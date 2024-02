Nagy fordulat a magyar egészségügyben: ezt senki sem látta jönni, sok minden változhat

Meri Istiroti, a Duna Medical Center üzemeltetését tavaly novemberben átvett Liv Hospital Group operatív koordinátora szerint Törökország legnagyobb kórházláncai vonzóvá váltak a magas ellátási színvonal, a komplex műtéti beavatkozások és a versenyképes ár miatt- derül ki a Portfolio exkluzív interjújából.

Meri Istiroti az interjúban elmondta, hogy nemcsak a belföldi lakosság, hanem a nyugati páciensek is felkeltették érdeklődésüket. Beszélt a török magánegészségügyi szektor fejlődéséről, a Liv Duna Medical fejlesztési terveiről, valamint arról, hogy mi lepte meg leginkább a magyar piacon. Istiroti azt is elárulta, hogy terveik szerint új, magas kockázatú ellátásokat is elérhetővé tesznek a magánkórházukban, mivel szakmai befektetőként képesek hosszú távon gondolkodni. Szerinte Kelet-Európában az egészségügy privatizációja még nem zárult le, a magánegészségügy térnyerése csak most kezdődik.

A cikkbél többek között kiderül, hogy az elmúlt évtizedekben Törökországban látványos fejlődés indult a magánegészségügy területén, amely az ország jelentős népességének és demográfiai változásainak köszönhetően vált egyre vonzóbbá a külföldi befektetők számára. A kezdeti időszakban kisebb klinikák működtek, korlátozott ellátásokat nyújtva, azonban a nemzetközi kórházak megjelenésével és a fokozódó versennyel elindult a fejlődés.

Az országban kialakult erős márkák és a fejlett infrastruktúra vonzóvá tették a török magánkórházakat nem csak a belföldi lakosság, hanem a nemzetközi betegek számára is. Az egészségturizmus terjedésével egyre több fejlett ellátás vált elérhetővé, így az Egyesült Államokból és Kanadából is érkeznek páciensek az országba, vonzva őket az új technológiák és az új kezelési lehetőségek. Az árakról elmondta Meri Istiroti, hogy

az való igaz, hogy nálunk versenyképesebbek az árak, mint Európában vagy az Államokban

- mondta, majd hozzátette, hogy fontos szempont volt a Covid-járvány sújtotta években, hogy Törökország nem zárta be a kapuit, mint más országok, ezért a török kórházi infrastruktúrát választották a nemzetközi betegek. Ez egy újabb lendületet adott a török magánegészségügyi piac fejlődésének.

