Nyakunkon az újabb COVID-hullám: nekik már most érdemes lenne beadatni a kövekező oltást

Jön az őszi-téli járványszezon, és visszatér vele a koronavírus is. A szakértők szerint minimum a veszélyeztetett csoportoknak érdemes lenne védőoltást kapniuk, de úgy tűnik, hogy az állam elengedte ezt a dolgot, nincs friss járványstratégia.

Kilenc hónappal a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) covid-19 tájékoztató oldalán közzétett bejegyzés után a 38. héten megjelent: tovább emelkedik a hazai nagyvárosok szennyvízében a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának koncentrációja – írja az rtl. A minták háromnegyedét stagnálás jellemzi, emelkedés mérhető Békéscsabán, a Budapest környéki agglomerációs településeken, valamint Debrecenben, Egerben, Szegeden és Szolnokon. A SARS-CoV-2-örökítőanyag koncentrációja mind a 21 mintavételi helyen az „emelkedett”, míg Pécsen a „magas” kategóriába esik. A korábbi hetek alapján a trend egyértelműen azt jelzi, hogy ismét terjed Magyarországon a koronavírus.

Az Egyesült Államokban a Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention) szeptember közepén arra hívta fel a figyelmet, hogy az emelkedő esetszámokra tekintettel minden 6 hónaposnál idősebb ember számára erősen ajánlott az új variánsokhoz igazított vakcinák beadatása. A koronavírus miatt kialakult súlyos megbetegedések száma az elmúlt két évben visszaesett, de járványügyi illetékesek szerint a vírus következtében változatlanul minden héten több ezren kerülnek kórházba, és több száz halálos áldozatot is követel a betegség. A koronavírus-fertőzések és a kórházi ápolásra szorulók száma a nyár második felében növekedésnek indult az Egyesült Államokban, arra késztetve egyes iskolákat és egyetemeket, hogy a kezdődő tanévben ismét kötelezővé tegyék a maszkviselést oktatási időben.

Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet jóvá is hagyta már a Pfizer és a Moderna gyógyszercégeknek az új típusú koronavírus Omicron XBB.1.5. variánsát célzó módosított oltóanyagait. Ezek azóta a lakosság rendelkezésére is állnak, az amerikaiak többsége számára ingyenesen, és azok is térítés nélkül juthatnak hozzá, akik nem rendelkeznek egészségbiztosítással.

Az Európai Unió is készül a közelgő őszi-téli járványra. Az Európai Bizottság szeptember elején engedélyezte az Európai Unióban a BioNTech és a Pfizer gyógyszergyár által kifejlesztett módosított oltóanyagot, majd szeptember közepére az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyta, az Európai Bizottság pedig engedélyezte a Moderna által kifejlesztett Spikevax XBB.1.5 nevű, koronavírus elleni módosított oltóanyagának alkalmazását is – írja a lap.

Magyarországon ugyanakkor jelenleg nem lehet hivatalos tájékoztatáshoz jutni a koronavírushelyzetről a fentebb említett heti szennyvízjelentésen túl. A járvány idején megismert tájékoztató csatornákon, a 1812-es ingyen hívható telefonszámon, a koronavirus.gov.hu és a vakcinainfo.gov.hu oldalakon, a Magyar Kormány koronavírus-tájékoztató Facebook-oldalán nincs friss információ. A koronavirus.gov.hu-t lekapcsolták január elsején, a cím a kormany.hu-ra mutat. Az oldal utolsó, 2022. december 28-i hírét szerencsére meg lehet találni Facebookon, a koronavírus-tájékoztató oldalon, ami a szokott módon az előző hét összesített adatait közli a koronavírusban elhunytak, a gyógyultak, a megbetegedettek és az oltottak számáról.

Címlapi kép: MTI/Komka Péter