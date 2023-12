Belobbant a covid járvány Magyarországon: meredeken nő a betegek száma, itt vannak most a legtöbben

2023. november 27. és december 3. között az országban 28 900 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 249 700 fő akut légúti fertőzés tüneteivel - közölte friss heti tájékoztatójában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a légúti figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslést. A 48. héten influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordult betegek 26,5%-a 0-14 éves gyermek, 33,8%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 28,3%-uk a 35-59 évesek, 11,4%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Tehát a fertőzötteknek több mint fele fiatal felnőtt vagy gyermek.

Az akut légúti fertőzéses betegek korcsoportok szerinti megoszlásában - ahogy a korábbi hetekben is - még nagyobb arányt képviselnek a fiatalok: a betegek 46,8%-a 0-14 éves gyermek, 25,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 18,9%-uk a 35-59 évesek, 9,1%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A 48. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról egy jelentés érkezett. Egy Szabolcs- Szatmár-Bereg vármegyei bölcsődében a hiányzás aránya meghaladta a 30%-ot. A megbetegedések lázzal, köhögéssel és kötőhártya-gyulladással jártak, az etiológia tisztázására mintavétel nem történt. A múlt héten még egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei óvodából jelentették a megbetegedések halmozódását.

Sokan kerülnek kórházba

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 48. héten 266 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 28 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 266 SARI beteg 19,2%-a (51 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 62,4%-a (166 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 2 főnél influenza A, 3 főnél RSV, 191 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében.

A COVID-19 fertőzöttek 77,0%-a (147 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

A 48. naptári héten összesen 310 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 263 minta közül egy betegnél influenza A(NT), két betegnél influenza A(H3), két betegnél a human metapneumovírus, 85 betegnél a SARS- CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 1,1%, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 32,3% volt. A sentinel kórházak által beküldött 12 minta közül négy betegnél SARS-CoV-2 vírust azonosítottak. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 35 légúti minta közül egy influenza B, hat SARS-CoV-2 vírus pozitív volt.

A 2023. év 40. és 48. hete között összesen 1 769 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 6 főnél influenza A (1 influenza A(H1pdm09), 4 influenza A(H3), 1 influenza A(NT)), egy főnél influenza B, egy főnél RSV, 476 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Huszonkét megbetegedés hátterében rhinovírus állt, három megbetegedést parainfluenza, egyet adenovírus, négyet human metapneumovírus okozott.

EZ IS ÉRDEKELHET 5 gyakori tévhit az influenza oltás kapcsán, amely emberéletekbe is kerülhet: ezt jobb ha tudod a vakcináról A háziorvosok már megkezdték az oltási kampányt, a veszélyeztetett csoporthoz tartozók ingyenesen vehetik fel a vakcinát, ahogy a korábbi években.

Az NNGYK által közzétett grafikonról látható, hogy idén hamarabb lépte át a járványküszöböt az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma, és meredekebb emelkedés indult meg már novemberben. A pandémia előtti évek tapasztalatai szerint ez a felfutás egészen karácsonyig eltarthat, amikor a szabadságok, iskolai szünet meggátolja majd a rohamos terjedést. (A családban viszont átadódhatnak a fertőzések, ezért mindenképpen érdemes kerülni a fertőzésveszélyt, főként 2 év alatti gyermekek és idősek esetében.)

Az akut légúti fertőzésekről közölt grafikonon is az látható, hogy amíg a fertőzések a 47. hétig alulmúlták a tavalyi számokat, november második felében megtörtént a fordulat. A múlt heti friss adatok szerint a betegszámok emelkedése is meredekebb, mint 2022-ben ilyentájt. Akárcsak az influenza, más légúti megbetegedések esetében is visszaesés várható az ünnepek alatt és után, azonban várhatóan januárban ismét emelkednek majd az esetszámok, február végére pedig meg is haladják a decemberi adatokat. Vagyis a következő hetekben sok beteg lehet szerte az országban, majd egy kisebb szünet után a naptári tél végén várható ekkora megbetegedési hullám.