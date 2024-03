Óriási átalakítást terveznek a magyar rendelőkben, kórházakban: rengeteg beteget érinthet, erre kell készülni

Ismét az ügyeleti rendszer hiányosságaira hívja fel a figyelmet az orvosokat tömörítő szervezet, és mint írják, a tragikus körülmények között meghalt egyéves kisfiú esetében is lehet rendszerhibára gyanakodni.

Rendszeres fogyóeszköz-pótlást, átláthatóbb beosztást, illetve gyakorlottabb gépkocsivezetőket szeretnének az orvosok az új ügyeleti rendszerben - többek között ezeket kérik a Belügyminisztériumnak küldött listájukban. A Népszava arról ír, hogy a Magyar Orvosi Kamara a januárban életbe lépett új ügyeleti rendszer számos hiányosságára hívja fel a figyelmet, egyebek mellett arra is, hogy harmadával kevesebb ügyeleti pont működik, mint a régi rendszerben.

A MOK már tavaly áprilisban is jelezte fenntartásait az új rendszerrel kapcsolatban, amikor az még csak tervként létezett. Most frissített levelükben felhívják a figyelmet arra is, hogy egy beteg, lázzas gyerekkel most akár másfél-két órát is várakozni kell a szülőknek, ráadásul a február elején, Porcsalmán meghalt egyéves kisfiú esetében is felmerült a rendszerhiba lehetősége.