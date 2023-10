Már 130 ezren letöltötték ezt az egészségügyi appot: ebben segít, ha baj van

Négy hónap alatt több mint 130 ezer felhasználója lett a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati applikációjának, a Semmelweis Helpnek - hangzott el az RTL műsorában. A program több mint 200 tünetet ismer fel. Így a szülők könnyebb eldönthetik például, hogy gyermekek sürgős ellátásra szorul-e.

Az applikációt jövőre bővítik: felnőtt háziorvosi, illetve szülész-nőgyógyászati esetekre is kiterjesztik - közölték a Hiradóban. A Semmelweis HELP néven még júniusban elindult applikáció már most is sokaknak segít eligazodni a különböző betegségek súlyosságát és kezelését illetően.

A Semmelweis HELP-et két éves munkát követően június 14-én mutatták be a nagyközönségnek. Az applikáció továbbra is ingyenesen letölthető az AppStore-ból és a Play Áruházból is. Fontos, hogy a több mint 200 betegség tüneteit tartalmazó alkalmazás nem helyettesíti az orvos-beteg találkozást, de hasznos lehet például abban, ha szeretnénk felmérni, hogy mikor érdemes bevinni a gyermeket az ügyeletre.

Az applikáció automatikusan tanácsokat is ad például a helyes lázcsillapításról, sebkötözésről vagy fájdalomcsillapítás módszereiről, ha úgy tapasztalja, hogy ezek a problémák fennállhatnak. A weboldalon pedig egy tudástár is elérhető, amely ABC-rendben sorolja fel a gyermekbetegségeket, azok leírásával, kezelésével és tünetenyhítéssel kiegészítve. Az RTL híradása szerint már több mint 130 ezren letöltötték: