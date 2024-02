Képtelenek szabadulni a magyarok ezektől az egészségtelen szokásoktól: van miért aggódniuk?

A magyarok alig több mint fele elégedett egészségi állapotával, mégis mindössze ötödük mondta, hogy életmódot váltott az egészsége érdekében – derült ki egy friss, egészségtudatosságot vizsgáló kutatásból. A felmérés kimutatta, hogy az egészségpénztári tagsággal vagy egészségbiztosítással rendelkezők jóval egészségtudatosabbak, mint azok, akik nem rendelkeznek ilyennel, illetve hogy a nők sokkal fontosabbnak tartják a rendszeres szűrővizsgálatokat, a káros szenvedélyekről való leszokást vagy a pihenésre fordított időt, mint a férfiak.

Január az újévi fogadalmak hónapja, ekkor határozzák el a legtöbben, hogy életmódot váltanak, egészségesebb életvitelre térnek át. Úgy tűnik, erre szükség is van. Az NN Biztosító legfrissebb felmérése* kimutatta ugyanis, hogy a magyar aktív korúak alig több mint fele értékeli jónak saját egészségi állapotát, miközben a megkérdezettek 58%-a kifejezetten aggódik az egészségéért.

Úgy tűnik, a 20-64 év közöttiek túlnyomó többsége pontosan tudja, hogy miként kellene változtatnia az életmódján, de jóval kevesebben vannak azok, akik cselekednek is. Az életmóddal kapcsolatos tervezésben nagyon jók vagyunk: 36% most is tervez életmódváltást egészsége érdekében, de mindössze 20% tett is már lépéseket ezen a fronton, 25% pedig tudja, hogy váltani kellene, de még a tervezésig sem jutott el. Minden ötödik aktív korú felnőtt pedig nem is tervez életmódváltást.

A felmérésben résztvevők közül legtöbben az egészséges táplálkozást (81%), a rendszeres testmozgást (75%) és a pihenésre, kikapcsolódásra szánt időt (71%) említették, amikor az egészség megóvásáról van szó.

A rendszeres szűrővizsgálatot 58%, a megfelelő vitamin- és ásványianyag-pótlást 51% sorolta ebbe a körbe. Ugyanakkor a nők jóval felelősebben gondolkodnak: kétharmaduk tekinti a rendszeres szűrővizsgálatot az egészségmegóvás eszközének, szemben a férfiakkal, akiknek mindössze fele vélekedik így.

Az öngondoskodók egészségtudatosabbak is

Az egészségpénztári tagok, illetve azok, akik rendelkeznek valamilyen egészségbiztosítással, az egészséges életmódról is jóval felelősségteljesebben gondolkodnak, mint azok, akik nem használnak ilyen eszközt az egészségügyi kiadások kezelésére.

Ami az életmódváltást illeti, itt a legszembetűnőbb a különbség: az egészségpénztári tagok 68%-a, az egészségbiztosítással rendelkezők 64%-a tervezi vagy már el is kezdte az életmódváltást, míg a kizárólag állami egészségügyi ellátást igénybe vevők alig 17%-a tért át egészségesebb életmódra és 31% tervezi azt, egynegyedük pedig egyáltalán nem gondolkodik ilyenben. Emellett előbbiek a rendszeres szűrővizsgálatot és a rendszeres orvoslátogatást is sokkal nagyobb arányban tartják fontosnak az egészségmegóvásban, mint az utóbbi csoport.

A számok és a tapasztalat is azt mutatják, hogy az egészségtudatosság és a pénzügyi tudatosság szorosan összefüggenek: azok, akik igénybe vesznek egészségpénztári megoldásokat és különféle egészségbiztosítási fedezeteket, általában nyitottabbak és kitartóbbak is, ha az egészségesebb életmódról van szó

– mondta Holló Bence, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója. Kiemelte továbbá annak fontosságát, hogy csak megbízható forrásból szerezzünk információt egészségügyi kérdésekben. „Divatos manapság a netorvoslás, vagyis hogy kétes online forrásokból keresünk diagnózist a panaszainkra, ami rendkívül veszélyes. Többek között az NN ezért is teszi elérhetővé ügyfelei számára a díjmentes Egészség asszisztencia szolgáltatást, ahol napi 24 órában kérdezhetnek orvosoktól, vagy épp kérhetik orvosi dokumentációjuk értelmezését” – tette hozzá Holló Bence.