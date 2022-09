Vigyázat, ezek a szívinfarktus jelei! Tudd meg, mi a teendő szívinfarktus esetén!

A szív és érrendszeri megbetegedéseket ma is a leggyakoribb felnőttkori halálokok között tartjuk számon, azonban mindenképpen szükséges hangsúlyozunk, hogy az olyan megbetegedések, mint a szívinfarktus, ma már jól kezelhetőek és kevésbé halálosak, mint néhány évtizeddel ez előtt. Mi a szívinfarktus oka, mi lehet a szívinfarktus előjele?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a szívinfarktus jelei kapcsán: mik a szívinfarktus tünetei, miért enyhébbek a szívinfarktus jelei nőknél, mint férfiaknál? Mi a különbség a szívroham és a szívinfarktus között, mi a teendő szívinfarktus esetén, hogy minél kisebbre csökkentsük a halálozás lehetőségét? Mennyi ideig tart felépülni a szívinfarktusból, szívinfarktus után mikor lehet dolgozni, visszatérni megszokott életvitelünkhöz?

Mi a szívinfarktus?

A szívinfarktus jelensége a legtöbb ember számára jól ismert, ha nem is a való életből, a tévé képernyőjéről biztosan – azonban a szívinfarktus jelei nem minden esetben olyan egyértelműek, mint ahogy azt ideális esetben elképzeltük. A szívinfarktus során a szívizom egy része vérellátás elégtelenség miatt elpusztul, gyakorlatilag a szívben található véralvadék elzár/beszűkít egy artériát a szívben. A szívinfarktus jelei rendszerint hirtelen lépnek fel, intenzív tüneteket produkálnak, lehetőség szerint azonnal orvosi segítséget kell kérnünk!

Mi a különbség a szívroham és a szívinfarktus között?

Mivel sokan sajnos hajlamosak vagyunk összekeverni a különféle, szívvel kapcsolatos problémákat, célszerű tisztázni ezeket. A „szívinfarktus” és a „szívroham” ugyanazt jelenti, vagyis nyugodtan használhatjuk a két kifejezést szinonimakét – ellenben a hirtelen szívmegállás (szívhalál) elektromos zavarból eredendően jön létre, szívritmuszavarhoz köthető. Utóbbi esetben a szív váratlanul megáll, nem tud tovább vért juttatni az agyba és a tüdőbe, emiatt perceken belül beállhat a halál. Tehát: a szívinfarktus nem jelent hirtelen szívhalált, csak részletes elhalást! Kellő odafigyeléssel manapság már jól regenerálható szervi probléma.

Mi a szívinfarktus oka, mi növeli a valószínűségét?

A szívinfarktus kiváltó oka a szívkoszorúereket eltömő véralvadék, ami szívinfarktushoz, szívritmuszavarhoz vezethet. A szívinfarktus rizikófaktorához hozzájárul a magas koleszterinszint (magas vérzsír), illetve más anyagok lerakódása (ezeket plakkoknak nevezzük) és az ennek következtében kialakuló érelmeszesedés – ha ebből az okból kifolyólag beszűkülnek a szíverek, azt koronária betegségnek nevezik.

A szívinfarktus oka ritkábban egy koszorúérbe beékelődött embólus (vérrög), de okozhatja a szív koszorúereinek görcsös összehúzódása is. Fontos kiemelni, hogy a szívinfarktus kialakulása folyamatjellegű, már órákkal, napokkal korábban mutatkozhatnak a szívinfarktus előjelei! Mindenképpen érdemes figyelemmel kísérnünk a szívünk működését magas koleszterinszint, magas vérnyomás és dohányzás esetén, mert ezek mind növelik a szívinfarktus valószínűségét!

Mik a szívinfarktus tünetei?

Régen a szívinfarktus jóval gyakrabban volt halálos kimenetelű megbetegedés, mint napjainkban – mindez köszönhető a szervezettebb egészségügynek és annak, hogy manapság már jóval közismertebbek a szívinfarktus jelei, így a betegek akár saját maguknak is meg tudják állapítani, hogy szívinfarktusuk van-e. Nézzük, mi lehet a szívinfarktus előjele – ha ezek közül a tünetek közül többet is tapasztalsz, nagy valószínűséggel neked is szívinfarktusod van!

Mellkasi nyomásérzés, szorító mellkasi fájdalom vagy mellkasi teltségérzés (legalább egy percen keresztül);

erősödő mellkasi fájdalom;

kisugárzó fájdalom a mellkas irányából a karba, vállba, hátba, illetve a nyak és az állkapocs irányába;

légszomj/hiperventillálás;

ájulás;

fokozott izzadás;

hányás, émelygés.

Vannak a szívinfarktusnak előjelei?

Habár a szívinfarktus hirtelen jelenségként közismert, az esetek jelentős részében a kezdődő szívinfarktus előjele már napokkal a katasztrófa előtt felüti a fejét. A szívinfarktus előjele lehet a visszatérő mellkasi fájdalom, ami mozgás hatására felerősödhet, pihenésre csillapodhat, mindezt a szív elégtelen vérellátása okozhatja.

Miben mások a szívinfarktus jelei nőknél, időseknél?

A szívinfarktus tünetei nem mindig egyértelműek, hiszen – mint a betegségek, rendellenességek nagytöbbségénél – mindenkinél egyedi súlyossági fokon, más-más formában jelentkezhetnek. A szívinfarktus jelei férfiak esetében jellegzetesebbek, míg időseknél, nőknél és cukorbetegeknél kevésbé drámai hatással járnak. Akár az is előfordulhat, hogy valaki úgy esik át egy szívinfarktuson, hogy egyáltalán nincsenek jellegzetes tünetei. A szívinfarktus jelei nőknél gyakrabban fejeződnek ki hiperventillálás, hát- vagy állkapocsfájdalom, émelygés, hányás formájában.

Mi a teendő szívinfarktus esetén?

Ha valaki a társaságunkban rosszul lesz (elájul, nem reagál rázásra sem, jelét mutatja, hogy fáj a mellkasa), vizsgáljuk meg a légzését! Ha nem észleljük a mellkas emelkedését és süllyedését, lélegeztessük szájon át és alkalmazzunk mellkasi kompressziót (30 mellkasi nyomás, 2 levegő befúvás), míg a mentő meg nem érkezik, ezután a szakemberek folytatják a beteg lélegeztetését és szükségszerűen defibrillátorral történő újraélesztését.

Szívinfarktus gyanúja esetén azonnal értesítsük a mentőszolgálatot, közben folyamatosan tartsuk velük a kapcsolatot, hogy segíthessenek a beteg ellátásában. Amennyiben saját magunkon érzékeljük a szívinfarktus jeleit, haladéktalanul kérjünk segítséget valamelyik családtagunktól, vészhelyzetben a legközelebbi járókelőtől!

Hogyan történik a szívinfarktus kezelése?

A szívinfarktus bekövetkezése esetében a mentők defibrillátort használnak. A beteget elszállítják a kórházba, ahol a szívinfarktus súlyosságától függően (EKG vizsgálat) alkalmazhatnak gyógyszeres kezelést, de szükséges lehet az elzáródott szívkoszorúér katéterrel történő megnyitása is. A kórházban kidolgozzák a szívinfarktusból való felépüléshez szükséges terápiát, ám a gyógyszeres kezelés (trombotikumok, véralvadásgátlók, acetil-szalicilsav, Béta-blokkolók, koleszterincsökkentő és fájdalomcsillapító készítmények) mellet az életmódváltás is szükséges. Súlyos esetekben szívműtétre, pacemaker-behelyezésre is szükség lehet.

Szívinfarktus után mikor lehet dolgozni?

Egy szívinfarktus után, ha a beteg sikerrel kilábalt a szívinfarktus heveny fázisából, sajnos hosszabb ideig szembe kell néznie a rosszabb életminőség lehetőségével, illetve a szív eredetű elhalálozás magasabb rizikófaktorával. A szívinfarktusból való felépülést nagyban befolyásolja a beteg életvitele: helyes táplálkozással, dohányzásról való leszokással, rendszeres és kielégítő testmozgással és a stressz csökkentésével (akár munkahelyváltás árán is) csökkenthető a későbbi szívinfarktusok kockázata és így érhető el a beteg szívinfarktus előtti életminőségének visszaállítása.

Hogy szívinfarktus után mikor térhetünk vissza a munka világába – főként, ha fizikai munkáról van szó -, azt nehéz megmondani, hiszen minden eset egyedi a maga módján. Van, aki aránylag hamar visszatérhet megszokott életéhez, viszont sokan hónapokon keresztül veszélyeztetettek. Mindenképpen konzultáljunk a lehetőségekkel kardiológus szakorvossal, aki ellát minket a szükséges tanácsokkal.