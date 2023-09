Megdőlt a nagy C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a drága patikai tablettákról

Napi 80 mg C-vitamin bevitelére van szüksége az emberi szervezetnek, az ajánlások szerint. Ezzel szemben a magyarok 40 százaléka mindennap 1000 mg-ot fogyaszt – derül ki egy felmérésből. A Magyar Tudományos Akadémia korábbi tudományos munkatársa, Molnár Nikoletta szakvéleménye szerint ez azért sem hasznos, mert a túlzott C-vitamin bevitel vesekő-képződésre hajlamosító tényező lehet.

A szakember kifejtette mivel vízoldékony vitaminról van szó, a felesleges aszkorbinsav 4-6 óra alatt kiürül a vizelettel. Célszerűbb a napi többszöri, kisebb dózisokban való pótlás. A C-vitamin a belekben szívódik fel, de minél többet szedünk be egyszerre, annál inkább üríti azt a szervezetünk. Általánosságban elmondható, hogy 200 mg-ig a C-vitamin felszívódása közel 100%-os, 1000 mg-nál már csak körülbelül 50-60%, de még ez is rendkívül jónak mondható.

Azt se felejtsük el, hogy a napi bevitelben benne van akár a zöldség-gyümölcs fogyasztásunk, akár egy más készítményhez adott extra C-vitamin mennyisége is. Ha ehhez szedünk még pluszban 1000 mg C-vitamint, az már nagyon sok lehet a vesénk számára

– mondta Molnár Nikolett, aki hozzátette, hogy a rendszeresség mellett az is fontos, hogy milyen formában juttatjuk be a vitaminokat, ásványi anyagokat a szervezetünkbe. A cseppekkel csak a hatóanyagot visszük be, nincs szükség csomósódásgátlóra, töltőanyagra, préselőre, egyéb mesterséges anyagra, amivel feleslegesen terheljük a szervezetet. A vízoldékony vitaminok és hatóanyagok esetében ez a leghatásosabb beviteli mód.

A szakember felhívja a figyelmet arra is, hogy a víz- és zsíroldékony vitaminok hasznosulása eltérő időpontban lehet eredményes. A koffein például több hatóanyag felszívódását gátolja, így a C-vitaminét is, ezért javasolt, hogy 1,5-2 óra teljen el a kávéfogyasztás és a C-vitamin bevétele előtt. Este sem ajánlott a C-vitamin-fogyasztás, mert élénkíthet és vízhajtó hatása van.

A D-vitamint inkább délben javasolt bevenni, mert az zsírban oldódó vitamin, és valószínűbb, hogy ebédidőben már eszünk olyat, ami segíti a felszívódását. A vas esetében az a legjobb, ha már reggel, éhgyomorra bevesszük, akkor tud a legjobban hasznosulni. Ezzel szemben a magnéziumnál nincs kötöttség a napszakot illetően. A legjobb az, ha tiszta vízzel vesszük be. Amire viszont figyeljünk, ha magnéziumot és vasat is szedünk, hogy semmiképp se egy időpontban vegyük be őket, mert ez esetben az egyik nem fog felszívódni – tanácsolta Molnár Nikolett, a Proformance Laboratories vezető kutatója