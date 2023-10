Kiadta a figyelmeztetést a WHO: újabb halálos betegség fenyegeti Európát

Tovább terjedhet az Egyesült Államok és Európa déli részei felé a dengue-láz még ebben az évtizedben – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A dangue-lázat az egyiptomi csípőszúnyog által terjesztett dengue-vírus okozza és hosszú ideje jelen van már Ázsiában és Dél-Amerikában is, évente mintegy 20 ezer ember halálát okozva. A jelenleg Bangladesben zajló járványnak már több mint ezer halálos áldozata van.

Ennek kapcsán figyelmeztetett mindenkit Jeremy Farrar, a WHO fertőzőbetegség-szakértője, aki kiemelte, hogy fel kell készülnünk egy esetleges következő világjárványra – számolt be az MTI. A kutató szerint ugyanis a dengue-láz az eddigi helyszínekről tovább terjedhet, amivel elérheti az Egyesült államok, Európa és Afrika területeit. Ezeken a helyeken pedig könnyen járvány is kialakulhat.

A betegség sok fertőzöttnél nem okoz tüneteket, így nem lehet pontos számokat tudni arról, hogy hány megbetegedésről beszélünk. A dengue-láz tünetei közé tartozik a láz, izomgörcs és az ízületi fájdalom. A súlyos eseteknek azonban szerencsére csak egy százaléka vezet halálozáshoz.