Szívszorító: videósorozatban mutatja be a felnőtt férfi, milyen együtt élni demenciás apjával

A becslések szerint Magyarországon 2050-re csaknem 300 ezren élnek majd demenciával, miközben a világon több mint 150 millió főre fog nőni a betegek száma. Ez pedig az egészségügyi rendszernek, a szociális hálónak egyaránt probléma. A családoknak, a betegek hozzátartozóinak pedig különösen nehéz egy ilyen helyzet. TikTok-on indított el most egy férfi egy csatornát, ahol azt mutatja meg, hogy milyen együtt élni, ápolni, gondoskodni egy demens hozzátartozónkról.

A becslések szerint hazánkban 2050-re körülbelül 30 ezren fognak küzdeni a demenciával, miközben ez a szám világszinten elérheti a 150 millió főt is. De jelenleg se sokkal kecsegtetőbb a helyzet: a Pénzcentrum a hét elején számolt be arrólhttps://www.penzcentrum.hu/egeszseg/20230926/rettegett-nepbetegseg-teszi-tonkre-rengeteg-magyar-csalad-eletet-par-evtized-es-ketszerennyi-beteg-lesz-1141626, hogy az Európai Unióban az összes haláleset 3,1 százalékában játszott közre a demencia 2020-ban, ezen belül Magyarországon 2,6 százalékban volt felelős a halálesetekért a demencia.

Az pedig, hogy folyamatosan növekszik a demenciával küzdők száma egyaránt leterhelik az egészségügyet és az országok szociális hálóját is, illetve egyre több családnak, közeli hozzátartozónak jelent a betegek ápolása nehézségeket. A nehézség pedig itt nem csak az, hogy szakszerű ápolást igényel egy ilyen eset, hanem az is, hogy az embereket súlyosan megterheli lelkileg és fizikailag is, amikor gondoskodnia kell demens hozzátartozójáról.

Ebbe a világba enged bebocsátást most egy külföldi tiktokker a csatornáján azt mutatja be, hogy milyen együtt élni egy súlyosan demens beteggel. A férfi otthonában él együtt a beteg apjával, akit ő ápol és folyamatosan mutatja, hogy milyen az életük, milyen embert próbáló gondokkal kell megküzdeniük nap mint nap.

Az alábbi videóban azt láthatjuk, hogy a beteg férfi már nem tudja, hogy hol van és fél attól, hpgy elfogy a pénze és ki kell fizetnie a lakbért. Azonban akárhogy is magyarázza a fia nyugalommal édesapjának, hogy semennyivel se tartozik és az adóvisszatérítés után kapott pénzét érdemesebb lenne eltenni nehezebb időkre, a demens beteg nem érti. Majd egyszer csak pisilnie kell, és onnantól kezdve meg is feledkezünk arról, hogy ki akarja fizetni a lakbért a szoba után.