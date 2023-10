Óriási változás a magyar gyógyszertárakban: mindenkit érint, erről jobb tudni

Egy új funkciónak köszönhetően már a korábban kiváltott receptek is megtekinthetők az EgészségAblak mobilalkalmazásban.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta: a Receptek menüpontban az aktív receptek mellett az elmúlt években felírt, valamint kiadott receptekhez is hozzáférhetnek a felhasználók, akik így könnyedén ellenőrizhetik, hogy előző betegségükre pontosan milyen gyógyszereket, milyen hatóanyaggal és adagolásban szedtek. Így egy felmerülő egészségi probléma esetén bármikor könnyen, gyorsan és egyszerűen visszakereshetik a korábban szedett gyógyszereket, és az orvosnak is pontosabb adatokkal szolgálhatnak a gyógyítás meghatározásához.

Közölte, eddig összesen öt funkció található meg az alkalmazásban: az e-receptek, az e-leletek, a háziorvos adatai, a digitális oltási igazolványok, valamint elérhető belőle 0-24 órában az EgészségVonal is. Rétvári Bence beszélt arról is, hogy az alkalmazást közel 2 millió 453 ezren töltötték le. Az EgészségAblak népszerűségét az is jól mutatja, hogy az applikáción keresztül az indulás óta több mint 552 ezer receptet használtak fel, és csak az elmúlt 30 napban 1,5 millió egészségügyi dokumentumot töltöttek le.

Ma már mindenkinek lehetősége van rá, hogy az összes egészségügyi dokumentuma ott lapuljon a zsebében, így bármikor hozzájuk tud férni

- tette hozzá.

Szeptembertől családbarát mobil alkalmazássá vált az EgészségAblak, ami azt jelenti, hogy meghatalmazás esetén a családtagok, például gyerekek, idősebb szülők dokumentumai is elérhetővé váltak. Így a szülők is könnyebben válthatják ki gyerekeik gyógyszereit, vagy egyszerűbben férnek hozzá a gyerek leleteihez - emlékeztetett az államtitkár.