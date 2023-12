Tényleg eltitkolták? Szívizom- és szívburokgyulladást okozhat ez a Covid-19 vakcina

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Vírusként terjed a közösségi médiában, hogy a Pfizer sokáig titkolta, és csak 2023-ban ismerte el, hogy a Pfizer-BioNTech Covid-19 vakcina szívizom- és szívburokgyulladást okozhat. Ez az állítás hamis, a gyógyszergyártó ugyanis már 2021-től nyíltan kommunikálja az esetleges mellékhatásokat, és különösen az egyre mélyebb klinikai vizsgálatokkal is igazolt szövődmények tekintetében transzparens - írja tényellenőrző cikkében az AFP. Fontos kiemelni, hogy a mellékhatások, mint például a szívizom- és szívburokgyulladás nagyon ritka szövődmény, számos kutatás nyomán a WHO is kiemeli, hogy a Covid-19 vakcina előnyei meghaladják az ismert kockázatokat. Mindeközben Magyarországon egyre több a Covid-beteg, és nemrég elindult az új oltási program is.

Címlapkép: Getty Images

