció. A Schumacher-óráknál gyakori volt a személyes motívumok jelenléte is, ami tovább erősíti az autentikusságukat.

Megjegyezte: bár ezek az exkluzív darabok gyakran magánkollekciókba kerülnek, előfordulhat, hogy egy ritka modell akár évtizedek után előkerülve közvetlenül a gyártónál landol saját múzeuma részeként. Az ilyen típusú tranzakciókkal kapcsolatban kiemelte: nem minden tárgy marad értékálló pusztán azért, mert árverésre került; a hírességekhez köthető tárgyak viszont már csak történetük miatt is megőrzik értéküket.

Nagy rizikó órába fektetni

Korábban a Pénzcentrum is beszélgetett a szakértővel az órapiac kapcsán Lakatos Zsolt akkor elmondta, nehéz megmondani, hogy egy óra mitől lesz jó befektetés, a piac nagyot növekedett az elmúlt 10 évben, de a háború kirobbanásakor kipukkadt a lufi. Ez például a Rolexnél látványos volt, 2022-ben 45 százalékkal estek az áraik, de erre számítani lehetett, évek óta pedzegették, hogy egyszer ez bekövetkezik. Ugyanakkor a nemesfém órák jobban tartották az árukat, mint a többi, de ezek között is van olyan, ami 16-20 százalék közötti mértékben esett az ára - tette hozzá.

Nem állítom azt, hogy nem lehet befektetésnek órát venni, mert lehet. Csak ahhoz vagy türelem kell, vagy kapcsolatok, vagy szerencse

- magyarázta Lakatos Zsolt. Hozzátette, azok az órák lehetnek jó befektetések, amelyekre várólista van a gyártónál, így van esély, hogy feljebb menjen az áruk. Olyanba is bele lehet futni, hogy apróhirdetésben, aukción árulják a drága órákat, és az eladó nem pontosan tudja, hogy mit ad el, az már morális kérdés, hogy áron alul megveszi-e tőle egy hozzáértő, vagy elárulja neki, mennyit ér valójában az óra. A piacot több tényező is mozgatja, így a forint-dollár árfolyam, vagy a szállítási költségek, most pedig a gyártási díjak mentek fel, ami szintén nagyban befolyásolja az óraárakat.

A régi órák megint egy másik műfaj: nagyon kell hozzájuk érteni, nem biztos, hogy nagyon jó befektetésnek számítanak például azok a modellek, amelyekből sokat gyártottak - mondta Lakatos Zsolt. Ilyenek például a vintage Rolexek, amelyek acélból készültek, így hiába régiek, nem érnek milliókat, sőt. És a népszerűség is fontos tényező, van olyan felfutott modell, aminek egy év alatt duplázódott az ára.

Mint kiderült, hiába a válság, a recesszió, az emberek nem fordultak el az olcsóbb órák irányába, sőt: inkább az a jellemzőbb, hogy méginkább a drágább, minőségibb modelleket keresik a vásárlók. Lakatos Zsolt szerint egyébként itthon a középkategóriás órák jellemzőek, tőle is leginkább a 100-300 ezer forint közötti kategóriából érdeklődnek a legtöbben.