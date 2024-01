Jön az átalakítás, ez a fővároshoz közeli háziorvosi ügyelet is megszűnik: több tízezer lakost érint a változás

Február elsejétől 40 kilométert kell utazniuk azoknak a pomáziaknak, akik ügyeletre vinnék a gyereküket délután 4 óra után. A jövő hónaptól ugyanis Pomázon is megszűnik a háziorvosi ügyeleti rendszer - írja az atv.hu. A híradóban elhangzottak szerint a háziorvosok számára nem vonzó az új ügyeleti rendszer.

Az országos egészségügyi rendszer átalakítása érinti a háziorvosi ügyeleti rendszert is, így február 1-jétől Pomázon is megszüntetik a háziorvosi ügyeletet, amely a település mellett ellátja a térség - Pilisborosjenő, Üröm, Budakalász, Csobánka és Pilisszentkereszt - lakosságát is. Ők most Pilisvörösvárhoz illetve Szentendréhez kerülnek. A pomázi háziorvosi ügyelet 1987 óta működik, 42 ezer ember tartozott hozzá. Az ügyeletes gyerekorvosért pedig Pomáztól 40 kilométert kell majd utazni Vácra, vagy valamelyik budapesti gyerekkórházba.

Az atv szerint Pomáz polgármestere két orvosról tud, aki nem vállalja azt, hogy Szentendrén ügyeljen februártól. Egyikük áprilistól Németországban dolgozik, a másikuk magánügyeletet nyit Pomázon. Leidinger István értetlenül áll a döntés előtt. "Nagyon jó a lakossági megítélése az orvosi ügyeletnek, tehát jól működő orvosi ügyeletről van szó, nagyon sok embernek segített, nagyon sok embernek az életét mentette meg az orvosi ügyelet" - fogalmazott a polgármester.

A legtöbben úgy érzik, hogy nem felkészültek a sürgősségi beteg ellátásra, amit nagyon sokszor igazolt már az, hogy az Országos Mentőszolgálat irányító csoportja olyan sürgősségi esetekhez is küldött ki háziorvost, amely valójában mentő gépjárművet és mentő egységet igényelt volna

- mondta el Dr. Keczéry Attila a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportjának vezetője az új rendszer visszásságai kapcsán. Az sem vonzó a háziorvosok számára, hogy miközben akár 40-50 kilométert is kell utazniuk ahhoz, hogy ügyelni tudjanak, meglehetősen kevés pénzt kapnak. A híradó információi szerint a praxisok óránként - kiadásaikat leszámítva - bruttó 4000, azaz nettó 2660 forintot kapnak. Azt is egy-két hónap késessel.