Több tízezer magyarnak indul a szenvedés: kemény időszak jön, a téli tavasz sem segít

Februárhoz képest szokatlanul meleg az időjárás: ma például akár 20 fok is lehet, ennek következtében elindult a pollenszezon. A mogyoró pollenszemei helyenként már közepes koncentrációban vannak jelen.

A mogyoró pollenszemei helyenként már közepes koncentrációban vannak jelen, de az éger, a ciprusfélék, valamint a gombák pollenszemei is megjelentek. A pollenterhelés a következő napokban valamelyest fokozódhat az enyhe időjárás hatására.

Hazánkban jelenleg körülbelül 3,5 millió allergiás van, ami rengeteg, és közülük legalább másfél millióra tehető azok száma, akik a parlagfű-allergiától szenvednek. Bár az allergia maga nem öröklődi, a hajlam igen, így bekerülünk egy végtelen spirálba: egyre többen lesznek allergiások valamire.

A tüneti gyógyszeres kezelés legismertebb formája a vényre kapható orrsprayk és antihisztamin tabletták , de létezik az immunterápia is, melynek injekciós, valamint nyelv alá adagolható spray formája is elérhető. Sajnálatos, hogy a tünetek erősödése is általános jelenség a tüneti gyógyszeres kezelések ellenére is, illetve sokan nem fordulnak orvoshoz időben, pedig én is azt szoktam tanácsolni, hogy nem érdemes megvárni, hogy a tünetek egyre erősödjenek. Szövődményeket, és többszörös allergia, allergiás asztma kialakulását is okozhatja, ha nem fogjuk meg időben az allergiás betegséget immunterápia segítségével - írtuk korábban.