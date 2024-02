Veszélyes élelmiszerek miatt fújtak riadót: érdemes figyelni, súlyos betegséget kockáztatsz

Egy táplálkozási szakértő szerint gombakonzerveket, tisztítatlan garnélarákot és mesterséges vaníliát semmiképpen se szabad enni annak érdekében, hogy ne okozzon károkat a szervezetünkben - írja a Daily Mail.

Leanne Ely, egy coloradói táplálkozási szakértő a TikTokon oszt meg egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokat több, mint 154 ezer követőjével. Nemrégiben egy olyan videót tett közzé, melyben három olyan ételt sorolt fel, amelyeket ő maga sosem fogyasztana. A videó észvesztő gyorsasággal terjedt el, eddig több mint 1,5 millió megtekintést szerezve.

Az első étel, amit Leanne kerülendőnek tart, a gombakonzerv. Az Amerikai Élelmiszer-és Gyógyszerfelügyeleti Hivatal, az FDA információi alapján rámutatott arra, hogy 100 gramm konzervgombában akár 20 vagy annál is több kukac lehet. A konzerv gomba helyett Leanne javasolja a friss gomba fogyasztását, amelyet alaposan meg lehet mosni és fel is lehet darabolni. Ezen a ponton persze érdemes hozzátenni, hogy Leanne az amerikai élelmiszerbiztonsági ajánlások alapján adott tanácsokat, melyek természetesen gyökeresen eltérnek az Európai Unióban, így Magyarországon is megszokottaktól.

A második ételként említett tisztítatlan garnélarák esetében az étel "hátán" található "vénát" emelte ki, ami miatt kerülni kell a fogyasztását. Leanne szerint ez valójában a garnéla bélrendszere, tehát lényegében az állat ürüléke. Elmondta: ezért nagyon fontos, hogy ezt az "eret" eltávolítsuk főzés előtt.

Harmadik ételként a mesterséges vanília került szóba. Leanne elmagyarázta, hogy ez gyakran castoreumot tartalmazhat, ami egy anyag, melyet a hódok ricinusszákjából nyernek ki. Ehelyett ajánlotta inkább a tiszta vaníliakivonat használatát. A videóra érkező kommentek között sokan kifejezték meglepetésüket és hálájukat az információkért. Egyesek azt írták, hogy már korábban is óvakodtak bizonyos ételektől, de most még inkább figyelmet fordítanak majd arra, mit esznek.

