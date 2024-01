Elképesztő, amit közöltek az új COVID-oltásokról: erről mindenki tudjon, aki már beadatta magának

Szezonális korókozóvá nyilvánították a koronavírust, azok is kérhetik az új oltásokat, akik már korábban 4 adagot is beadattak.

A lap szerint decemberben Magyarországra is megérkezett a Moderna új típusú koronavírus-vakcinája, ami egydózisú és hat hónapos kortól adható, azaz a gyerekek számára is elérhető. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerügyi Központ pedig ezzel egyidőben a szezonális oltások közé sorolta a Covid elleni vakcinákat. Az újabb oltást azoknak javasolják, akik az előző három hónapban nem estek át koronavírusos fertőzésen, illetve oltást sem kaptak ellene. Továbbra is a legidősebb korosztály a legveszélyeztetettebb a vírussal szemben, de sok kiskorú gyermek is került kórházba a Covid miatt.