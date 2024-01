Ide teszi most sok élelmes magyar a pénzét: sokat spórolnak és még az egészségüknek is jó

Az év eleji fogadalomtételek több ezeréves múltra vezethetők vissza, ennek ellenére máig nem veszítettek a népszerűségükből. Manapság az újévi fogadalmak többsége az egészségre, az életmódra, a személyes fejlődésre vagy más pozitív változásra irányulnak. Mit lehet tenni, hogy hogy ezek az elhatározások ne csak pár hétig tartsanak? Hogyan segíthet ebben az egészségpénztári tagság?

„Az újévben egészségesebben étkezem”, „idén többet fogok mozogni”, „ebben az évben nem hagyom ki a szűrővizsgálatokat” – ez csak néhány azon elhatározások közül, amelyeket január elsején sokan megfogadnak a következő évre. 2024-ben a leggyakoribb célkitűzés a több testmozgás, ötből ketten ezt határozták el az újévre – derült ki a Forbes Advisor britek véleményét tükröző adataiból. Ezt szorosan követi a fogyás és az étkezési szokások javítása – előbbit a megkérdezettek 35 százaléka, utóbbit a harmaduk fogadta meg. A pénzügyek rendbehozása is gyakori gondolat, 31 százaléknak lesz ez a célja 2024-ben. A válaszadók jelentős része pedig olyan szokásokkal szeretne felhagyni, amelyek károsan befolyásolhatják az egészségüket: 13 százalék az alkoholfogyasztás csökkentése, míg 11 százalék a dohányzás abbahagyása mellett kötelezte el magát.

Az OTP Egészségpénztár közlése szerint a pénztártagság számos lehetőséget rejt magában mindazoknak, akik az idei fogadalmukban az egészségüket célozták meg. Bár az említett statisztikák a britekre vonatkoznak, a fogadalmak tematikája nemzetiségtől független, és jellemzően világszerte a korábbiakban felsoroltak valamelyikének a gondolata kúszik be az emberek fejébe január elején. Ahhoz azonban, hogy ezek az elhatározások ne csak fellángolások legyenek és pár hétnél tovább tartsanak, sokszor előzetes mérlegelésre és tervezésre is szükség van, hiszen a legtöbb célkitűzésnek anyagi vonzata is lehet. Az egészségünkkel kapcsolatos terveket már biztosan nem kell a szőnyeg alá söpörnünk a finanszírozásuk miatt, ha egészségpénztári tagsággal rendelkezünk, ugyanis számos egészségpénztári szolgáltatásra és önsegélyező (családi) szolgáltatásra is fordíthatjuk a pénztári egyenleget, ami jelentős mértékben „kamatozik”, évente akár közel 150 ezer forinttal gyarapodhat.

Jó néhány olyan szolgáltatás is megtalálható a portfóliónkban, amellyel az újévi fogadalmak betartását tudjuk támogatni. Legyen szó több testmozgást elősegítő bizonyos sporteszközök megvásárlásáról, a gluténmentes élelmiszerekről, a szűrővizsgálatok látogatásáról, vagy éppen a dohányzásról vagy egyéb szenvedélybetegségekről való leszoktatásról

– mondta Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója. 2024-ben ráadásul már az sem jelenthet akadályt egy-egy szolgáltatás igénybevételéhez, ha nincs elegendő egyenleg az egészségkártyánkon, ugyanis ezt most már a bankkártyánkkal is összeköthetjük. A kártyaösszekötéses vásárlások a pénztártagság szempontjából ugyanúgy befizetésnek minősülnek, így a 20 százalékos adóvisszatérítés ezekre is érvényes. Ez évente akár 150 ezer forint visszatérítést is jelenthet, amit nem érdemes benne hagyni a rendszerben, hiszen a következő évben ezt az összeget ismét magunkra és az egészségünkre fordíthatjuk - közölték.