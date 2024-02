Tényleg le lehet fogyni a GLP1-es pirulákkal: mi az igazság, rákot okozhat a legújabb csodaszer?

Az első valóban komoly reménysugarat jelentheti az elhízás elleni globális harcban az, hogy a GLP1-es gyógyszerek már több páciensnél is komoly eredményt hoztak - mondta a Pénzcentrumnak Schwab Richárd gasztroenterológus. Dobson Szabolcs ugyanakkor fontosnak tartotta megemlíteni, hogy önmagában a gyógyszer nem hoz csodát, az elhízással küzdő páciensnek egy sor más ajánlást is be kell tartania. De mi az a GLP-1, mire használták eredetileg, és miért lehetséges fogyni ennek segítségével?

2023 elején egy eddig nem ismert gyógyszer-mánia söpört végig a világon. A GLP-1-et, vagyis a glükozin-agonistát tartalmazó gyógyszerek iránt hetek alatt szinte hisztérikus felvásárlási roham indult, miután több, jellemzően amerikai híresség is beszámolt arról, hogy ennek a gyógyszernek a segítségével gyorsan látványos fogyást tudtak elérni. Az először Dániában gyártott, majd gyorsan elterjedő gyógyszert olyan mértékben kezdték vásárolni, hogy az egyik ezzel készült gyártmány, az Ozempic néhány hétre sehol a világon nem volt kapható.

Az Európai Gyógyszerügynökség azonban gyorsan vészharangot kezdett kongatni: mivel a további vizsgálatok ijesztő eredményeket hoztak a pajzsmirigybetegek számára, arra utasítottak a gyógyszerészeti konszerneket, hogy tárják fel, vajon lehet-e köze a pajzsmirigyrák kialakulásának a GLP-1-es gyógyszerek használatához. A vizsgálat végül megnyugtató eredménnyel zárult, ám az még mindig nem teljesen egyértelmű, hogy új csodaszerrel van-e dolgunk. Gyógyszerészt kértünk meg arra, segítsen rendet vágni a káoszban.

Divathullámot is indított

A GLP-1-es összetevőjű gyógyszereket először a kettes típusú diabéteszben szenvedőknek írták fel orvosaik. Inzulintartalmú gyógyszerekről beszélünk, és mint a klinikai vizsgálatok, valamint a tapasztalatok is igazolták, az Ozempic és társai igen hatékonyan tették a dolgukat.

Jött azonban egy olyan dolog, amire bár nem voltak felkészülve, de komoly felfedezésnek bizonyult. A GLP-1-el kezelt betegek rövid időn belül komoly fogyást is felmutathattak, ami a cukorbetegség elleni harcban komoly fegyverténynek bizonyult. Ez lett az oka annak, hogy 2022 végétől már több híresség is próbálgatni kezdte az akkor még igen drága gyógyszert, és eredményeikkel aztán el is büszkélkedtek. Ahogy pedig lenni szokott, ez hullámot indított el: hamarosan az Ozempic az egész világon kifogyott hetekre. Erről a Pénzcentrumon is közzétett videóban bővebben beszélt Bencze Balázs tőzsdei szakértő, ezt a videót lejjebb most újra megnézheted.

Schwab Richárd gasztroenterológus a Pénzcentrum kérdésére elmondta: a GLP-1 gyógyszereknek étvágycsökkentő hatásuk van, és nem mondható, hogy újnak számítana.

A GLP-1 hormont, mely a szervezetünkben termelődik, már évtizedekkel ezelőtt felfedezték. Először vércukorszintcsökkentő hatása miatt került a kutatók érdeklődésének középpontjába, és ezzel került klinikai fejlesztésbe. A gyógyszerkísérletek során derült ki a markáns étvágycsökkentő hatása, aminek következtében nagyon sok páciensnél tapasztaltak fogyást. Ez valójában összefügg a belekben élettani körülmények között is felszabaduló GLP1 hatással. Az étkezést követően lassítja a gyomorürülést ami segít felkészülni a szervezetnek az emésztés és felszívódásra, lassítva ezzel a felszívódó cukor mennyiségét. A gyomor és béltraktus telítődését követően segít az inzulin-termelés és felszabadulásban, így mérsékli a vércukorszint emelkedését. Étvágycsökkentő hatását a központi idegrendszerben fejti ki

- mondta lapunknak az orvos.

Rákot is okozhat?

Az Európai Gyógyszerügynökség azonban arra figyelmeztetett, hogy a pajzsmirigygondokkal küzdőknek minimum óvatosan kellene a gyógyszer felé fordulniuk. Miután több jelzés is érkezett arra vonatkozóan, hogy a GLP-1-es gyógyszerek használata elősegítheti a pajzsmirigyrák kialakulását, vizsgálatot is elrendeltek, azonban nem sikerült egyértelműen bizonyítani a kapcsolatot - erről a Portfolio is beszámolt.

A felülvizsgálat a glükagonszerű peptid-1 receptor agonisták (GLP-1) gyógyszerekre összpontosított, amelyek közé tartozik a Novo Nordisk A/S Ozempic és Wegovy készítménye, valamint az Eli Lilly és az AstraZeneca cégek más kapcsolódó gyógyszerei. Az EMA biztonsági bizottsága ugyanakkor arra kötelezte a gyártókat, hogy továbbra is figyeljék a pajzsmirigyrákos eseteket, miközben nem állapítottak meg okozati összefüggést a gyógyszerek és a rák között.

Schwab Richárd ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy ritka az az eset, amikor tényleg komoly gondot okoz ez a hormon.

A megfigyelések szerint ritkán, de okozhat hasnyálmirigy enzim emelkedést, ez elsősorban korábban már gyulladáson átesett páciensek esetében fordul elő. Ritkán okoz ez a klinikai gyakorlatban problémát, ennek a részletei meghaladják ennek a cikknek a kereteit, de célzott diétás intervencióval, jól együttműködő betegnél ez nagyon ritkán jelent gondot

- mondta a szakértő.

Szerencsés véletlen

Hogy tisztábban lássunk, megkérdeztünk egy szakértőt is. Dobson Szabolcs gyógyszerész lapunk kérdésére elismerte, hogy egy szerencsés véletlen okozta azt a felfedezést, hogy ezzel a gyógyszerrel fogyni is lehet.

Voltaképpen egy véletlennek köszönhető az, hogy a glp-1 agonista összetevőt tartalmazó gyógyszerek esetében rájöttek, hogy a fogyásban is segít. Kicsit olyan a történet, mikor a Viagrát „feltalálták”: összefüggést találtak a vérnyomáscsökkentők és a férfiak erekciója között, és így indult ennek a gyógyszernek is a sikertörténete. A GLP-1 összetevőjű gyógyszert először valóban a kettes típusú diabéteszben érintettek esetében használták, és csak véletlenül jöttek rá arra, hogy a fogyásban is segíthet – mint tudjuk, a cukorbetegek egy részének valóban ajánlani szokták a fogyást is, ami persze diéta betartásával is jár

- fogalmazott Dobson Szabolcs.

Önmagában lehet, hogy nem elég

Arra azonban a szakértő sem tudott egyértelmű választ adni, hogy önmagában a gyógyszer használatával le lehet-e fogyni könnyen és gyorsan. Dobson Szabolcs megerősítette azt a teóriánkat, hogy a diétával és mozgással együtt valóban hatásos lehet a gyógyszer, de mint mondta, ezt még kutatják.

Amint a cukorbetegeknél, úgy a fogyásban is nyilvánvalóan több összetevő játszik egyszerre szerepet. Az előbb már említettük a diétát, a fogyni vágyóknál a mozgást szokták ajánlani – de ezt is csak úgy, hogy egyszerre nem végzünk túl sokat, ha például el vagyunk hízva, ez ugyanis nagyon súlyos szervi gondokat okozhat. De önmagában így sem hiszem azt, hogy a GLP-1-es komponensű gyógyszerek elégségesek lennének, persze meg kell várni a végleges ítéletet. Én nemrég néztem egy külföldi csatorna műsorát, és az abban szereplő hírességeken azért látszott, hogy kimondottan sokat fogytak – el is mondták, hogy használnak GLP-1 típusú gyógyszereket

- tette hozzá lapunknak a gyógyszerész. Még azt is elmondta, hogy aki fogyni szeretne, de pajzsmirigygondokkal küzd, az semmiképpen se kezdjen bele a gyógyszer szedésébe anélkül, hogy a kezelőorvosával előtte ne konzultált volna. Emellett természetesen arra is intett, hogy ez nem csak a pajzsmirigygondokkal küzdőknek fontos: általános szabálynak kell lennie, hogy tüzetesen elolvassuk és betartjuk a gyógyszerrel kapcsolatos ajánlatokat és adagolást.

Schwab Richárd már egyértelműen fogalmazott: mind válaszában elmondta, természetesen önmagában a GLP1-es gyógyszer sem ad azonnali eredményt a fogyásban.

A testsúlycsökkentést célzó gyógyszeres terápia sosem elegendő önmagában. Alapvető az életmódváltás, hiszen maga az elhízás döntően életmódi tényezők miatt alakul ki. Ha ezen nem változtatunk, akkor nem lesz sikeres hosszútávon a gyógyszeres kezelés sem. Ellentétben azonban a korábbi “csodaszerekkel” a GLP1 alapú gyógyszeres kezelés valóban jelentős testsúlycsökkenéshez vezet az esetek döntő többségében, és megkönnyíti a páciens dolgát abban, hogy az említett életmódváltás (optimális, egészséges étrend és megfelelő fizikális aktivitás) sikeres legyen. Ne felejtsük el, hogy fogyni viszonylag egyszerű, hosszútávon megtartani az elért testsúlyt sokkal nagyobb kihívás. Ez biztosan csak életmódváltás mellett lehetséges. A GLP-1 alkalmazása forradalmasította az elhízás kezelésének klinikai gyakorlatát és az első igazi reménysugarat jelenti az obezítás elleni harcban az elmúlt évtizedek reménytelenül romló nemzetközi statisztikái után

- mondta a Pénzcentrumnak a gasztroenterológus.